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Шойгу распорядился начать проверку боевой готовности российской армии

Шойгу распорядился начать проверку боевой готовности российской армии (1 фото + 2 видео)

Автор:
07 апреля 2021 05:25
Сообщество : Военное
Метки: ВС РФ   Россия   Угрозы   готовность   округа   проверка   учения   шойгу   
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В российских Вооруженных силах начались плановые контрольные проверки боевой готовности, учения пройдут по всем частям и соединениям ВС РФ, ссообщил во вторник министр обороны Сергей Шойгу.

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Метки: ВС РФ   Россия   Угрозы   готовность   округа   проверка   учения   шойгу   
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28  комментариев
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5k
Сергей 2 часа назад
А учебные стрельбы балистическими рокетами по территории СШП будут?
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702
EestiJoodik 7 минут назад
Сейчас вой начнется. У [мат] опять начнется паника. Это у них переодически происходит. Хохлостан в тысячный раз будет бить себя чужой пяткой в грудь. И рапортовать об очередной победе.(над зеленым змием) Америкосы выразят озабоченность( они вечно озабочены чем-то) И предложат ввезти новые санкции. Правда, их уже никто не замечает.
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298
Alexey Gera 13 минут назад
На момент написания сих строк - пятнадцать минусаторов испугались учений. А чего так? Не нравится, что РФ становится сильной?
Как говорил мой старшина, - не сссы в компот, там повар ноги моет.
И еще.
Первым не бей, но дерись до конца.
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2k
sman1977 Alexey Gera 7 минут назад
Сейчас уже 16 укрогабоновцам или сектантам сисяна эта новость пердак поджигает...
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−16
bidrelasta 15 минут назад
insaider -твой мамин рожу е- бал ...
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384
Александр 21 минуту назад
Мягкий ответ бандерлогам на стягивание техники к ЛДНР!!!
В военных делах важны не намерения, а потенциал. Бисмарк.
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−16
bidrelasta 24 минуты назад
Сергей - хер в сраке будет как после совка ...
только на этот раз интернациональный
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4k
insaider bidrelasta 21 минуту назад
У тебя в любом случае хер в сраке,был,есть,и будет!
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−16
bidrelasta Полчаса назад
залупутинская военщина ...
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192
Михаил 38 минут назад
Я не пойму, это как-то связано с голыми бабами в Дубае, или просто совпало?
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54k
Почитатель стекломоя 42 минуты назад
Будет ли война?
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4k
insaider 52 минуты назад
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1k
Грета Тунберг Час назад
селекторное совещание)
Ссылка www.youtube.com
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−31
Князь Курбский Час назад
Я федералов гонял. Говно армия то. А Шойгу кукла. Воровать только умеет.
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9k
Alex Князь Курбский 4 минуты назад
Этого на процедуры... Лекарств не жалеть!
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−67
ковид-десидент Час назад
министр обороны, которые в армии не служил
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30k
Азат Баширов Час назад
Ссылка m.youtube.com
.
Как необычно теперь может звучать эта песня
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−31
Князь Курбский Час назад
Видал я эту армию и на вкус пробовал
Дерьмо армия у русских. И Шойгу даже не служил. Картонка
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374
накладчик в угол Князь Курбский Час назад
Ты видимо у хохлов вкус за щекой смаковал,они русскоговорящие,вот ты и отшибся!
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−73
Yurik Час назад
а че бы понты не поколотить за деньги российских пенсионеров
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Бандера в Донбасс приде - получит по мордв. Кужугетыч гарантирует.
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1k
Алексей Frank Borman Час назад
От российских солдат не получит. Их там нет.
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