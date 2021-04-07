Шойгу распорядился начать проверку боевой готовности российской армии

В российских Вооруженных силах начались плановые контрольные проверки боевой готовности, учения пройдут по всем частям и соединениям ВС РФ, ссообщил во вторник министр обороны Сергей Шойгу.
"Войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений", — цитируют в "РИА Новости" заявление министра на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной.
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Шойгу потребовал от подчиненных при проведении мероприятий, связанных с проверками, "обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники".
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Как уточнили в ведомстве, всего в течение апреля пройдет 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.
Проверки пройдут во всех военных округах и на Северном флоте, а также в районах Крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке. В них примут участие все виды и рода войск.
При этом в Восточном военном округе проверку проведет комиссия Генерального штаба. Основные розыгрыши учебно-боевых действий состоятся на полигонах Цугол и Сергеевский. В остальных округах и на Северном флоте контрольные проверки проводятся под руководством командующих войсками.
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Как говорил мой старшина, - не сссы в компот, там повар ноги моет.
И еще.
Первым не бей, но дерись до конца.
В военных делах важны не намерения, а потенциал. Бисмарк.
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