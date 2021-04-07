Шойгу распорядился начать проверку боевой готовности российской армии

Как уточнили в ведомстве, всего в течение апреля пройдет 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.

Проверки пройдут во всех военных округах и на Северном флоте, а также в районах Крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке. В них примут участие все виды и рода войск.