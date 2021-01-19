В результате погони за нарушителем сотрудники ДПС настигли... Своего проверяющего: видео

Вначале это была заурядная погоня и ещё одно задержание пьяного водителя за рулём. Так полагали сотрудники ГИБДД, пока не остановили удиравшую машину. Нарушитель первым делом достал вместо прав, удостоверение. Дал прочитать и попытался приземлиться в салоне, чтобы продолжить движение.





"Мужчина, куда вы поехали, не заводите! А вы красные сигналы не замечаете?" - говорят правоохранители.





Гражданин в какой-то прострации и отчаянии пытается завести машину. Перед сотрудниками полиции оказался их коллега - майор Сергей Фукалов, начальник контрольно-профилактического отдела, человек, который по долгу службы обязан блюсти инспекторов ДПС. Однако в этот раз что-то пошло не так.

"От вас пахнет спиртным, у вас дверь заклинило", - говорят сотрудники ДПС.



