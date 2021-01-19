В результате погони за нарушителем сотрудники ДПС настигли... Своего проверяющего: видео

Преследование нарушителя по улицам Кирова, можно сказать, шло в штатном режиме, пока его не нагнали и не остановили. Водитель тут же козырнул удостоверением, которое по его разумению должно было решить все неувязки.
Вначале это была заурядная погоня и ещё одно задержание пьяного водителя за рулём. Так полагали сотрудники ГИБДД, пока не остановили удиравшую машину. Нарушитель первым делом достал вместо прав, удостоверение. Дал прочитать и попытался приземлиться в салоне, чтобы продолжить движение.
"Мужчина, куда вы поехали, не заводите! А вы красные сигналы не замечаете?" - говорят правоохранители.
Гражданин в какой-то прострации и отчаянии пытается завести машину. Перед сотрудниками полиции оказался их коллега - майор Сергей Фукалов, начальник контрольно-профилактического отдела, человек, который по долгу службы обязан блюсти инспекторов ДПС. Однако в этот раз что-то пошло не так.
"От вас пахнет спиртным, у вас дверь заклинило", - говорят сотрудники ДПС.
В такой ситуации водитель-контролёр инспекторов, явственно чувствует себя "не в своей тарелке".
"Вытаскиваем?"
"Надеваем наручники?"
"Красный сигнал светофора, сколько вы проехали раз?"
Действительно судя по кадрам с видеорегистратора, проехал неоднократно. Причём непросто проезжал - уходил от преследования, пытаясь спасти своё положение и должность. Не вышло. От теста на алкоголь, на месте остановки сотрудниками, Сергей Сергеевич отказался. Теперь ему придётся ехать уже пассажиром к врачу.
"Будет составлен административный протокол о направлении на медицинское освидетельствование, нужно будет зафиксировать", - комментируют правоохранители.
На данный момент, претензий к работе сотрудников ДПС у Сергея Сергеевича, похоже, не нашлось. Всё это время он находился в служебной машине с видом сосредоточенного человека, должно быть, обдумывал, что теперь делать дальше. Но решения принимал теперь уже не он.
"По факту отказа сотрудником прохождения проводится проверка, он будет уволен из органов внутренних дел по результатам проверки", - сообщил вердикт руководства, начальник пресс-службы УМВД России по Кировской области Сергей Баранцев.
Как сообщил источник, бывший водитель и теперь уже бывший, призванный ранее контролировать, полицейский, уже как бы - обычный пешеход. В этот раз реверанс удостоверением, которое он достал вместо прав, ему не помог. Не прокатило.
Источник:
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ну черт какой то [мат] до моей жыны, я его ударил, он упал и ударился затылком об мостовую..
менты меня отпустили со словами... ну он когда очнется... ну тебя подтянем если он вспомнит... нет ну знеачит нет ))
может кому то менты и помогпют в жизни
у меня от них одни проблемы!!!
нет... у меня нет звезд на плечах я не отриццало... но когда вижу мента... ну нахер! лучше перейду на дуругую сторону улицы
Раньше милиция либо бездействовала,либо хоть как то противостояла орг.преступности,рекетирам и прочим,а сейчас менты (с большими звёздами),сами крышуют и чем выше должность,тем больше "сфера влияния",отсюда и ментовские войны.
Сейчас и по сотрудникам ОВД "план",да и по своим (гаишникам), тоже наверное.
вышли на самих себя!