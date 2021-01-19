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В результате погони за нарушителем сотрудники ДПС настигли... Своего проверяющего: видео

В результате погони за нарушителем сотрудники ДПС настигли... Своего проверяющего: видео (3 фото)

Автор:
19 января 2021 01:34
Сообщество : Криминал
Метки: Погоня   Россия   алкоголь   вердикт   дпс   киров   проверка   проверяющий   
675
3

Преследование нарушителя по улицам Кирова, можно сказать, шло в штатном режиме, пока его не нагнали и не остановили. Водитель тут же козырнул удостоверением, которое по его разумению должно было решить все неувязки.

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Метки: Погоня   Россия   алкоголь   вердикт   дпс   киров   проверка   проверяющий   
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9  комментариев
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Ser Час назад
В результате погони за нарушителем сотрудники ДПС настигли... Своего проверяющего: видео
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Владимир 15 минут назад
хотя вру... был один момент когда менты меня спасли от 5 лет зоны

ну черт какой то [мат] до моей жыны, я его ударил, он упал и ударился затылком об мостовую..
менты меня отпустили со словами... ну он когда очнется... ну тебя подтянем если он вспомнит... нет ну знеачит нет ))
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Владимир 14 минут назад
но одно дополнение капитан был мой одноклассник
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Владимир 18 минут назад
менты.... ну нормальный человек туда по доброй воле работать не пойдет

может кому то менты и помогпют в жизни
у меня от них одни проблемы!!!
нет... у меня нет звезд на плечах я не отриццало... но когда вижу мента... ну нахер! лучше перейду на дуругую сторону улицы
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643
Alexander Полчаса назад
Пусть скажет спасибо что наркоту не подкинули, ещё легко отделался, или отделался, без разницы)
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359
Миша Час назад
Контролёр то отмажется, а инспекторов в лучшем случае просто трахнут. На том стоят.
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373
С того Берега моря Час назад
Прошли те времена, когда менты были друг за друга, отчасти это очень плохо,но как в данной ситуации, очень хорошо.
Раньше милиция либо бездействовала,либо хоть как то противостояла орг.преступности,рекетирам и прочим,а сейчас менты (с большими звёздами),сами крышуют и чем выше должность,тем больше "сфера влияния",отсюда и ментовские войны.
Сейчас и по сотрудникам ОВД "план",да и по своим (гаишникам), тоже наверное.
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Владимир Час назад
вот взяли и нарушили самое основное правило оперативников
вышли на самих себя!
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Владимир 2 часа назад
сука пьяная! ты не из нашего отдела, так что или назови сумму которая поласкает наш слух или жезлпровосдия в попу!
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