Танковая дивизия Центрального военного округа, дислоцированная в Челябинской области, получила в опытную эксплуатацию партию из восьми боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».
Новость прокомментировал источнику командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин. «Партия из восьми БМПТ „Терминатор“ поступила на опытную эксплуатацию в гвардейскую танковую дивизию ЦВО. В настоящее время личный состав перевооружаемых мотострелковых подразделений дивизии проходит переподготовку для работы на новой технике», — рассказал Лапин.
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В пресс-службе ЦВО дополнили, что применение БМПТ в боевых порядках способно значительно увеличить боевые возможности танков и их живучесть на поле боя. Экипажи БМПТ уже подобраны и сформированы. В настоящее время представители завода знакомят военнослужащих с боевыми возможностями данных машин, а также их ходовыми характеристиками.
«Терминатор» — многоцелевая высокозащищённая боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнём и высокую манёвренность. Способен поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолётами и низколетящими малоскоростными самолётами противника.
Боевая машина поддержки танков имеет на вооружении:
- две 30-мм пушки 2А42 (боекомплект 900 выстрелов);
- 7,62-мм ПКТМ (- 2000 выстрелов);
- ПТУР «Атака» 9М120-1 с лазерной системой наведения;
- двух гранатомётов АГС-17 (300 выстрелов в единой ленте на каждый)
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В Казахстан 10 единиц БМПТ «Терминатор» поставлены из России в период с 2011 по 2013 годы.
(Материал из Википедии свободной энциклопедии).