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В&nbsp;уральской танковой дивизии ЦВО встали на вооружение первые «Терминаторы»

В уральской танковой дивизии ЦВО встали на вооружение первые «Терминаторы» (2 фото + 1 видео)

Автор:
02 декабря 2020 02:56
Сообщество : Военное
Метки: CVO   БМПТ   ВС РФ   перевооружение   подготовка   россия   терминатор   экипажи   
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Танковая дивизия Центрального военного округа, дислоцированная в Челябинской области, получила в опытную эксплуатацию партию из восьми боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».

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Метки: CVO   БМПТ   ВС РФ   перевооружение   подготовка   россия   терминатор   экипажи   
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Князь Курбский 9 минут назад
Слабовато
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14k
Сталкер 7 минут назад
Выфсёврёти!!! Эта "Мосфильм" нарисавал!!!
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1k
Росомаха 18 минут назад
В России принята на вооружение в 2018 году. Не менее 10 единиц БМПТ «Терминатор» на конец марта 2018 года.
В Казахстан 10 единиц БМПТ «Терминатор» поставлены из России в период с 2011 по 2013 годы.
(Материал из Википедии свободной энциклопедии).
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947
Лёха 2 часа назад
Забавное название. А чё не "ли дзяо боевой дракон"?
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