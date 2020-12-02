В пресс-службе ЦВО дополнили, что применение БМПТ в боевых порядках способно значительно увеличить боевые возможности танков и их живучесть на поле боя. Экипажи БМПТ уже подобраны и сформированы. В настоящее время представители завода знакомят военнослужащих с боевыми возможностями данных машин, а также их ходовыми характеристиками.

