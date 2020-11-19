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Сегодня в ВС РФ празднуют День ракетных войск и артиллерии

Сегодня в ВС РФ празднуют День ракетных войск и артиллерии (2 фото + 2 видео)

Автор:
19 ноября 2020 07:00
Сообщество : Военное
Метки: ВС РФ   СССР   артиллерия   поздравляем   праздник   ракетные войска   россия   сталинград   
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19 ноября в России традиционно отмечается День ракетных войск и артиллерии - эта дата была учреждена ещё 76 лет назад. Современные ракетные войска и артиллерия включают в себя ракетные войска и артиллерию Сухопутных войск, артиллерию береговых войск Военно-Морского Флота и артиллерию Воздушно-десантных войск.

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Метки: ВС РФ   СССР   артиллерия   поздравляем   праздник   ракетные войска   россия   сталинград   
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7  комментариев
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57k
Viktor 2 часа назад
Каснознамённый Белорусский военный округ, ИПТАП (истребительнопротивотанковый артиллерийский полк) г.Осиповичи.
Всех кто отмечает, с Праздником!
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−126
человек в телогрейке 22 минуты назад
ахаха не смишите мои искандеры
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2k
Master Bo Час назад
ББМ ККВО 1986-1988 гг. С праздником братушки! Боги войны!
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−7
Евгений Эдельштейн Час назад
А я ПТУРСист.68й китайский, ПТБ.Галле.1988-1990 весна. У нас шутили : Курица не птица,а птурсист - не артиллерист. И все равно с праздником!
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16k
Андрей Иванов Час назад
Ссылка youtu.be
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21
Илья Мартынов Андрей Иванов 40 минут назад
день РВСН 17 декабря
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6k
Лаврентий 2 часа назад
Сегодня в ВС РФ празднуют День ракетных войск и артиллерии
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