Сегодня в ВС РФ празднуют День ракетных войск и артиллерии

"Кроме того, с целью повышения мобильности и огневых возможностей батальонной артиллерии, в том числе при действиях в Арктическом регионе, завершается разработка целой линейки образцов высокомобильного артиллерийско-миномётного вооружения на различных типах колёсных и двухзвенном гусеничном шасси", - отмечается в заявлении Министерства обороны.

С праздником дорогие защитники Отечества, ныне служащие, а также находящиеся в запасе и на заслуженном отдыхе грозные "боги войны"!