Сегодня в ВС РФ празднуют День ракетных войск и артиллерии

19 ноября в России традиционно отмечается День ракетных войск и артиллерии - эта дата была учреждена ещё 76 лет назад. Современные ракетные войска и артиллерия включают в себя ракетные войска и артиллерию Сухопутных войск, артиллерию береговых войск Военно-Морского Флота и артиллерию Воздушно-десантных войск.
Как сообщает российский телеканал со ссылкой на Минобороны РФ, на сегодня войска обеспечены новыми образцами вооружения более чем на 60%.
При этом в войска продолжают поступать модернизированные самоходные гаубицы "Мста-СМ", модернизированные РСЗО "Торнадо-Г" и РСЗО увеличенного калибра "Торнадо-С".
Кроме этого полным ходом идёт разработка артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ", являющимся ещё одним шагом на пути роботизации артиллерийских систем.
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"Кроме того, с целью повышения мобильности и огневых возможностей батальонной артиллерии, в том числе при действиях в Арктическом регионе, завершается разработка целой линейки образцов высокомобильного артиллерийско-миномётного вооружения на различных типах колёсных и двухзвенном гусеничном шасси", - отмечается в заявлении Министерства обороны.
С праздником дорогие защитники Отечества, ныне служащие, а также находящиеся в запасе и на заслуженном отдыхе грозные "боги войны"!
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Всех кто отмечает, с Праздником!