Россия запускает гиперзвуковые ракеты, а Британия подсматривает

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Британский самолет-разведчик был замечен над Баренцевым морем, в месте проведения учений, где с авианесущего крейсера "Адмирал Горшков" были запущены гиперзвуковые ракеты "Циркон", способные разгоняться до 10 тысяч километров в час, что делает их недоступными для систем ПРО потенциального противника.
Британский самолет-разведчик был замечен наблюдающим за военными учениями в Арктике, где, по официальным сообщениям, были завершены основные испытания новой гиперзвуковой ракеты "Циркон". Самолет RC-135W Королевских ВВС сопровождал авианосец "Адмирал Горшков", проводивший стрельбы в арктическихширотах. Он произвел, по меньшей мере, четыре запуска гиперзвуковых ракет "Циркон". Ракеты, способне развивать скорость до 10 000 км/ч, по отзывам российских военных, демонстрируют феноменальную точность попадания и с легкостью скрываются от средств ПРО противника благодаря высоким скоростям. По заявлению Владимира Путина, "Цирконы" могут быть использованы для удара по крупным городам противника в случае ядерной войны.
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Стрельбы проводились по целям в районе Новой Земли, где большие участки моря были объявлены запретными для навигации на время учений. По официальным сообщениям, стрельбы прошли успешно, все ракеты попали в цель. В ближайшее время планируется провести следующие запуски - на сей раз, с подводнойлодки. Испытания "Цирконов" планируется завершить в 2021 году,а в 2022 году должно начаться их серийное производство.
Между тем, это был уже второй случай за неделю, когда над Баренцевым морем были замечены британские самолеты-разведчики, наблюдающие за стрельбами с российских военных кораблей.
Между тем, это был уже второй случай за неделю, когда над Баренцевым морем были замечены британские самолеты-разведчики, наблюдающие за стрельбами с российских военных кораблей.
Первые испытания "Цирконов" прошли в начале октября: зарубежная пресса писала, что они были приуорчены к 68-летию президента Путина. Сам президент охарактеризовалновые гиперзвуковые ракеты как "не имеющие аналогов в мире".
Британская пресса предполагает,что инцидент с утечкой радиации, двумя погибшими и шестью пострадавшими, случившийся на испытательном полигоне в Неноксе в 2019 году, был связан с первыми неудачными попытками испытаний "Цирконов". Тогда в Северодвинске, расположенном в 30 километров от Неонксы, уровень радиации, по сообщениям Greenpeace, подскочил в 20 раз.
Британская пресса предполагает,что инцидент с утечкой радиации, двумя погибшими и шестью пострадавшими, случившийся на испытательном полигоне в Неноксе в 2019 году, был связан с первыми неудачными попытками испытаний "Цирконов". Тогда в Северодвинске, расположенном в 30 километров от Неонксы, уровень радиации, по сообщениям Greenpeace, подскочил в 20 раз.
О "Цирконах" рассказалв своей программе "Вести недели" телеведущий канала "Россия1" Дмитрий Киселев. Он показал карту США с отмеченными на ней городами и заявил, что "Циркон" способен достигнуть намеченных целей менее чем за 5 минут.
По сообщениям Министерства обороны, в районе Новой Земли прошли также испытательные стрельбы ракетами "Оникс". Два судна Северного флота - "Эльбрус" и "Илья Муромец" - в процессе стрельб находились на позициях юго-западнее Новой Земли.
Ранее запуски "Цирконов" производили на Белом море. В процессе стрельб ракеты дважды поразили надводные цели и один раз - наземную цель.
Руководство России не раз упоминало о том, что западные противники страны пытаются выведать секреты, связанные с ракетами "Циркон" и"Авагнард". Постоянное присутствие самолетов-разведчиков в зонах стрельб только подтверждает эту позицию.
По сообщениям Министерства обороны, в районе Новой Земли прошли также испытательные стрельбы ракетами "Оникс". Два судна Северного флота - "Эльбрус" и "Илья Муромец" - в процессе стрельб находились на позициях юго-западнее Новой Земли.
Ранее запуски "Цирконов" производили на Белом море. В процессе стрельб ракеты дважды поразили надводные цели и один раз - наземную цель.
Руководство России не раз упоминало о том, что западные противники страны пытаются выведать секреты, связанные с ракетами "Циркон" и"Авагнард". Постоянное присутствие самолетов-разведчиков в зонах стрельб только подтверждает эту позицию.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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значит, готовимся стрельбе по городам с мирным населением.... Ну, правильно, а чего это они?!
>>удержалась.
я же был очень стелси!!!! я БЫЛ ОЧЕНЬ СТЕЛСИ!!!!!!!
как? где я прокололся?
ладно возвращаю на место аваторку...
ну и где это вооружение?
ладно... хер с мультиками... сколько армат сейчас в строю и пак фа?
а сколько новых подлодок?
а так.. да... нашли с кем соревноваться Британцы подсматривают
ахахахахахаха
скпепы!!!
гиперзвукове не то что равкеты, а и самолеты давно есть еще с 60-х годов
а вот план перевооружения нашей армии даже урезанный выполнен на 30%