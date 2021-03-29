Россия запускает гиперзвуковые ракеты, а Британия подсматривает

Стрельбы проводились по целям в районе Новой Земли, где большие участки моря были объявлены запретными для навигации на время учений. По официальным сообщениям, стрельбы прошли успешно, все ракеты попали в цель. В ближайшее время планируется провести следующие запуски - на сей раз, с подводнойлодки. Испытания "Цирконов" планируется завершить в 2021 году,а в 2022 году должно начаться их серийное производство.

Между тем, это был уже второй случай за неделю, когда над Баренцевым морем были замечены британские самолеты-разведчики, наблюдающие за стрельбами с российских военных кораблей.