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Россия запускает гиперзвуковые ракеты, а Британия подсматривает

Россия запускает гиперзвуковые ракеты, а Британия подсматривает (5 фото)

Автор:
29 марта 2021 13:31
Сообщество : Военное
Метки: Россия   Циркон   великобритания   военное   раетные запуски   учения   шпиона. самолет-разведчик   
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Британский самолет-разведчик был замечен над Баренцевым морем, в месте проведения учений, где с авианесущего крейсера "Адмирал Горшков" были запущены гиперзвуковые ракеты "Циркон", способные разгоняться до 10 тысяч километров в час, что делает их недоступными для систем ПРО потенциального противника.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Россия   Циркон   великобритания   военное   раетные запуски   учения   шпиона. самолет-разведчик   
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11  комментариев
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3k
Chanceux 41 минуту назад
US AIR FORCE ..... и флаг американский
Какой же он британский самолет, автор ?
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−75
nur 19 минут назад
Адмирал-Горшков не авианосец. Это крейсер из 70-х годов, как и вся российская армия. Какие там ракеты? Союзмультфильм
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28k
LEPA 20 минут назад
3,14здец всё ближе и ближе подкрадывается к Воронежу! Можно сказать,что город уже обречён.
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16k
Ego sum qui sum Полчаса назад
у нашей страны с изнасилованной экономикой еще один прототип страшного оружия...щастье, лядь через край
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241
Сергей 52 минуты назад
"По заявлению Владимира Путина, "Цирконы" могут быть использованы для удара по крупным городам противника в случае ядерной войны."

значит, готовимся стрельбе по городам с мирным населением.... Ну, правильно, а чего это они?!
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197
Племянник Путина Сергей 45 минут назад
а по кому ещё стрелять такими хорошими ракетами? только по городам и чем больше МИРНЫХ мы уничтожим тем лучше. Впрочем у тех кто войну развяжет, стратегия точно такая же.
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−49
Владимир 2 часа назад
>>Anna Владимир Минуту назад привет Вован, извини, не

>>удержалась.

я же был очень стелси!!!! я БЫЛ ОЧЕНЬ СТЕЛСИ!!!!!!!
как? где я прокололся?

ладно возвращаю на место аваторку...
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−49
Владимир 2 часа назад
помните мультики Путина?
ну и где это вооружение?

ладно... хер с мультиками... сколько армат сейчас в строю и пак фа?
а сколько новых подлодок?

а так.. да... нашли с кем соревноваться Британцы подсматривают
ахахахахахаха
скпепы!!!
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17k
Anna Владимир 2 часа назад
привет Вован, извини, не удержалась.
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4k
insaider 2 часа назад
Америка с США любят подглядывать за другими!


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−49
Владимир 2 часа назад
назвали гепиерзвуковые и что? все россияне должны экстаз испытать?
гиперзвукове не то что равкеты, а и самолеты давно есть еще с 60-х годов

а вот план перевооружения нашей армии даже урезанный выполнен на 30%
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