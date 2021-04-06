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10
Электронные устройства, облегчающие быт и досуг потребителя.
1.
Дружок
Этот очень популярное для детей - переговорное устройство - выпускалось с 1981 года Новгородским производственным объединением «Планета».
Оно было предназначено для переговоров между абонентами на расстоянии до 200 метров.
В комплект входили два переговорных устройства, в одном из которых встроен транзисторный усилитель, а в другом - громкоговоритель и кнопка вызова. Переключение с приёма на передачу производится первым переговорным устройством, питание которого осуществлялось от батарейки типа «Крона».
В комплект входил двухпроводной кабель длиной 10 метров, цена набора была 10 рублей.
Оно было предназначено для переговоров между абонентами на расстоянии до 200 метров.
В комплект входили два переговорных устройства, в одном из которых встроен транзисторный усилитель, а в другом - громкоговоритель и кнопка вызова. Переключение с приёма на передачу производится первым переговорным устройством, питание которого осуществлялось от батарейки типа «Крона».
В комплект входил двухпроводной кабель длиной 10 метров, цена набора была 10 рублей.
2.
Мираж
Беспроводные наушники родом из 1975 года! Назывались они «Приставка звукового сопровождения» и были предназначены для беспроводного прослушивания бытовой аппаратуры в пределах комнаты.
В самой приставке был установлен высокочувствительный усилитель, на входе которого включена низкочастотная катушка, выполняющая роль магнитной антенны. При этом выход магнитофона, электрофона, телевизора или приёмника нагружался на замкнутую петлю провода, растянутого на полу или на стене комнаты.
В петле образуется переменное электромагнитное поле, которое и принимает приставка.
В самой приставке был установлен высокочувствительный усилитель, на входе которого включена низкочастотная катушка, выполняющая роль магнитной антенны. При этом выход магнитофона, электрофона, телевизора или приёмника нагружался на замкнутую петлю провода, растянутого на полу или на стене комнаты.
В петле образуется переменное электромагнитное поле, которое и принимает приставка.
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3.
Альтаир
Внешне устройство выглядит, как обычная портативная электронная игра.
По сути, она таковой и являлась, и не была бы ничем примечательна, если бы не одна особенность - в ней есть встроенный дозиметр!
То есть игрушка одновременно предназначалась для измерения уровня радиоактивного заражения.
Диапазон измерений мощности экспозиционной дозы гамма излучения 0,2 - 20 мкЗв/час.
Весила «игрушка» 200 грамм и производилась с 1991 года Орловским ЗАО «Научприбор».
По сути, она таковой и являлась, и не была бы ничем примечательна, если бы не одна особенность - в ней есть встроенный дозиметр!
То есть игрушка одновременно предназначалась для измерения уровня радиоактивного заражения.
Диапазон измерений мощности экспозиционной дозы гамма излучения 0,2 - 20 мкЗв/час.
Весила «игрушка» 200 грамм и производилась с 1991 года Орловским ЗАО «Научприбор».
4.
АРЦ-01
Радиочастотный пульт АРЦ-01 для игрушек назывался «Цифровая аппаратура управления моделями» и выпускался с 1989 года Богородским заводом техно-химических изделий.
Он использовался для управления самодельными моделями и игрушками, при этом приёмное устройство имело 17 выходов.
Рабочая частота передатчика была 27,12 МГц, мощность излучения - не менее 10 мВт. Максимальное удаление приёмного устройства от пульта управления, при сохранении устойчивой связи, было около 20 метров.
Он использовался для управления самодельными моделями и игрушками, при этом приёмное устройство имело 17 выходов.
Рабочая частота передатчика была 27,12 МГц, мощность излучения - не менее 10 мВт. Максимальное удаление приёмного устройства от пульта управления, при сохранении устойчивой связи, было около 20 метров.
5.
Электра-001
Полезное устройство для меломанов - электронный очиститель грампластинок - выпускалось с 1990 года Рязанским радиозаводом.
С его помощью можно было удалить пыль и снять статический заряд с виниловых пластинок.
Работает прибор от сети 220 В, потребляемая мощность не превышает 0,5 Вт.
Время очистки одной стороны пластинки не превышает двадцати секунд. Габариты гаджета были 110 х 60 х 45 мм, масса – 250 грамм. Цена составляла 11 рублей.
С его помощью можно было удалить пыль и снять статический заряд с виниловых пластинок.
Работает прибор от сети 220 В, потребляемая мощность не превышает 0,5 Вт.
Время очистки одной стороны пластинки не превышает двадцати секунд. Габариты гаджета были 110 х 60 х 45 мм, масса – 250 грамм. Цена составляла 11 рублей.
6.
В3-1RМ2И
Похожий на шпионское оборудование искатель скрытой проводки выпускался с 1985 года.
Он был предназначен для поиска проводки электрической или радиотрансляционной сети при ремонте квартиры или дома.
При приближении к электропроводке без нагрузки можно было слышать фон 50 Гц на расстоянии до 10 сантиметров, с нагрузкой расстояние увеличивалось до 30-50 сантиметров.
При приближении к радиотрансляционным проводам слышалась первая радиопрограмма. Чувствительность прибора регулировалось, питался он от аккумулятора типа Д-006.
Он был предназначен для поиска проводки электрической или радиотрансляционной сети при ремонте квартиры или дома.
При приближении к электропроводке без нагрузки можно было слышать фон 50 Гц на расстоянии до 10 сантиметров, с нагрузкой расстояние увеличивалось до 30-50 сантиметров.
При приближении к радиотрансляционным проводам слышалась первая радиопрограмма. Чувствительность прибора регулировалось, питался он от аккумулятора типа Д-006.
7.
Мелодия
Суперпопулярный дверной звонок назывался «Устройство сувенирное музыкальное» и производился Брестским заводом «Цветотрон».
В его корпусе также было предусмотрено место для хранения письменных принадлежностей и ключей от квартиры. У него было два варианта подключения: обычный кнопочный и контактный, срабатывающий на открывание двери. Правда, звонок исполнял всего одну мелодию, а для питания требовались два элемента А-343.
В его корпусе также было предусмотрено место для хранения письменных принадлежностей и ключей от квартиры. У него было два варианта подключения: обычный кнопочный и контактный, срабатывающий на открывание двери. Правда, звонок исполнял всего одну мелодию, а для питания требовались два элемента А-343.
8.
ДЛМ
Название игрушки являлось аббревиатурой сочетания «Детская логическая машина», она была предназначена для детей среднего и старшего школьного возраста. Аппарат представлял собой упрощенную аналоговую вычислительную машину, работающую в двоичной системе счисления.
Программирование осуществлялось при помощи штекеров, ввод данных с помощью переключателей. Машина способна отвечать на вопросы, приведённые в инструкции, а также решать логические задачи.
Программирование осуществлялось при помощи штекеров, ввод данных с помощью переключателей. Машина способна отвечать на вопросы, приведённые в инструкции, а также решать логические задачи.
9.
Сигнал-201
Гость из будущего, предвестник «умного дома».
Это устройство с 1990 года выпускал Орловский завод УВМ имени К.Н.Руднева. Подключенные к устройству электроприборы можно было автоматически по заранее заданным программам включать и отключать шестнадцать раз каждый. Предполагаемые приборы включали в себя телевизор, зарядное устройство для аккумулятора, электролампы, вентилятор и увлажнитель воздуха, электрическое освещение, радиоприёмник и магнитофон, но самое главное – насосы для полива сада или огорода!
Это устройство с 1990 года выпускал Орловский завод УВМ имени К.Н.Руднева. Подключенные к устройству электроприборы можно было автоматически по заранее заданным программам включать и отключать шестнадцать раз каждый. Предполагаемые приборы включали в себя телевизор, зарядное устройство для аккумулятора, электролампы, вентилятор и увлажнитель воздуха, электрическое освещение, радиоприёмник и магнитофон, но самое главное – насосы для полива сада или огорода!
10.
Электроника Е1-04
Популярность цветомузыки в Советском Союзе была просто невероятной.
Одна из лучших компактных цветомузыкальных установок выпускалась с 1981 года. Ее конструкция позволяла разделить частотный спектр на четыре полосы, соответствующие четырем цветам.
В зависимости от содержания фонограммы и перепадов уровня сигнала от тихого к громкому, лампы динамически меняли цвет и силу света. Общая мощность составляла около 400 Вт, цена установки была 145 рублей.
Одна из лучших компактных цветомузыкальных установок выпускалась с 1981 года. Ее конструкция позволяла разделить частотный спектр на четыре полосы, соответствующие четырем цветам.
В зависимости от содержания фонограммы и перепадов уровня сигнала от тихого к громкому, лампы динамически меняли цвет и силу света. Общая мощность составляла около 400 Вт, цена установки была 145 рублей.
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