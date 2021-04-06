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Этот очень популярное для детей - переговорное устройство - выпускалось с 1981 года Новгородским производственным объединением «Планета».

Оно было предназначено для переговоров между абонентами на расстоянии до 200 метров.

В комплект входили два переговорных устройства, в одном из которых встроен транзисторный усилитель, а в другом - громкоговоритель и кнопка вызова. Переключение с приёма на передачу производится первым переговорным устройством, питание которого осуществлялось от батарейки типа «Крона».

В комплект входил двухпроводной кабель длиной 10 метров, цена набора была 10 рублей.