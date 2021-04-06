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10 электронных устройств из СССР. Искатель скрытой проводки и игрушка с дозиметром

10 электронных устройств из СССР. Искатель скрытой проводки и игрушка с дозиметром (10 фото)

Автор:
06 апреля 2021 20:50
Метки: СССР   Фотографии.   Электронные устройства   интересно   
525
10
Электронные устройства, облегчающие быт и досуг потребителя.
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Метки: СССР   Фотографии.   Электронные устройства   интересно   
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4  комментария
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10k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
У меня в детстве была ДЛМ...Блин, 40 лет пулей пролетело
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12k
Yasen_Perec Час назад
Сколько же радиозаводов просрали.
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46k
noName Час назад
Сенсорный выключатель
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20
Maksim Maksimoff 2 часа назад
Сигнал-201 очень помогал, когда уезжал в длительные командировки: в 21-00 включался телек на программе "Время", свет включался-выключался, и т.п. Т.е была полная видимость того, что в квартире находятся хозяева, когда, на самом деле внутри никого не было
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