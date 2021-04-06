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Если вы не в теме, то скандал разгорелся после того, как в сеть попало видео с раздетыми девушками на балконе высотного здания в курортном районе Dubai Marina. В стране, где действует закон Шариата такой перфоманс не остался без внимания. Всех участников съемок уже арестовали, им грозят реальные сроки и штрафы.
Тем временем, стали известны имена красоток, а также их профили в Инстаграм.
Тем временем, стали известны имена красоток, а также их профили в Инстаграм.
То самое видео, с которого все и началось
1. Предположительно, перед нами те самые героини скандального перфоманса
По статье об «участии в развратных действиях» девушкам грозит до шести месяцев тюрьмы, организатору съемок — до полутора лет.
3. Изначально в СМИ проходила информация, что среди задержанных есть гражданки России, но официальные лица это опровергли. Как оказалось, это были украинки
4. Пользователи соцсетей не смогли не отреагировать на эту новость
5. Для тех, кто не рассмотрел
Познакомимся с девушками поближе
20. Еще больше девушек в этом видео
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Надеюсь арабы их палками побьют по полной!
Эти девочки ЧТО после такого хотели? Горячий прием у шейхов с чаем и пряниками???
Я просто охреневаю с того, на сколько у людей напрочь отсутствует инстинкт самосохранения....
Жуть.