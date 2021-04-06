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Фото/видео без совести и цензуры из Дубая: слиты странички молоденьких участниц голого скандала

Фото/видео без совести и цензуры из Дубая: слиты странички молоденьких участниц голого скандала (23 фото + 2 видео)

Автор:
06 апреля 2021 12:35
Метки: Instagram   девушки   дубай   реакция соцсетей   скандал   украинки   фотосессия   
80465
23
2
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Если вы не в теме, то скандал разгорелся после того, как в сеть попало видео с раздетыми девушками на балконе высотного здания в курортном районе Dubai Marina. В стране, где действует закон Шариата такой перфоманс не остался без внимания. Всех участников съемок уже арестовали, им грозят реальные сроки и штрафы.
Тем временем, стали известны имена красоток, а также их профили в Инстаграм.

Источник:

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Метки: Instagram   девушки   дубай   реакция соцсетей   скандал   украинки   фотосессия   
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10k
Агент Безопасной Национальности 22 часа назад
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4
konachan.700 6 минут назад
Ничуть не жалко. И ладно бы шлюхи - они честно отрабатывают свое, никого не обманывая - пусть продолжают это делать. "Красота" в их случае ходовой товар, грех не продавать. Но слабоумие должно быть наказано: приехать в строгую мусульманскую страну и там беспалева снимать голые видео... Полнейшая дичь.
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115
Кто-то Там 10 минут назад
Лысого из Бразерс не хватает )
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941
Павел Астахов Полчаса назад
Среди них нет красивых и умных, так глупенький середнячок с заурядной внешностью
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85
Василий 43 минуты назад
[мат].
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295
cana61s Час назад
Так это же была предпродажная промоакция. Засветили свои свистки и пельмени, ждут на ужин голодных арабов. Все элементарно
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56
Сергей Час назад
А потом подобные "дамы" орут из всех углов, что они личности добившиеся успеха своим непосильным трудом, а мы все остальные обслуживающий персонал.
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10k
xarmrd 2 часа назад
Куда им деться,учиться и работать не хотят,бандеростан продан на запчасти,а тут,куйца у араба соснула - денюжка.
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2k
Вова 2 часа назад
Шлюхи, а не модели...
Надеюсь арабы их палками побьют по полной!
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2k
Дрочер Полоумный 2 часа назад
А красивые есть?
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33k
Игорь 2 часа назад
Захотели стать секс рабынями у арабов - станут. А это был осмотр товара...
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854
neskaju20 2 часа назад
Не понимаю дегенратов, пришедших в инсту писать им гадости. Ну разделись девченки, даже если торгуют собой в самом плохом смыле, тебе то какое дело? Зависть к красивой жизни? Зависть потому, что твой протухший вареник никому даже забесплатно не нужен?
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39
Beshure 2 часа назад
Судя по фото многие не тянут на моделей, им постыдиться бы оголяться. Да еще и в наколках. Тренд совеременности: надуй губы, сделай наколку и свети в соц.сетях голой ж.пой/сиськами. Соц.сети зло, такой сильной стимуляции бл.дского образа жизни никогда не было!
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9k
Голос Вселенной 2 часа назад
Бл... раздеться донага в такой консервативной стране, как Эмираты - это все равно, что кричать в Лужниках "Зенит чемпион"...
Эти девочки ЧТО после такого хотели? Горячий прием у шейхов с чаем и пряниками???
Я просто охреневаю с того, на сколько у людей напрочь отсутствует инстинкт самосохранения....
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2k
SantaJohn Голос Вселенной 2 часа назад
Чтобы думать о последствиях, нужен мозг. Им заплатили, они разделись. А про особенности культуры страны, в которой они это сделали, они слыхом не слыхивали наверняка. Думали, что осчастливят всех видом своих вареников и им будут рукоплескать.
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9k
Голос Вселенной SantaJohn 2 часа назад
Поддерживаю... Вот только интересно, их поведение - это инфантилизм или все же дебилизм? В том, что они "не знали" нравы местных жителей, я глубоко сомневаюсь.
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2k
SantaJohn Голос Вселенной Час назад
Возможно, сразу была договорённость, что заплатят побольше и потом отмажут.
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9k
Голос Вселенной SantaJohn Час назад
Только интересно, как им это преподнесли? "Девочки, мы их потроллим" или "Девочки, мы их попранкуем"...
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741
Дмитрий Голос Вселенной 55 минут назад
Это скорее всего недалекость ума. Туда же не по уровню IQ и EQ отбирают. Даже понимая, где они находятся и что за это может прилететь, желание заработать легких денег и стадный инстинкт заглушили тихий голос рассудка. Максимум, могли себя успокоить тем, что "мы же не по улице голыми прошлись, а на балкон вышли.... Технически в номере гостиницы же были."
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36k
dima423 2 часа назад
а че такого то ну разделись телки для фотосессии... в интернете миллиарды голых фоток, это все живые телки) если бы не они половины контента интернета не было бы... Не вижу ничего зазорного в этом, вполне нужное дело делают... была бы у меня возможность такие фотосессии организовывать, я бы с удовольствием это делал, как думаю и 90% тут возмущающихся, только пожалуй не в дубаях))
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2k
SantaJohn dima423 2 часа назад
Дело не в этом, а в том, что это выглядит провокацией - в эмиратах в шортах и с обнаженными руками ходить нельзя, а тут - толпа голых [мат] напоказ.
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36k
dima423 SantaJohn Час назад
в этом глупость организаторов, согласен)
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454
taxcop 3 часа назад
Девчонки собой торгуют, а либерасня с анальным - Родиной. Вот они-то и есть настоящие мляди.
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86k
Дмитрий 3 часа назад
Попки есть , а мозгов нет.
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Комментарий удален. Причина: флуд
−30
18k
С.В. Князь Курбский 3 часа назад
https://www.unian.net/society/golye-tancy-modeley-v-dubae-v-oae-zaderzhany-12-ukrainok-novosti-ukrainy-11378941.htmlhttps://www.unian.net/society/golye-tancy-modeley-v-dubae-v-oae-zaderzhany-12-ukrainok-novosti-ukrainy-11378941.html
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9k
Голос Вселенной Князь Курбский 2 часа назад
Как видно, раздеваясь, как они, тебе прославиться не удается. Теперь пытаешься сделать это, демонстрируя, что ты идиот?
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36k
dima423 Князь Курбский 2 часа назад
где пруфы билли?))
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891
Moon24 Князь Курбский 2 часа назад
Первые шлюхи в Европе - украинки . Спроси любого дальнобойщика и посмотри кто на трассах стоит
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5k
Александр 3 часа назад
В пляжный волейбол их!
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3k
Ronin 3 часа назад
Что то слишком много внимания к обычным б..ля...дя...м
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86k
Дмитрий Ronin 3 часа назад
Они пока девственницы - тот парень что их пригласил - брал исключительно девственниц .
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6k
Serjio Ronin 3 часа назад
Пипл хавает!
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36k
dima423 Дмитрий 2 часа назад
ага инфа 1000%)))
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4k
Бу 4 часа назад
Такие молодые, а уже шалавы конченные (
Жуть.
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