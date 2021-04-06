Если вы не в теме, то скандал разгорелся после того, как в сеть попало видео с раздетыми девушками на балконе высотного здания в курортном районе Dubai Marina. В стране, где действует закон Шариата такой перфоманс не остался без внимания. Всех участников съемок уже арестовали, им грозят реальные сроки и штрафы.

Тем временем, стали известны имена красоток, а также их профили в Инстаграм.

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То самое видео, с которого все и началось

1. Предположительно, перед нами те самые героини скандального перфоманса 0 Источник: По статье об «участии в развратных действиях» девушкам грозит до шести месяцев тюрьмы, организатору съемок — до полутора лет.

2. Судя по этой подписи, девушки считали себя семьей 0 Источник:

3. Изначально в СМИ проходила информация, что среди задержанных есть гражданки России, но официальные лица это опровергли. Как оказалось, это были украинки 0 Источник:

Познакомимся с девушками поближе

6. Киевская модель Яна. Да, ее уже начали хейтить в Инстаграм 0 Источник:

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8. 99% комментариев связаны с ее будущем и родителями 0 Источник:

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10. Как вам такой макияж? 0 Источник:

11. Благодаря данным фотографиям, удалось найти странички и других задержанных девушек 0 Источник:

12. Девушка Анастасия 0 Источник:

13. Дорогие автомобили 0 Источник:

14. "Пиво по цене золота" 0 Источник:

15. Водные процедуры. Девушки и подумать не могли, что так все закончится 0 Источник:

16. Диана 0 Источник:

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19. Многие девушки, чтобы избежать хейтеров, уже закрыли свои странички в инстаграм 0 Источник:

20. Еще больше девушек в этом видео

21. Еще порция фотографий без цензуры подъехала 0 Источник:

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