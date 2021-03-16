РыжаяБестыжая: девушки-огонь из Instagram, которым есть что показать

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Если бы эти рыжеволосые красавицы жили 1000 лет назад, то их тела уже давно полыхали бы на кострах. Но они живут в XXI веке, поэтому спокойно выкладывают свои солнечные фотографии в Instagram с хештегом #РыжаяБестыжая. Вам нравятся рыженькие?
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