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"Заберите нас из хрущевок": домашние фотомодели, которые очень хотят замуж

"Заберите нас из хрущевок": домашние фотомодели, которые очень хотят замуж (17 фото)

Автор:
17 марта 2021 19:25
Метки: Ковер   Юмор   девушки   леопардесса   село   фотосессия   хрещевка   
1015
17
Героини данной подборки пока живут с родителями в хрущевках, но мечтают о принце на белом мерседесе и богатой жизни. А пока им ничего не остается, как фотографироваться в домашних интерьерах и выкладывать свои снимки в Одноклассники.
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Метки: Ковер   Юмор   девушки   леопардесса   село   фотосессия   хрещевка   
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6  комментариев
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10k
Bill Полчаса назад
Преподобного Стасяна надо переименовать в Озабоченного Стасяна.
Занят разглядыванием девок из соц.сетей, и каждый день выкладывает их фотки.
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12k
Андрей Ватрушкин 3 минуты назад
Портфолио сутенера.
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135
илья 4 минуты назад
я так понял "хрущевка" синоним слова "жопа"?
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Преподобный Стасян

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