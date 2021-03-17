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Героини данной подборки пока живут с родителями в хрущевках, но мечтают о принце на белом мерседесе и богатой жизни. А пока им ничего не остается, как фотографироваться в домашних интерьерах и выкладывать свои снимки в Одноклассники.
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Метки: Ковер Юмор девушки леопардесса село фотосессия хрещевка
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Занят разглядыванием девок из соц.сетей, и каждый день выкладывает их фотки.