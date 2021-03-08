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Астероид Итокава подал признаки жизни

Астероид Итокава подал признаки жизни (6 фото)

Автор:
08 марта 2021 08:30
Сообщество : Наука
Метки: Итокава   Хаябуса   астероид   космос   наука   органические вещества   технологии   ученые   
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Анализ образцов пыли, взятых на астероиде Итокава японским аппаратом "Хаябуса", нашли воду и органические вещества - те же, из которых образовалась жизнь на Земле. По мнению ученых, астероид, развиваясь в течение миллиардов лет, аккумулировал воду и органику так же, как когда-то наша планета.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Итокава   Хаябуса   астероид   космос   наука   органические вещества   технологии   ученые   
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