Астероид Итокава подал признаки жизни

По словам исследователей, находка удивила их, прежде всего, потому, что S-астероиды содержат очень мало воды и органических веществ, а между тем, они попали в тот образец, который отобрал японский космический аппарат, сделавший лишь один случайный захват. "Мы и раньше пытались искать органику на астероидах такого типа, однако было очень сложно не только найти ее, но и доказать, что она принадлежит непосредственно астероиду, а не была оставлена на нем в результате какого-то космического столкновения. Однако большим сюрпризом находка не оказалась, поскольку еще до появления на Земле образца ученые заметили на Итокаве большой черный булыжник, который приняли за углеродосодержащий метеорит, упавший на поверхность астероида. Так что ученые ожидали увидеть на Итокаве органику, правда, не догадывались, какой природы. Теперь они будут делать соответствующие поправки при анализе веществ, которые принесла с поверхности астероида Рюгу японская станция "Хаябуса-2", а также сумеют лучше подготовиться к анализу образцов, которые американский аппарат "Осирис-Рекс" должен принести в 2023 году с астероида Бенну. "Обе миссии уже обнаружили наличие экзогенных материалов на обоих астероидах, - говорит доктор Чан. - Наше исследование показало, что смешение материй - процесс, общий для всей нашей Солнечной системы, и мы надеемся, что последующие анализы это только подтвердят".