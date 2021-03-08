Астероид Итокава подал признаки жизни

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Анализ образцов пыли, взятых на астероиде Итокава японским аппаратом "Хаябуса", нашли воду и органические вещества - те же, из которых образовалась жизнь на Земле. По мнению ученых, астероид, развиваясь в течение миллиардов лет, аккумулировал воду и органику так же, как когда-то наша планета.
Вещества, необходимые для возникновения жизни земного типа, включая органическую материю и воду, были обнаружены на поверхности астероида Итокава. Это первая находка подобного типа.
Исследователи из Королевского университета Холлоуэй в Лондоне изучилиодно зернышко пыли, привезенной на Землю с астероида Итокава японским аппаратом "Хаябуса". Как показали анализы, обнаруженные в пробе вода и органические вещества принадлежали самому астероиду, образовавшись на нем в результате химических процессов в течение миллиардов лет, а не были оставлены на нем в результате столкновения с другим космическим телом. Как утверждают ученые, органика была впервые обнаружена на астероиде. По мнению ученых, это открытие может "привести к тому, что история жизни на нашей планете будет переписана".
"Хотя наличие органической материи прямо не указывает, что на астероиде зарождается жизнь, но она говорит нам о том, что на нем имеются те же исходные материалы, которые привели к зарождению жизни на Земле", - сказал доктор Квини Чан, один из руководителей исследования.
Исследователи из Королевского университета Холлоуэй в Лондоне изучилиодно зернышко пыли, привезенной на Землю с астероида Итокава японским аппаратом "Хаябуса". Как показали анализы, обнаруженные в пробе вода и органические вещества принадлежали самому астероиду, образовавшись на нем в результате химических процессов в течение миллиардов лет, а не были оставлены на нем в результате столкновения с другим космическим телом. Как утверждают ученые, органика была впервые обнаружена на астероиде. По мнению ученых, это открытие может "привести к тому, что история жизни на нашей планете будет переписана".
"Хотя наличие органической материи прямо не указывает, что на астероиде зарождается жизнь, но она говорит нам о том, что на нем имеются те же исходные материалы, которые привели к зарождению жизни на Земле", - сказал доктор Квини Чан, один из руководителей исследования.
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Как говорят исследователи, астероид очень медленно инкорпорировал жидкость и органические вещества, перерабатывая в них космические вещества, - точно так же,как когда-то Земля. В прошлом ему пришлось пройти через космическую катастрофу, которая привела к нагреву до очень высоких температур, обезвоживанию и частичному разрушению этого космического объекта. Однако постепенно астероид сумел восстановиться и вновь обзавестись водой и органикой, выработав ее из космической пыли либо из богатых углеродами метеоритов. Как показало исследование, астероиды S-типа, часто встречающиеся в зоне Земли, - такие, как Итокава, - содержат базовые ингредиенты жизни. "Подобныекаменные астероиды не так богаты углеродом, как каменноугольные, однако вода и химическая структура в целом на них развивается так же, как когда-то на Земле, - говорит доктор Чан. - Если где-то в других системах образуются столь же благоприятные условия, как на молодой Земле, эти ингредиенты, занесенные подобным астероидом, могут вызвать зарождение жизни".
Анализ вещества с астероиа может привести к переосмыслению традиционных взглядов на происхождене жизни на Земле, согласно которым, жизнь могла быть занесена на планету астероидами С-типа, или каменноугольными астероидами. По мнению ученых, принесенное на Землю с астероидавещество имеет огромное значение для науки. "Международная команда исследователей после тщательного изучения одной крупицы этого космического вещества под кодовым названием "Амазон" зафиксировал как примитивные (ненагретые), так и переработанные (нагретые) органические вещества", - заявили исследователи.
"Нагретая органическая материя свидетельствует о том, что в прошлом астероид подвергался воздействию высоких температур до 600 градусов по цельсию, - говорит доктор Чан. - Присутствие, наряду с ней, ненагретой органической материи свидетельствует, что примитивная органика появилась на астероиде, в том числе, после этого события". По словам ученого, изучение космического вещества показало, какэволюционирует астероид, собирая воду и органические вещества. "Эти находки просто великолепны, - говорит он. - Они детально раскрывают перед нами историю астероида и его эволюционный процесс, так похожий на земной".
По словам исследователей, находка удивила их, прежде всего, потому, что S-астероиды содержат очень мало воды и органических веществ, а между тем, они попали в тот образец, который отобрал японский космический аппарат, сделавший лишь один случайный захват. "Мы и раньше пытались искать органику на астероидах такого типа, однако было очень сложно не только найти ее, но и доказать, что она принадлежит непосредственно астероиду, а не была оставлена на нем в результате какого-то космического столкновения. Однако большим сюрпризом находка не оказалась, поскольку еще до появления на Земле образца ученые заметили на Итокаве большой черный булыжник, который приняли за углеродосодержащий метеорит, упавший на поверхность астероида. Так что ученые ожидали увидеть на Итокаве органику, правда, не догадывались, какой природы. Теперь они будут делать соответствующие поправки при анализе веществ, которые принесла с поверхности астероида Рюгу японская станция "Хаябуса-2", а также сумеют лучше подготовиться к анализу образцов, которые американский аппарат "Осирис-Рекс" должен принести в 2023 году с астероида Бенну. "Обе миссии уже обнаружили наличие экзогенных материалов на обоих астероидах, - говорит доктор Чан. - Наше исследование показало, что смешение материй - процесс, общий для всей нашей Солнечной системы, и мы надеемся, что последующие анализы это только подтвердят".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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