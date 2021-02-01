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Началось: Илон Маск чипировал обезьяну

Началось: Илон Маск чипировал обезьяну (2 фото)

Автор:
01 февраля 2021 16:54
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Илон Маск   интересное   наука   новости   события   технологии   
1477
2
Основатель SpaceX и Tesla на онлайн конференции рассказал об успешном проведении очередного эксперимента.

Источник:

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Метки: Илон Маск   интересное   наука   новости   события   технологии   
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17  комментариев
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17k
Ватаку Накомоде 2 часа назад
Ну пока не научились контролировать разум через чип, так что можно успокоиться. Превращение людей в личную зомби-армию Маска и Гейтса откладывается
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11k
* Anna Час назад
Для многих людей, умный чип в голове, единственный шанс иметь хоть какой-то интеллект.
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134
Никудатор 10 минут назад
Неужели себе?
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344
Иван 13 минут назад
Это она после чипа такая? Прям блещет интеллектом
Это она после чипа такая? Прям блещет интеллектом
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2k
glazz_19 Иван 7 минут назад
Дедушка Альберт одобряет :)
Дедушка Альберт одобряет :)
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10k
Павел 40 минут назад
Киберпанк,начало.
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10k
Евгений Час назад
С Чипом понятно, а когда Дейла вживлять будут?
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2k
Leo Час назад
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не руками...
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1k
zenon 2 часа назад
Чипировать нужно было Маска ломом, или ледорубом. Пора ему поставить красивый памятник на самом главном месте - на отшибе.
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19k
Ратибор 2 часа назад
А потом придумают связь мозга со смартфоном через чип - и все ломанутся чипироваться абсолютно добровольно. Вот уже и проглядывает конец человеческой цивилизации.
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3k
Владимир Ратибор Полчаса назад
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117
Андреевич 2 часа назад
Вы себе предмтавили, что макака в доту играет, а на самом деле просто передвинуть стрелку по 2 осям, это умели делать уже очень давно лет 15 как
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3k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Эту?
Эту?
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1k
zenon Свирепый Бамбр 2 часа назад
Это он после чипирования ледорубом, или памятник ему.
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1k
insaider 2 часа назад
Это конспирология,говорили они.
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