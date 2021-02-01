Началось: Илон Маск чипировал обезьяну

Основатель SpaceX и Tesla на онлайн конференции рассказал об успешном проведении очередного эксперимента.
В процессе конференции один из участников спросил Маска о последних разработках компании Neuralink, тот сообщил, что в их компании появилась обезьянка, в голову которой поместили беспроводной имплант.
Чип полностью скрыт под кожей животного и не приносит ему вреда. Илон также уточнил, что в Neuralink создали лучшие условия для обезьяны.
"В будущем мы хотим, чтобы обезьяны играли друг с другом в интеллектуальный пинг-понг".
Да, данная технология позволяет играть, например, в видеоигры с помощью разума.
Чип полностью скрыт под кожей животного и не приносит ему вреда. Илон также уточнил, что в Neuralink создали лучшие условия для обезьяны.
"В будущем мы хотим, чтобы обезьяны играли друг с другом в интеллектуальный пинг-понг".
Да, данная технология позволяет играть, например, в видеоигры с помощью разума.
Предприниматель объяснил, что целью данного эксперимента является устранение последствий травм спинного и головного мозга, возврат пациентам утраченных способностей.
"Это похоже на Fitbit (фитнес-браслет) в вашем черепе с крошечными проводами, входящими в мозг".
Еще в августе 2020 года Маск специалистами компании Neuralink были успешно прочипированы свиньи - имплант вживили в мозг животных, а потом, без вреда для здоровья, извлекли.
При помощи этого чипа ученые следили за активностью осязательных центров мозга животного.
"Это похоже на Fitbit (фитнес-браслет) в вашем черепе с крошечными проводами, входящими в мозг".
Еще в августе 2020 года Маск специалистами компании Neuralink были успешно прочипированы свиньи - имплант вживили в мозг животных, а потом, без вреда для здоровья, извлекли.
При помощи этого чипа ученые следили за активностью осязательных центров мозга животного.
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Метки: Илон Маск интересное наука новости события технологии
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