Началось: Илон Маск чипировал обезьяну

В процессе конференции один из участников спросил Маска о последних разработках компании Neuralink, тот сообщил, что в их компании появилась обезьянка, в голову которой поместили беспроводной имплант.

Чип полностью скрыт под кожей животного и не приносит ему вреда. Илон также уточнил, что в Neuralink создали лучшие условия для обезьяны.

"В будущем мы хотим, чтобы обезьяны играли друг с другом в интеллектуальный пинг-понг".



Да, данная технология позволяет играть, например, в видеоигры с помощью разума.