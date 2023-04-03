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14 задумок горе-маркетологов, которые выходят за рамки разумного

14 задумок горе-маркетологов, которые выходят за рамки разумного

Автор:
03 апреля 2023 16:33
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   вывески   дизайн   жгут   идиоты   креатив   маркетологи   потребители   реклама   смешно   
1979
15

Привлечь внимание потребителя становится всё сложнее. Заполучить своего клиента ещё тяжелее. Предлагаем посмотреть на отчаянные попытки выделиться среди многообразия товаров и услуг.

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Метки: Прикол   вывески   дизайн   жгут   идиоты   креатив   маркетологи   потребители   реклама   смешно   
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8  комментариев
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32k
Юр21 59 минут назад
Братаны то чем не угодили, помоему нормально всё...
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19k
alexis 8 минут назад
Кукурузинку бабушка с мамой кормят с ложечки? В рыбный фарш для котлет и пельменей чтобы тот стал сочным.
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arek14 11 минут назад
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arek14 11 минут назад
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arek14 12 минут назад
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53k
dima423 49 минут назад
Комментарий к фото
Хорошее название для салона эротического массажа))
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Спелая кукурузинка

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