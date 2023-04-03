14 задумок горе-маркетологов, которые выходят за рамки разумного

1979
15
Привлечь внимание потребителя становится всё сложнее. Заполучить своего клиента ещё тяжелее. Предлагаем посмотреть на отчаянные попытки выделиться среди многообразия товаров и услуг.
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