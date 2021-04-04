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Сифаки: Счастливые и беззаботные. Лежат на солнышке и танцуют целыми днями

Сифаки: Счастливые и беззаботные. Лежат на солнышке и танцуют целыми днями (9 фото + 1 гиф)

Автор:
04 апреля 2021 17:36
Метки: животные   интересно   факты   
343
10

Я не знаю, есть ли жизнь после смерти. Но если и есть, то я бы хотел, чтобы она соответствовала верованиям аборигенов Мадагаскара. Местные племена считают, что после смерти они перерождаются в сифак, самых беззаботных приматов на планете!

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Метки: животные   интересно   факты   
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1k
valns 3 часа назад
Забавные зверьки... Плюс. Интересно, автор хорошие посты делает. Хотя в моей молодости сифака - это очень неприятный результат теста у уролога
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18k
kamanch valns 3 часа назад
> Хотя в моей молодости сифака - это очень неприятный результат теста у уролога

А так же увлекательная групповая игра с грязной тряпкой для доски
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16k
Александр Сучков Час назад
Я так и не понял- в СССР игра в СИФАКА имела какое то отношение к этому прекрасному животному?)))
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58k
Опиум для народа 3 часа назад
Хорошее животное сифаком не назовут.)
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3k
Свирепый Бамбр Опиум для народа 2 часа назад
Пофиг как называют, главное чтоб не заразили!
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