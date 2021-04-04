Но это тот самый случай, когда все совпадения и правда случайны. Сифаки относятся к пропитекам — боковой ветви эволюции лемуров — а значит, наши с ними общие предки жили 40-50 миллионов лет назад. Даже те небольшие сходства, что есть между нами, происходят всего-лишь от похожего образа жизни.