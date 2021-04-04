Я не знаю, есть ли жизнь после смерти. Но если и есть, то я бы хотел, чтобы она соответствовала верованиям аборигенов Мадагаскара. Местные племена считают, что после смерти они перерождаются в сифак, самых беззаботных приматов на планете!
Перепутать сифаку с человеком действительно несложно — те же пропорции, те же цепкие пальцы, та же прямоходящая походка (и ты выпрямись!). Только рост мальца до нашего не дотягивает — всего полметра, и те без кепки, а лишь с длиннющим хвостом.
Но это тот самый случай, когда все совпадения и правда случайны. Сифаки относятся к пропитекам — боковой ветви эволюции лемуров — а значит, наши с ними общие предки жили 40-50 миллионов лет назад. Даже те небольшие сходства, что есть между нами, происходят всего-лишь от похожего образа жизни.
Дух ли это или примат — неважно. Важно то, что живёт сифака по кайфу. Давайте по-быстрому раскидаем его распорядок дня, и вы сами всё поймёте. Вместе с рассветом стая приматов, забравшись повыше, начинает свой день с солнечной ванны, дабы восславить светило и погреться после прохладной ночи. Насытившись энергией солнца, приматы оперативно кучкуются и отправляются на поиски чего-то более калорийного.
Ведёт разношёрстную братию местная бабуля-матриарх. Своё место во главе семейства она заполучила не силой и не коварностью. Мудрую старушку ценят за опыт: именно она знает, где на Мадагаскаре трава зеленее, плоды сочнее, а солнце ярче.
Несмотря на свой преклонный возраст, матрона скачет с молодыми на равных: благодаря мощным ногам она может перепрыгивать 8 метровые пропасти между деревьями.
Ну а если передвигаться приходится по земле, делают это приматы не иначе как вприпрыжку. Видать, челлендж «пол — это лава» сифакам очень зашёл, ибо с землёй животные стараются соприкасаться по-минимуму.
Остаток дня животины занимаются чем попало: вычёсывают блох, гоняются друг за другом и даже танцуют! Временами случайная сифака встаёт и начинает скакать на одном месте, к ней могут присоединиться и другие члены стаи. Единственное животное, что с гарантией может прервать их перманентный балдёж — ястреб. Они легко преследуют наших героев и на земле, и в кронах деревьев.
Вот только усилий хищных птиц явно недостаточно, чтобы помножить "обезьянок" на ноль. Потери быстро компенсируются следующим поколением приматов. Сифаки делают новых сифак в течение всего года, однако мы до сих пор не знаем особенности их брачного поведения. Известно только, что брюхатой маман ходит примерно 5 месяцев, и ещё 6 детёныш висит на самке и питается молоком.
Даже покинув маму, молодёжь не стремится заводить собственных малышей. Вчерашние дети ещё 2,5 года резвятся, скачут и объедаются дарами леса, не обременяя себя потомством. Отсутствие постоянных стрессов, высокая активность и сбалансированное питание положительно сказываются на продолжительности жизни. В беззаботной неге сифаки живут до 25 лет!
Моя оценка сифакам: 7 бездельничающих обезьян из 10. Единственная причина, по которой я не хочу скакать меж ветвей вместе с этими родичами лемуров — у них нет интернета и компьютерных игрушек. Ну а так, их жизнь просто прекрасна. Пока ястребов рядом нет.
Источник:
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