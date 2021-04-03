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Почему Андрей Соколов согласился выпить с фашистом Мюллером, но отказался закусывать?

Почему Андрей Соколов согласился выпить с фашистом Мюллером, но отказался закусывать? (3 фото)

Автор:
03 апреля 2021 22:56
Метки: актер   кино   роль   
446
3

Художественный фильм "Судьба человека" (1959) был снят Сергеем Бондарчуком практически сразу после выхода одноименного рассказа Михаила Шолохова. Сам писатель принимал участие в написании сценария к картине, потому фильм получился очень близким по духу самой книге.

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Метки: актер   кино   роль   
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7  комментариев
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107k
Москвичка 2 часа назад
"Папка, родненький! Я знал, что ты найдешь меня!" - это конечно на разрыв аорты!
Великий фильм о силе и глубине человеческой...
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200k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 19 минут назад
Хорошее сочинение....
А фильм вообще - ШЕДЕВР!
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67k
После обеда. Час назад
Хороший Фильм всем советую
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1k
Михалыч Час назад
печально, что всё это надо объяснять. (
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46k
Albert GER Михалыч 44 минуты назад
Хня, Михалыч, это дети домашку запостили.
Хорошо шо им это задают.
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46k
Albert GER 2 часа назад
Он оставил покушать Штирлитцу.
Свои люди как-никак.
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