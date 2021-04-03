Также распитие водки в данном контексте можно рассматривать как своего рода ритуал. Пьют и закусывают всегда в кругу друзей и близких. А вот в компании врагов напротив, закусывать не хочется, дабы не превращать все это в дружеское застолье, тем самым показав, что Соколов все еще видит и всегда будет видеть в Мюллере только врага и никого больше.



Справедливости ради стоит отметить, что когда Мюллер дает Соколову буханку хлеба и кусок сала в награду за смелость, герой принимает подарок. Тут все дело в том, что Соколов скорее всего думает не о себе, а о тех людях в плену, с которыми он может этим хлебом поделиться. Эта характеристика также помогает раскрыть положительные стороны героя.



Как бы там не было, "Судьба человека" - отличный фильм, который должен хотя бы раз посмотреть каждый. Картина показывает, через что способен пройти человек, как много всего он способен перенести, сохранив при этом свою человечность.