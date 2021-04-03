Художественный фильм "Судьба человека" (1959) был снят Сергеем Бондарчуком практически сразу после выхода одноименного рассказа Михаила Шолохова. Сам писатель принимал участие в написании сценария к картине, потому фильм получился очень близким по духу самой книге.
Фильм рассказывает нам историю обыкновенного советского солдата, который во время Великой Отечественной Войны отправился, как и многие другие такие как он, на фронт. На долю главного героя, шофера Андрея Соколова, выпадает огромное количество испытаний - его семья погибает под фашистской бомбардировкой, сам герой оказывается в плену у немцев и видит, как страдает и гибнет его народ. Однако Соколов не ломается, он сохраняет внутренний стержень, он еще способен любить.
Разумеется, все, кто смотрел картину, помнят легендарную сцену, в которой Мюллер допрашивает Соколова, сперва предлагая ему выпить за победу немецкого оружия. Наш герой отказывается пить за это, однако за свою "скорую погибель" все таки выпить соглашается. Однако от закуски Соколов отказывается, как бы фашист не просил его закусить. В чем же причина такого поведения героя?
Начнем с того, что вся представленная зрителю сцена - это демонстрация моральных качеств советского солдата в лице Андрея Соколова. Он разбит, он сломлен, он находится в плену у неприятеля, но тем не менее отказывается пить за торжество оружия врага. А вот за свою погибель он выпить соглашается, вот герой видит в смерти освобождение от плена. Он не боится смерти, он ей улыбается. Но почему же Соколов не закусывает?
Все дело в гордости советского солдата. Находясь в плену у врага он испытал множество страшных вещей, в том числе и голод. Однако он все равно хочет показать, что немцы не сделали из него животное, готовое послушно есть с руки у хозяина. Нет, у солдата есть гордость, он не сломлен и не примет еду из рук своего врага.
Также распитие водки в данном контексте можно рассматривать как своего рода ритуал. Пьют и закусывают всегда в кругу друзей и близких. А вот в компании врагов напротив, закусывать не хочется, дабы не превращать все это в дружеское застолье, тем самым показав, что Соколов все еще видит и всегда будет видеть в Мюллере только врага и никого больше.
Справедливости ради стоит отметить, что когда Мюллер дает Соколову буханку хлеба и кусок сала в награду за смелость, герой принимает подарок. Тут все дело в том, что Соколов скорее всего думает не о себе, а о тех людях в плену, с которыми он может этим хлебом поделиться. Эта характеристика также помогает раскрыть положительные стороны героя.
Как бы там не было, "Судьба человека" - отличный фильм, который должен хотя бы раз посмотреть каждый. Картина показывает, через что способен пройти человек, как много всего он способен перенести, сохранив при этом свою человечность.
Источник:
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Понравилось38
Великий фильм о силе и глубине человеческой...
А фильм вообще - ШЕДЕВР!
Хорошо шо им это задают.
Свои люди как-никак.