Татуировка с изображением Уэнсдей Аддамс стала вирусной из-за того, что она больше похожа на Сэмюэля Л. Джексона

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Новый сериал Netflix мгновенно заняло первое место в чартах, а люди начали преображаться, чтобы выглядеть как Уэнсдей Аддамс, или копировали её танцевальные движения. Один мужчина который явно является фанатом нового шоу, решил сделать татуировку в виде лица главной героини.
Изображение фанатской татуировки с Уэнсдей Аддамс (Wednesday Addams) стало вирусным, поскольку некоторые люди в Интернете предположили, что изображение больше похоже на татуировку с актёром Сэмюэлем Л. Джексоном (Samuel L. Jackson), чем со звездой хита от Netflix Дженну Ортегу (Jenna Ortega).
Изображение набрало миллионы просмотров в Twitter, при этом огромное число пользователей поделились своими комментариями, а также GIF-файлами и мемами с забавной картинкой.
Изображение набрало миллионы просмотров в Twitter, при этом огромное число пользователей поделились своими комментариями, а также GIF-файлами и мемами с забавной картинкой.
«Ну, это должна была быть Уэнсдей Аддамс, однако это больше напоминает Сэмюэля Л. Джексона в детстве…», — написал один пользователь.
Ещё один пользователь написал: «Не — Уэнсдей Л. Джексон», тогда как другой человек сказал: «Когда вы сделали заранее татуировку Уэнсдей Аддамс, услышав, что на главную роль рассматривают [кандидатуру] Сэмюэля Л. Джексона».
«Это утро понедельника, Адамс, после долгих выходных», — написал очередной поклонник сериала.
Ещё один пользователь написал: «Не — Уэнсдей Л. Джексон», тогда как другой человек сказал: «Когда вы сделали заранее татуировку Уэнсдей Аддамс, услышав, что на главную роль рассматривают [кандидатуру] Сэмюэля Л. Джексона».
«Это утро понедельника, Адамс, после долгих выходных», — написал очередной поклонник сериала.
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Некоторые же люди не согласились с тем, что изображение напоминает номинанта на «Оскар» 74-летнего актёра, вместо этого заявив, что татуировка больше похожа на западноафриканского комика Гранда М (Grand M).
«Я до сих пор не понимаю, как это может походить на Джексона, скорее на того комика», — написал один, в то время как другие поделились фотографиями Гранда М.
«Я до сих пор не понимаю, как это может походить на Джексона, скорее на того комика», — написал один, в то время как другие поделились фотографиями Гранда М.
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Метки: Прикол Уэнсдей Уэнсдей Аддамс Юмор тату татуировка
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крипово)
Видимо, если заплатить много денег за много рекламы - то можно любую посредственность превратить в хит.
Настоящая Уэнсдей Аддамс - это Кристина Риччи. Гомез - Рауль Хулиа. Фэстер - Кристофер Ллойд. И т.д.
сериал никакой уровня гари потера
всё достижение самой актрисы, кроме педофильской внешности - максимально долго не моргать в кадре