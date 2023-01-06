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Татуировка с изображением Уэнсдей Аддамс стала вирусной из-за того, что она больше похожа на Сэмюэля Л. Джексона

Татуировка с изображением Уэнсдей Аддамс стала вирусной из-за того, что она больше похожа на Сэмюэля Л. Джексона

Автор:
06 января 2023 11:01
Метки: Прикол   Уэнсдей   Уэнсдей Аддамс   Юмор   тату   татуировка   
3483
5
Новый сериал Netflix мгновенно заняло первое место в чартах, а люди начали преображаться, чтобы выглядеть как Уэнсдей Аддамс, или копировали её танцевальные движения. Один мужчина который явно является фанатом нового шоу, решил сделать татуировку в виде лица главной героини.
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Метки: Прикол   Уэнсдей   Уэнсдей Аддамс   Юмор   тату   татуировка   
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16  комментариев
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10k
DumDum 15 часов назад
Уж простите, но настоящая Уэнздэй для меня только одна...
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12k
Sergey_Z 5 часов назад
Мне больше Джони Деппа напоминает.
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982
олег 11 часов назад
Поржал.Татуха эта ,лучшее из всего этого шума от ремейка и самого мыла.
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10k
kaboza 11 часов назад
загуглил Гранд М, вылетело
https://grandm.net/reviews/https://grandm.net/reviews/
крипово)
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1k
КАКАнгел 13 часов назад
а потратил на сериал 6 часов и по этому буду везде на него ругаться. Этот фильм лишён даже зачатков логики и здравого смысла даже относительно самого себя. По тому что это школа монстров - там все оборотни-сирены-вампиры- хрен знает кто, они повидали жизнь и по логике тоже предпочитают готическую жизнь . Убийство людей в полнолунье это рутинная жизнь - это в любом случае не причина для паники и удивления , Директор школы монстров по идее видела и переживала всё и её не просто удивить. Фраза в конце меня убила . Ну да это Хайд но у нас всего один Хайд , моя бывшая одноклассница которая вышла замуж за шерифа , у её родился сын а она сама умерла . (Блин кто-же монстр ???? ) Этот Хайд по размеру и моще сопоставим в мелким оборотнем, маленькой гламурной девочки, в первый раз обратившейся , которая его вполне нормально так пиночет в полнолунье , в это время ученики школы монстров (и толпа оборотней и опытней и крупнее и старше , которые не обращаются почему-то ) истерично в страхе бегают и ссутся под себя . ну и там много чудес логики.
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22k
Валерий 14 часов назад
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175
Purple_Bear 14 часов назад
А я вот вчера серий 4-5 посмотрел этого "хитяры". Нудно. От Аддамсов начала 90ых очень далеко, почти ничего общего.
Видимо, если заплатить много денег за много рекламы - то можно любую посредственность превратить в хит.
Настоящая Уэнсдей Аддамс - это Кристина Риччи. Гомез - Рауль Хулиа. Фэстер - Кристофер Ллойд. И т.д.
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37k
Mamin Sibiriak 15 часов назад
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28k
koleos72 16 часов назад
Только что посмотрели с женой этот фильм. Нормально, понравилось! Покрайней мере нет прилизаной красоты и слащавой любви. Нет ментов и врачей. Показано одиночество людей живущих вроде как вместе. Да и вообще этот фильм для детей! И взрослым рассуждать о нём непристало!
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1k
КАКАнгел 16 часов назад
Я не удивлюсь если люди специально будут набивать себе копию именно этой татухи. по мне дебилизм делать тату в честь сериала- однодневки .
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3k
Бровеносец в потёмках 17 часов назад
А я её сразу вспомнил

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39k
turyst 17 часов назад
Опять реклама...
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23k
Bar0 19 часов назад
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2k
poбт 19 часов назад
задрочили уже дрочить на эту уэнсдей

сериал никакой уровня гари потера
всё достижение самой актрисы, кроме педофильской внешности - максимально долго не моргать в кадре
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3k
Александр 19 часов назад
Раньше из-за скинов и гопоты вечером боялись выйти на улицу.Сейчас из-за фриков днём страшно.Раньше просто изды давали (в худшем случае месяц в гипсе),а сейчас психологическою травму на всю жизнь получить можно.
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17k
сеньор Леонсио 20 часов назад
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