Татуировка с изображением Уэнсдей Аддамс стала вирусной из-за того, что она больше похожа на Сэмюэля Л. Джексона

Некоторые же люди не согласились с тем, что изображение напоминает номинанта на «Оскар» 74-летнего актёра, вместо этого заявив, что татуировка больше похожа на западноафриканского комика Гранда М (Grand M).



«Я до сих пор не понимаю, как это может походить на Джексона, скорее на того комика», — написал один, в то время как другие поделились фотографиями Гранда М.