"Вот же свиньи!": люди, которые плевать хотели на приличия

2 способа отправить подарок в другой город или страну (8 фото + 1 видео)

Сон - дело святое: люди, заснувшие в самых нелепых позах и местах

У этих людей явные проблемы с памятью

В школе в Вирджинии нашли кошелек, потерянный 70 лет назад

А ведь можно выделяться интеллектом

20+ любопытных фактов из истории, которые покажут мир с другой стороны