"Вот же свиньи!": люди, которые плевать хотели на приличия

Автор:
01 апреля 2021 08:30
Для таких людей в аду отдельный котел!
1. Как этот столик оставил мне чаевые
2. Во-первых, её волосы прямо у моего лица. Во-вторых — куда мы летим?
3. Бесят покупатели, которые делают так
4. Не стоит показывать свои ноги в ресторане
5. Не люблю, когда люди так делают
6. Обнаружил весь этот мусор возле дороги
7. Думаете, она что-то купила или положила всё на место? Конечно нет
8. Мы с мамой пошли в магазин за обувью и поняли, что всем уже плевать на приличия
9. Представьте: вы приходите на бейсбольный матч и вам приходится смотреть на чьи-то голые ноги
10. Бесят те, кто оставляет вещи или еду не на той полке
11. Неожиданная добавка к кофе от соседа
12. Каждый день, пока я работаю в магазине — это проверка моей веры в человечество
13. После этого девушку заблокировали
15. Бесят люди, которые оставляют тележки в местах для парковки велосипедов
16. Как явно не стоит делать
17. Зачем оставлять мусор в отделе с одеждой?
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У всех отличившихся на фотоснимках острый дефицит п#здюлей в организме.
-- дорогой, мне больше не нужно кольцо для баскетбола и матрас от кровати, приоткрой чуток окно, я их выкину...
Ну, судя по тому что и из чего жрёт снимающий, странно что его вообще что либо возмутило.
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