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"Вот же свиньи!": люди, которые плевать хотели на приличия

"Вот же свиньи!": люди, которые плевать хотели на приличия (18 фото)

Автор:
01 апреля 2021 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   в мире   люди   неряхи   подборка   свиньи   фото   
8627
18
Для таких людей в аду отдельный котел!
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Метки: Юмор   в мире   люди   неряхи   подборка   свиньи   фото   
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60k
Viktor 5 часов назад
Слов нет!

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7k
Valiko 21 минуту назад
После воспитанного человека должно быть либо так же, либо лучше. Ноги в публичных местах всегда на полу, кроме случаев, где специальная конструкция позволяет варианты.
У всех отличившихся на фотоснимках острый дефицит п#здюлей в организме.
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5k
mbr Час назад
Едут по трассе...
-- дорогой, мне больше не нужно кольцо для баскетбола и матрас от кровати, приоткрой чуток окно, я их выкину...
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4k
Nikolay Fomin 2 часа назад
Да уж. Нагляделся я в Турции на этих животных с европейскими ценностями.
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29k
Юр21 2 часа назад
Так ведут себя люди которых за подобные выходки ни разу не били ногами. У нас тоже начинают появляться подобные свиньи, на моих глазах мужик свинье в женском обличии леща выписал за то что она товар раскидывала и ещё дура дерзить начала...
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732
DeDsmile 2 часа назад
дополнил фото
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32k
Олег 2 часа назад
тупые, невоспитанные пендосы... у нас даже кавказцы так не гадят
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424
Ольга Став. Олег Полчаса назад
Некоторые уроды вообще мешки с мусором в окна выкидывают .В Ставрополе- так вообще 1 из 10 человек .Вроде и район приличный, а люди просто охреневшие .Причем и мусоропроводы есть в домах , и контейнера стоят и коробки у подъездов.
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−72
даня мелохин 2 часа назад
руссо туристо?
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1k
Виктор даня мелохин Час назад
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−36
Сеньор Маска 2 часа назад
Черепахе [мат]. Если вы можете на нее встать, она может вас поднять и пойти.
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499
Остап_Бендер_Задунайский 2 часа назад
На 7 картинке обыкновенная абизяна.
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218
Граф Вишенка 2 часа назад
Зачем вы так о свиньях?(( Они весьма чистоплотные животные. Скорее этот пост о "нелюдях", коих в детстве не научили хорошим манерам, чистоте и порядку или они презрели таковые... не обижайте свинок!
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9k
3.6o6pa 2 часа назад
"Не стоит показывать свои ноги в ресторане"

Ну, судя по тому что и из чего жрёт снимающий, странно что его вообще что либо возмутило.
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32k
Олег 3.6o6pa 2 часа назад
Алюминиевая посуда - роскошь доступная не всем!
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507
Наташа Гадова 3.6o6pa 2 часа назад
Это не ресторан, а обычная рыгаловка.
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26k
Молчун 2 часа назад
Природа-матушка не дура. Не зря она пандемию послала на Землю. Давно уже надо было проредить нас-уродов. Заранее прошу прощения у тех, кто потерял или родственников, или друзей.
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16k
Злобный Члегр 2 часа назад
Комментарий к фото
Проблема оттолкнуть? А вообще их и не нужно закатывать обратно. Для этого есть специально обученные люди. Это их хлеб.
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16k
Злобный Члегр 2 часа назад
Комментарий к фото
Как она может видеть это? Нужно просто сказать ей. Уверен, она уберет волосы и извинится.
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16k
Злобный Члегр 3 часа назад
Комментарий к фото
Все правильно. Чтоб ветром не сдуло.
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4k
Mike Snow 3 часа назад
Сжечь нахрен!
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569
СергейЕгоров 3 часа назад
кроме черепах все пиндосы
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3k
aleksei СергейЕгоров 3 часа назад
Как минимум эта фотка европейская
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3k
aleksei СергейЕгоров 2 часа назад
Даже в принципе вариантов не много
https:https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Maxima_(сеть_супермаркетов)https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Maxima_(сеть_супермаркетов)
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686
Sieras Dosk. aleksei 55 минут назад
Да тут все дибилы. Велосипед этот стоит на дорожкие для слепых и перекрывает проход. Но там эти железяки стоят его пристёгивать, так что коляски тут совсем в тему.
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51
ivan 3 часа назад
ксати, 80% подобных свиней- бабы
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5k
Руслан 3 часа назад
Быдло как и искуство - не имеет национальности.
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140
Chaim Kushnir 4 часа назад
в Европу едешь... просвещенную! (с)
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1k
Unknown Chaim Kushnir 3 часа назад
Ну да, а в просвещенной России быдла нет... Ну ну...
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140
Chaim Kushnir Unknown 2 часа назад
ты бы, прежде чем хаять то, поездил по миру посмотрел, где, как и чем живут люди. А то взгляд у вас, малолетних головой, настолько по-детстки незамутненный - тут у нас все плохо, а там, а уж тааам - светлый град на холме. Таки повторюсь - жизнь учите не по методичкам "навальных".
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