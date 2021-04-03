Останки эсминца были найдены в 2019 году. Подводный аппарат на дистанционном управлении отснял некоторые части «Джонстона». Однако большая часть обломков лежала глубже, чем мог спуститься аппарат. В новой экспедиции исследователи задействовали самоходную подводную лодку. У судна титановый корпус толщиной 9 сантиметров, оно рассчитано на двух человек. Ранее на этой подводной лодке исследователи достигли самого глубокого места в океане — Марианской впадины, а также легендарного «Титаника».



Миноносец «Джонстон» представлял собой относительно небольшой военный корабль длиной 115 метров. Команда эсминца значительно уступала по численности противнику. В бою возле острова Самар принимал участие самый большой линкор Японии, который относился к самому мощному классу бронированных кораблей. Из 327 членов экипажа «Джонстона» выжил только 141 человек.