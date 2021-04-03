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Экспедиция во главе с американским исследователем Виктором Весково осмотрела эсминец «Джонстон» Военно-морского флота США, затонувший в 1944 году.
Исследователь из США Виктор Весково (Victor Vescovo) и его команда осмотрели эсминец «Джонстон» Военно-морского флота США, который затонул ещё в 1944 году. Миноносец лежит на глубине 6,5 километра в Филиппинском море — это самое глубокое место кораблекрушения из всех известных на данный момент.
Эсминец пошёл на дно возле острова Самар Филиппинского архипелага после ожесточённой битвы с японским флотом.
Эсминец пошёл на дно возле острова Самар Филиппинского архипелага после ожесточённой битвы с японским флотом.
«Место крушения находится настолько глубоко, что там очень мало кислорода», — рассказал Весково.
Также специалист отметил, что затонувший корабль неплохо сохранился.
Также специалист отметил, что затонувший корабль неплохо сохранился.
Остались на месте и даже повернуты в правильном направлении орудийные башни — команда миноносца продолжала стрелять до тех пор, пока эсминец не пошёл под воду.
«В центре корабля мы обнаружили две торпедные стойки — они были совершенно пусты, поскольку они выстрелили по японцам все торпеды», — добавил руководитель экспедиции.
«В центре корабля мы обнаружили две торпедные стойки — они были совершенно пусты, поскольку они выстрелили по японцам все торпеды», — добавил руководитель экспедиции.
Исследователи не обнаружили человеческих останков или клочков одежды. На данном этапе, в надежде пролить больше света на битву Второй мировой войны, команда работает с военными историками.
Останки эсминца были найдены в 2019 году. Подводный аппарат на дистанционном управлении отснял некоторые части «Джонстона». Однако большая часть обломков лежала глубже, чем мог спуститься аппарат. В новой экспедиции исследователи задействовали самоходную подводную лодку. У судна титановый корпус толщиной 9 сантиметров, оно рассчитано на двух человек. Ранее на этой подводной лодке исследователи достигли самого глубокого места в океане — Марианской впадины, а также легендарного «Титаника».
Миноносец «Джонстон» представлял собой относительно небольшой военный корабль длиной 115 метров. Команда эсминца значительно уступала по численности противнику. В бою возле острова Самар принимал участие самый большой линкор Японии, который относился к самому мощному классу бронированных кораблей. Из 327 членов экипажа «Джонстона» выжил только 141 человек.
Миноносец «Джонстон» представлял собой относительно небольшой военный корабль длиной 115 метров. Команда эсминца значительно уступала по численности противнику. В бою возле острова Самар принимал участие самый большой линкор Японии, который относился к самому мощному классу бронированных кораблей. Из 327 членов экипажа «Джонстона» выжил только 141 человек.
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