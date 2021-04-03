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Исследователи добрались до самого глубокого места кораблекрушения в истории

Исследователи добрались до самого глубокого места кораблекрушения в истории (6 фото + 1 видео)

Автор:
03 апреля 2021 08:46
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Джонстон   видео   исследователи   кораблекрушение   фото   экспедиция   
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Экспедиция во главе с американским исследователем Виктором Весково осмотрела эсминец «Джонстон» Военно-морского флота США, затонувший в 1944 году.

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Метки: Джонстон   видео   исследователи   кораблекрушение   фото   экспедиция   
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