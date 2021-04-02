Лев семь часов пробирался сквозь грязь, чтобы добраться до добычи

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Лев, решивший съесть на обед бородавочника, провёл семь часов, пробираясь сквозь грязь, чтобы добраться до добычи, спрятавшейся в своей норе.
На запечатлённых невероятных кадрах показан самец африканского льва, который, извалявшись в грязи, пытается целенаправленно рыть землю, чтобы вытащить оттуда хорошо окопавшегося 75-килаграммового бородавочника.
В самом конце, когда большая кошка уже была практически у цели, бородавочник всё же предпринял попытку сбежать из своего земляного убежища, однако лев, решивший не допустить, чтобы его тяжелая работа пропала даром, схватил животное за шею, после чего убил жертву и приступил к разделке туши.
В самом конце, когда большая кошка уже была практически у цели, бородавочник всё же предпринял попытку сбежать из своего земляного убежища, однако лев, решивший не допустить, чтобы его тяжелая работа пропала даром, схватил животное за шею, после чего убил жертву и приступил к разделке туши.
Копающимся в земле льва в Национальном заказнике Маасай Мара обнаружил 24-летний инженер по продажам Сухаиб Алви (Suhaib Alvi) из Найроби, Кения.
Отметим, что бородавочники часто крадут норы у других более мелких животных, таких как трубкозуб, вместо того, чтобы тратить время на копание собственных жилищ.
Норы ими используются как убежище для безопасного сна в течение ночи, а также в качестве защиты их детёнышей от хищников.
Детёныши этих диких свиней обычно влазят в нору первыми, после чего, чтобы в случае нападения хищника выпрыгнуть первой и дать отпор недругу, место в норе занимает самка бородавочника.
Отметим, что бородавочники часто крадут норы у других более мелких животных, таких как трубкозуб, вместо того, чтобы тратить время на копание собственных жилищ.
Норы ими используются как убежище для безопасного сна в течение ночи, а также в качестве защиты их детёнышей от хищников.
Детёныши этих диких свиней обычно влазят в нору первыми, после чего, чтобы в случае нападения хищника выпрыгнуть первой и дать отпор недругу, место в норе занимает самка бородавочника.
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-,,Я тебя из под земли достану, и убью!,,
И замочил свиноту!)
А не вот эти вот все, сетевые ,,сражения,, между никнеймами))
Кто-то в шахте 14 часов пашет, чтобы вечером покушать.... и не в одну харю, как этот лев, а еще семью накормить. Хватит из говна сенсацию разводить короче. Противно.
Один тяпнул буйвола за ляжку и шел за ним больше суток, пока тот не ослаб.
Вот это терпение, я понимаю