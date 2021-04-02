Лев семь часов пробирался сквозь грязь, чтобы добраться до добычи

Копающимся в земле льва в Национальном заказнике Маасай Мара обнаружил 24-летний инженер по продажам Сухаиб Алви (Suhaib Alvi) из Найроби, Кения.



Отметим, что бородавочники часто крадут норы у других более мелких животных, таких как трубкозуб, вместо того, чтобы тратить время на копание собственных жилищ.



Норы ими используются как убежище для безопасного сна в течение ночи, а также в качестве защиты их детёнышей от хищников.



Детёныши этих диких свиней обычно влазят в нору первыми, после чего, чтобы в случае нападения хищника выпрыгнуть первой и дать отпор недругу, место в норе занимает самка бородавочника.