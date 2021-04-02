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Лев семь часов пробирался сквозь грязь, чтобы добраться до добычи

Лев семь часов пробирался сквозь грязь, чтобы добраться до добычи (2 фото + 1 видео)

Автор:
02 апреля 2021 07:55
Сообщество : Животные
Метки: бородавочник   видео   добыча   животные   лев   охота   фото   
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Лев, решивший съесть на обед бородавочника, провёл семь часов, пробираясь сквозь грязь, чтобы добраться до добычи, спрятавшейся в своей норе.

Источник:

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Метки: бородавочник   видео   добыча   животные   лев   охота   фото   
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8  комментариев
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8k
Клёст Час назад
Вот это я понимаю:
-,,Я тебя из под земли достану, и убью!,,
И замочил свиноту!)
А не вот эти вот все, сетевые ,,сражения,, между никнеймами))
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10k
Seledochnik 7 минут назад
А что уникального...
Кто-то в шахте 14 часов пашет, чтобы вечером покушать.... и не в одну харю, как этот лев, а еще семью накормить. Хватит из говна сенсацию разводить короче. Противно.
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1
Анатолий Проскурня 48 минут назад
Пока значит рыл помошников не было, а как добыл пищу так стадо гиен сразу вокруг нарисовалось =)
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639
zeros68 52 минуты назад
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12k
KOSTELLO Час назад
Недаыно смотрел про Комодских варанов.
Один тяпнул буйвола за ляжку и шел за ним больше суток, пока тот не ослаб.
Вот это терпение, я понимаю
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3k
Алексей Куликов KOSTELLO 12 минут назад
А варанам то что, они хладнокровные. Потом месяц будет его есть.
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7k
Кенвуд Час назад
Он еще на прошлой неделе его туда закопал, чтоб на пасху сожрать.
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