В Благовещенске загорелся кардиоцентр. Пожарные эвакуировали из здания сотрудников и пациентов, к зданию приехали кареты скорой помощи. Однако, восемь врачей от эвакуации отказалась - в момент пожара они проводили сложную операцию, у пациента была вскрыта грудная клетка.
2 апреля в Благовещенске загорелся кардиоцентр. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, сотрудники пожарной службы эвакуировали пациентов и персонал. В это время в операционных шли две операции. Позже одного пациента из операционной эвакуировали.
Источник:
Однако, одна бригада врачей из восьми человек от эвакуации отказалась. Медики продолжили делать операцию одному из пациентов, у которого в момент пожара была вскрыта грудная клетка.
"Внутри находится один человек, ему делают операцию, у него вскрыта грудная клетка. В операции задействовано восемь врачей. Все остальные эвакуированы", — сообщил журналистам градоначальник.
Источник:
По словам пациентов, никакой паники среди них не было. По имеющейся информации, из горящего корпуса было эвакуировано 67 пациентов. 14 из них отправлены домой, 49 размещены в других помещениях, сообщает Amur.life,
«Пациентов лежит прилично, палаты полные. Нам сказали выходить на улицу. Паники не было», – рассказал пациент кардиоцентра по имени Валерий.
Люди выходили на улицу в тапочках, не успев взять с собой документы и сотовые телефоны.
В то же время, пока пожарные сражались с огнём, к медицинскому центру стали съезжаться кареты скорой помощи, чтобы помочь пациентам, которые не в состоянии передвигаться самостоятельно. О пострадавших информации не поступало.
На месте работает лаборатория, которая должна будет установить причину возгорания. По предварительным данным, пожар произошёл из-за проводки.
Возгорание устраняет штаб пожаротушения, состоящий из 35 спасателей и 11 единиц техники.
В социальных сетях россияне тут же прозвали медиков, проводивших операцию во время пожара, настоящими героями!
Источник:
- Девятилетний старший брат спас малышку от преступника
- "Застрелите меня!": доцент-расчленитель Соколов взял последнее слово, запросив справедливости
- «Держись, пацан»: мужчина прыгнул в реку, чтобы спасти тонущего мальчика
- Инфекционисты назвали срок окончания вспышки коронавируса
- Снежная открытка на замерзшей реке в память о деде Валере
Понравилось46