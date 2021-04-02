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Хирурги проводили операцию во время пожара в Благовещенском кардиоцентре

Хирурги проводили операцию во время пожара в Благовещенском кардиоцентре (6 фото + 2 видео)

Автор:
02 апреля 2021 10:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   благовещенск   видео   герои   медики   операция   пожар   фото   
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В Благовещенске загорелся кардиоцентр. Пожарные эвакуировали из здания сотрудников и пациентов, к зданию приехали кареты скорой помощи. Однако, восемь врачей от эвакуации отказалась - в момент пожара они проводили сложную операцию, у пациента была вскрыта грудная клетка.

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Метки: ynews   благовещенск   видео   герои   медики   операция   пожар   фото   
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6  комментариев
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12k
Юрий Николаевич 2 часа назад
Хирурги, люди со "стальными" яйцами. Не по наслышке знаю, брат хирург.
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9k
Мафусаил 21 минуту назад
Интересно их пригласят к Малахову? А так, просто красавцы!
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1k
Йожык 56 минут назад
Уважение таким людям. Вот о таких и надо больше выкладывать репортажей, а не блогеров-идиотов смотреть.
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4k
tamin 2 часа назад
Им некогда думать над всякой ерундой. Они работают. Реально у врачей даже не стальные, титановые яйца. Прямо красавцы одно слово! На месте пациента, который лежал, я бы такую пирушку закатил врачам. Или деньгами как попросили. Лишними деньги не бывают
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353
Александр 2 часа назад
Обнадёживает, что клятва Гиппократа ещё для кого-то не пустой звук!
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8k
Васильевна 2 часа назад
"Кареты скорой помощи" :)
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