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В Якутии водитель заметил на дороге белого медведя

В Якутии водитель заметил на дороге белого медведя (3 фото + 1 видео)

Автор:
31 марта 2021 19:30
Сообщество : Животные
Метки: Россия   белый медведь   видео   дикая природа   животные   природа   фото   якутия   
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Жители поселка в Якутии ехали на машине, как вдруг увидели впереди на заснеженной дороге животное. Оказалось, это был белый медведь. Неизвестно, как заблудившийся мишка оказался за 480 км от арктического побережья, но это уже не первая встреча городских жителей с этими хищниками.

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Метки: Россия   белый медведь   видео   дикая природа   животные   природа   фото   якутия   
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1  комментарий
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Ольга Т 2 часа назад
Страшно там у Вас в Якутии! А если машина заглохнет, даже по нужде страшно выйти...
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