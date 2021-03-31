В Якутии водитель заметил на дороге белого медведя

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Жители поселка в Якутии ехали на машине, как вдруг увидели впереди на заснеженной дороге животное. Оказалось, это был белый медведь. Неизвестно, как заблудившийся мишка оказался за 480 км от арктического побережья, но это уже не первая встреча городских жителей с этими хищниками.
Этим роликом поделился житель поселка Багатай в Якутии. Он ехал на машине, и внезапно увидел вдалеке фигуру. Приблизившись, водитель понял, что перед машиной бежит белый медведь. Он проигнорировал все попытки водителя спугнуть его, и продолжал бежать все дальше и дальше от своей естественной среды обитания - арктического побережья, которое было к тому моменту на расстоянии 480 км.
"Белый медведь! Что он здесь делает?" - говорят люди в машине на якутском. Неизвестно, как медведь заблудился и забрел на дорогу, но жители сразу сообщили о нем местным экологам. Они начали срочные поиски, чтобы найти и спасти медведя. "Мы послали инспекторов проверить место, где видели медведя," - сказал региональный министр экологии Сахамин Афанасьев.
Это не первая встреча якутян с белыми медведями
Обычно белые медведи не уходят так далеко на юг, но это уже не первый подобный случай. В 2017 году десятимесячная самка белого медведя была спасена в Верхоянском районе, примерно в 700 км к югу от арктического побережья. Хищницу поймали, когда она пыталась пробраться на рыбоперерабатывающий завод на реке Колыме. Ее передали сначала в Московский зоопарк, а теперь она стала звездой Нижегородского зоопарка.
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