В Якутии водитель заметил на дороге белого медведя

Обычно белые медведи не уходят так далеко на юг, но это уже не первый подобный случай. В 2017 году десятимесячная самка белого медведя была спасена в Верхоянском районе, примерно в 700 км к югу от арктического побережья. Хищницу поймали, когда она пыталась пробраться на рыбоперерабатывающий завод на реке Колыме. Ее передали сначала в Московский зоопарк, а теперь она стала звездой Нижегородского зоопарка.