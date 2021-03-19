Парочка англичан отреставрировала старую лодку и переехала на нее жить

Таш призналась, что была "совершенно невежественна", когда они всё это затеяли. Девушка понятия не имела, что такое швартовка и сколько вообще стоит жизнь на воде. И как работают причалы, правила и положения канала.



Но после изучения этого вопроса Таш поняла, что покупка нэрроубота была им доступна, а поблизости есть пристани для постоянной швартовки. Она добавила: "Я открыла для себя Whilton Marina в Давентри, куда мы приезжали примерно четыре раза, чтобы осмотреть различные лодки в рамках нашего бюджета. Во время одного визита мы нашли идеальную лодку, уехали, чтобы подумать, так как это было огромное решение для нас, и, к сожалению, она была продана в течение следующих нескольких дней.

В итоге мы купили этот нэрроубот. С эстетической точки зрения он был в очень плохом состоянии - плохая покраска, ржавчина и очень старый грязный интерьер. Однако конструкция была на самом деле хорошей, а корпус - из толстого металла без коррозии. А поскольку интерьер был довольно простым, казалось, что его достаточно легко переделать".