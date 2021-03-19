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Парочка англичан отреставрировала старую лодку и переехала на нее жить

Парочка англичан отреставрировала старую лодку и переехала на нее жить (33 фото + 3 тянучки)

Автор:
19 марта 2021 01:58
Сообщество : Истории из жизни
Метки: англия   жизнь   жилье   идея   лодка   нэрроубот   пара   ремонт   
874
33
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Таш Литтлфорд и ее жених Ли Стоун никак не могли накопить денег на покупку дома. А отдавать ежемесячно по 800 фунтов стерлингов (больше 82 тыс. рублей) за аренду жилья им тоже стало жалко. Тогда пара решилась на неожиданный шаг и купила за 22 000 фунтов стерлингов (это 2 277 400 рублей) 16-метровую лодку. Еще 3 тысячи фунтов ушли на ремонт, который продлился пять месяцев...
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: англия   жизнь   жилье   идея   лодка   нэрроубот   пара   ремонт   
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9  комментариев
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682
Шурман 4 часа назад
Это баржа , их иногда продают до 5000 но там ремонта до жопы , если есть место где ставить то можно сделать . Я вчера за 990 нашёл с мотором 70 пк с друзьями посмотрели и поняли что ещё штук 5 вливать и забили , да и документы типа потеряны и стоит вроде рядом в 150 км на трал и погнали
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310
Дед Мазай 10 минут назад
Кто-нибудь скиньте ребятам ссылку: https://www.rightmove.co.uk/properties/78630999https://www.rightmove.co.uk/properties/78630999#/ 2-х комнатная квартира в их любимом Салихали-Трали-Вали за 70 тысяч. Пусть продают свою посудину и поживут по-человечески. Думаю беспроводный интернет и там есть. А также канализация и горячая вода :)
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8k
costa 3 часа назад
16м лодка в которой явно 2метра в ширину. минус вход выход, высота потолка 1.8 метров, итого потратив 29тыс фунтов (22, 3 и 5 месяцев которые они и снимали и платили швартовку). они получили 20кв метров жилой площади, геммор с туалетом, дофига топлива на отопление, холод зимой жару летом по цене 400фунтов в месяц.

Интересно - можно в окрестностях солихама найти сарай по цене аренды 400фунтов в месяц. Из плюсов - сарай не утонет.
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1k
RaiJu 3 часа назад
На пенсии тоже куплю баркас, и буду в нем жить
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10k
booz223 3 часа назад
Приторная блевотина: "400 фунтов стерлингов на пристань для яхт, страховку и лицензию" - при этом жалится, что "Дорожка, по которой мы сходим с лодки, большую часть года в грязи, поэтому я регулярно меняю обувь, когда сажусь в машину". Читатель, можете себе представить в англии "пристань для яхт", от которой тянется дорожка, угваздывающая обувь в хлам? Да и я, как скептический футуролог не могу представить самокочующую машину за этими выпендрёжниками
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14k
vikklu 3 часа назад
Так себе удовольствие, сомнительное. Да и экономия никакая. Это разве что, в инстаграмме хайпануть им удастся.
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Комментарий удален. Причина: флуд
−13
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