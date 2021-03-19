Парочка англичан отреставрировала старую лодку и переехала на нее жить

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Таш Литтлфорд и ее жених Ли Стоун никак не могли накопить денег на покупку дома. А отдавать ежемесячно по 800 фунтов стерлингов (больше 82 тыс. рублей) за аренду жилья им тоже стало жалко. Тогда пара решилась на неожиданный шаг и купила за 22 000 фунтов стерлингов (это 2 277 400 рублей) 16-метровую лодку. Еще 3 тысячи фунтов ушли на ремонт, который продлился пять месяцев...
31-летняя Таш и ее жених Ли Стоун хотели бы и дальше жить в Солихалл под Бирмингемом, но цены на жилье им были не по карману. Поэтому они ухватились за идею пожить на нэрроуботе - узком судне, предназначенном для плавания по каналам и спокойным рекам. Пара приобрела побитую жизнью лодку и Ли взялся за ремонт, а Таш - за дизайн интерьера.
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До и после
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Всё внутреннее наполнение судна шириной 1,8 метра они разобрали и начали воплощать свою затею. Теперь их нэрроубот может похвастать современным интерьером с плюшевым диваном, настенным телевизором и пастельной цветовой гаммой.
Таш и Ли смело пошли на ремонт старой лодки в октябре 2018 года, несмотря на то, что девушка побывала на ней только дважды.
Теперь пара постоянно живет на лодке со своим спаниелем Арло и говорит, что их семья и друзья в целом поддерживают новый образ жизни.
По их оценкам, ежемесячно уходит около 400 фунтов стерлингов на пристань для яхт, страховку и лицензию, что составляет примерно половину стоимости месячной аренды традиционной квартиры.
Таш рассказывает: "В 2018 году мы копили на покупку дома. Ли и я - оба большие любители активного отдыха и хотели бы жить в сельской местности на окраине Солихалла, но недвижимость стоит очень уж дорого. Однажды мы гуляли с собаками по Стратфордскому каналу, и Ли в шутку предложил пожить на лодке. Это побудило меня задуматься о том, как люди их покупают..."
Таш призналась, что была "совершенно невежественна", когда они всё это затеяли. Девушка понятия не имела, что такое швартовка и сколько вообще стоит жизнь на воде. И как работают причалы, правила и положения канала.
Но после изучения этого вопроса Таш поняла, что покупка нэрроубота была им доступна, а поблизости есть пристани для постоянной швартовки. Она добавила: "Я открыла для себя Whilton Marina в Давентри, куда мы приезжали примерно четыре раза, чтобы осмотреть различные лодки в рамках нашего бюджета. Во время одного визита мы нашли идеальную лодку, уехали, чтобы подумать, так как это было огромное решение для нас, и, к сожалению, она была продана в течение следующих нескольких дней.
В итоге мы купили этот нэрроубот. С эстетической точки зрения он был в очень плохом состоянии - плохая покраска, ржавчина и очень старый грязный интерьер. Однако конструкция была на самом деле хорошей, а корпус - из толстого металла без коррозии. А поскольку интерьер был довольно простым, казалось, что его достаточно легко переделать".
Но после изучения этого вопроса Таш поняла, что покупка нэрроубота была им доступна, а поблизости есть пристани для постоянной швартовки. Она добавила: "Я открыла для себя Whilton Marina в Давентри, куда мы приезжали примерно четыре раза, чтобы осмотреть различные лодки в рамках нашего бюджета. Во время одного визита мы нашли идеальную лодку, уехали, чтобы подумать, так как это было огромное решение для нас, и, к сожалению, она была продана в течение следующих нескольких дней.
В итоге мы купили этот нэрроубот. С эстетической точки зрения он был в очень плохом состоянии - плохая покраска, ржавчина и очень старый грязный интерьер. Однако конструкция была на самом деле хорошей, а корпус - из толстого металла без коррозии. А поскольку интерьер был довольно простым, казалось, что его достаточно легко переделать".
Пара перегнала за четыре дня свою покупку по рекам Северн и Эйвон до пристани Лапуорт (она на фото), где сейчас и базируются, и сразу же приступила к ремонту. В целом они потратили около 3000 фунтов стерлингов (больше 300 тыс. рублей) на преображение судна, над которым работали каждые выходные в течение пяти месяцев.
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Теперь в их плавучем доме есть стильная кухня в скандинавском стиле с плитой и барной стойкой.
В недавно отремонтированной ванной установлен биотуалет, а в уютной спальне - шикарная двуспальная кровать.
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Обустройство нового жилья было завершено в марте 2018 года.
Теперь в гостиной есть небольшой камин, уютный двухместный диван и телевизор, а на кухне - даже небольшая стойка для завтрака. А дерево и пастельная цветовая гамма идеально подходит для интерьеров судна в деревенском стиле.
На палубе также есть место для отдыха на открытом воздухе, откуда пара может наслаждаться видами, и Таш объяснила, что совсем не хотела, чтобы их лодка вызывала приступы клаустрофобии: "Несмотря на то, что пространство мало, мне хотелось, чтобы оно было достаточно открытым".
"Для меня самой большой проблемой при покупке лодки был дефицит пространства, я думала: куда же поместится вся моя одежда? Но очень быстро понимаешь как мало нам действительно нужно..."
Таш поясняет: "Моя мама очень нас поддержала, ей с самого начала понравилась эта идея. И большинство наших друзей решили, что это интересно и забавно".
Однако некоторые смотрели на меня, как на сумасшедшую. Самый частый вопрос: "Держу пари, что вы там мерзнете?" Но когда топится наш камин, становится так жарко, что у нас все окна открыты посреди зимы!
А еще у нас есть пара небольших масляных обогревателей, и так как помещение очень маленькое, оно быстро прогревается.
В процессе ремонта Таш очень увлеклась дизайном интерьера: так, она придумала эти компактные ящики для хранения и сиденья.
Пара быстро полюбила путешествовать на своей лодке. До пандемии они регулярно посещали разные районы вдоль реки, а во время карантина оба продолжали работать в удаленном режиме, так как на судне доступен Wi-Fi.
Таш признала, что некоторые аспекты жизни на лодке не столь радужны... Например, им приходится носить с собой налобные фонари, когда возвращаются домой в темноте, а также им приходится топать по грязи, чтобы добраться до лодки.
"Дорожка, по которой мы сходим с лодки, большую часть года в грязи, поэтому я регулярно меняю обувь, когда сажусь в машину".
Таш подчеркивает, что решение жить на нэрроуботе заставило ее почувствовать себя "в некотором роде свободной" и показало ей другие варианты жизни, кроме как снимать квартиру в определенном районе за определенную плату.
Она добавила: "Думаю, что как только вы поймете, что в жизни есть другие варианты, кроме привычных, и вам не нужно зарабатывать определенную сумму, чтобы быть по-настоящему счастливым, вы почувствуете себя окрыленным совершенно бесплатно".
В августе 2018 года пара завела страницу в Instagram, чтобы продемонстрировать свой ремонт, и люди были ошеломлены потрясающей трансформацией.
Один комментатор воскликнул: "Ваше судно прекрасно!" А другой написал: "Я уже мечтаю пожить в таком пространстве, ты заставила его выглядеть сногсшибательно". А третий прокомментировал: «Потрясающе! Ваш пример так вдохновил нас, что мы тоже начали искать себе лодку".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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