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Просто и быстро: как очистить дешевую лейку от известкового налета

Просто и быстро: как очистить дешевую лейку от известкового налета (7 фото)

Автор:
31 марта 2021 13:18
Метки: лейка   ремонт   сделал сам   
2158
7
Итак, с известковым налетом на сантехнике сталкивается каждый. Иногда проблема только в эстетике, а иногда – налет негативно влияет на эксплуатационные свойства (речь идет о слабом напоре воды). В этом посте я расскажу вам свою историю победы над засором душевой лейки.
P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!

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Метки: лейка   ремонт   сделал сам   
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6k
Игорь Час назад
Как минимум - Нобелевская премия
Давай про чистку унитаза
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1k
mikhanych 15 минут назад
я за попеорном, ща сиквелы пойдут про соду и перекись
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−58
zerkopokku 17 минут назад
до чего пуй страну довёл ...
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17k
anpetrof zerkopokku 7 минут назад
Хохлы - каждой бочке затычка
!
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9k
Голос Вселенной zerkopokku 5 минут назад
Мальчик, в школу опоздаешь!...
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6k
Денис Полчаса назад
Хз заморочки, выкинул, купил новую
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138
робт 41 минуту назад
разбирать не стоит, герметичность может пропасть, достаточно просто замочить
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1k
Eugene 44 минуты назад
ХЗ... у нас такого нет. Лейке лет 10 наверное.
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6k
Pillin Alex Eugene 6 минут назад
Это советы для тех кто не хочет ставить фильтр магистральный.
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7k
bum-bum Час назад
а как дорогие лейки очищать?
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138
робт bum-bum 40 минут назад
с благоговением
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16k
Злобный Члегр bum-bum Полчаса назад
Дорогой лимонной кислотой и дорогим кипятком.
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3k
Юра Гагарин bum-bum 11 минут назад
святой водой
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40k
Raush Час назад
Уксусная эссенция
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23
Ford Raush 59 минут назад
Сильно пахнет. Будете не рады.
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75k
Броненосец Потелкам Час назад
Цена такой лейки - до 500 руб
Смысл кочевряжиться ?
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23
Ford Броненосец Потелкам 58 минут назад
Копейка рубль бережёт. А вы покупайте новую Лейку каждые три месяца.
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138
робт Броненосец Потелкам 37 минут назад
зажрался
а то все "путин ворует из моего кармана"
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10k
Чингачгук Ford Полчаса назад
Абрамович вон яхту новую прикупил.
По слухам на старой как раз лейка засорилась в душевой.
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16k
Злобный Члегр Броненосец Потелкам Полчаса назад
Мне, например, до продовольственного магазина раз в двадцать ближе, чем до хозяйственного или строительного.
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340
SerGoGo Час назад
Сегодня мы разберёмся, как ковырять в носу и не повредить мозг.
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