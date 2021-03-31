Просто и быстро: как очистить дешевую лейку от известкового налета

1. Открутил шланг.



2. Разобрал саму лейку (P.S. Нужно найти винт крепления. Он обычно скрыт заглушкой в центре лейки. В многорежимных вариантах, как и в моей, такой винт спрятан под основной частью с отверстиями. Чтобы ее снять, достаточно просто повернуть деталь против часовой стрелки и открутить. Я это делал с помощью плоскогубцев).