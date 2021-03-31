Просто и быстро: как очистить дешевую лейку от известкового налета

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Итак, с известковым налетом на сантехнике сталкивается каждый. Иногда проблема только в эстетике, а иногда – налет негативно влияет на эксплуатационные свойства (речь идет о слабом напоре воды). В этом посте я расскажу вам свою историю победы над засором душевой лейки.
P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
Что я сделал:
1. Открутил шланг.
2. Разобрал саму лейку (P.S. Нужно найти винт крепления. Он обычно скрыт заглушкой в центре лейки. В многорежимных вариантах, как и в моей, такой винт спрятан под основной частью с отверстиями. Чтобы ее снять, достаточно просто повернуть деталь против часовой стрелки и открутить. Я это делал с помощью плоскогубцев).
2. Разобрал саму лейку (P.S. Нужно найти винт крепления. Он обычно скрыт заглушкой в центре лейки. В многорежимных вариантах, как и в моей, такой винт спрятан под основной частью с отверстиями. Чтобы ее снять, достаточно просто повернуть деталь против часовой стрелки и открутить. Я это делал с помощью плоскогубцев).
3. Приступаем к самой очистке. Складываем детали в глубокую емкость, засыпаем лимонной кислотой и заливаем все это кипятком.
Готово, душевая лейка блестит и сверкает. Главные преимущества использования лимонной кислоты – это ее дешевизна и то, что после сборки лейки можно сразу принимать душ (не опасаясь различных химикатов).
Достаточно проводить данную процедуру раз в три месяца, чтобы ваша душевая лейка была как новая.
Достаточно проводить данную процедуру раз в три месяца, чтобы ваша душевая лейка была как новая.
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Метки: лейка ремонт сделал сам
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