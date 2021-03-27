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"Две беды России нашли друг друга": внедорожник депутата-единоросса провалился в яму в Ульяновске

"Две беды России нашли друг друга": внедорожник депутата-единоросса провалился в яму в Ульяновске (6 фото)

Автор:
27 марта 2021 07:45
Сообщество : Жить в России
Метки: KIA Sorento   асфальт   весна   депутат   дороги   дорожное покрытие   пробоины   ульяновск   
797
6
В местных пабликах Ульяновска бурно обсуждают животрепещущую новость. Комментарии жителей города по степени ехидства превзошли все нормы приличий.
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Метки: KIA Sorento   асфальт   весна   депутат   дороги   дорожное покрытие   пробоины   ульяновск   
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118k
arek14 Час назад
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dranvlad arek14 45 минут назад
Это во дворе
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Иван Иванов Минуту назад
Это карма) , у нас в Новосибирске кстати тоже снег уходит вместе с асфальтом, дороги полный трындец.
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3k
newegg 2 минуты назад
Похоже, российским властям тотально не везет с населением.
Народец ехидный и неблагодарный.

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5k
кот базилий 11 минут назад
Надо бы поглубже его провалить.
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4k
Александр Иванов 17 минут назад
Вот такие они, единороги!
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