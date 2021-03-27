С приходом весны в Ульяновске, как и многих других городах России, начались подвижки асфальта. То тут, то там появляются сообщения о ямах, в которые проваливаются автомобили. Эта беда не обошла стороной и Ульяновск, и в соцсетях выложили фото внедорожника, застрявшего передним колесом в разломе асфальта. Авто с блатными номерами ( 073 (Ульяновская область – 73 регион) принадлежит депутату-единороссу областного Законодательного собрания Вячеславу Ковелю.