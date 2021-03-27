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В местных пабликах Ульяновска бурно обсуждают животрепещущую новость. Комментарии жителей города по степени ехидства превзошли все нормы приличий.
С приходом весны в Ульяновске, как и многих других городах России, начались подвижки асфальта. То тут, то там появляются сообщения о ямах, в которые проваливаются автомобили. Эта беда не обошла стороной и Ульяновск, и в соцсетях выложили фото внедорожника, застрявшего передним колесом в разломе асфальта. Авто с блатными номерами ( 073 (Ульяновская область – 73 регион) принадлежит депутату-единороссу областного Законодательного собрания Вячеславу Ковелю.
Реакция пользователей Сети была предсказуема. «Российская особенность – украсть на строительстве дорог, купить на эти деньги дорогую машину и разбить ее о плохие дороги», «Безусловно, все прекрасно в этой новости», «Две беды России, наконец-то, нашли друг друга», «Минус на минус всегда дает плюс», «Награда нашла героя», «Пожинает плоды собственной работы, карма всегда неминуема» – это лишь самые приличные комментарии под фото провалившегося в яму Kia Sorento.
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Сам депутат не пострадал, да и авто оперативно вытащили из западни, а яму спешно засыпали щебенкой.
Та самая яма
Между тем дороги в Ульяновске жители города считают наихудшими в стране. И, судя по ответам опроса, именно состояние дорожно-транспортного покрытия, по их мнению, - важный фактор безопасности на дороге. Так считают 28% респондентов.
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Народец ехидный и неблагодарный.