Перехват истребителем F-15 Eagle Королевских военно-воздушных сил (ВВС) Саудовской Аравии беспилотника-камикадзе Qasef-2K, который направили в последний путь поддерживаемые Ираном йеменские свободолюбивые хуситы, попал на видео и вызвал обсуждения в сети.
В частности, на ролик с перехватом цели, опубликованный на YouTube, обратили внимание эксперты ресурса The Drive, которые и прокомментировали происходящее на отснятых кадрах.
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Согласно мнениям специалистов, для уничтожения дрона истребитель использовал, усовершенствованную ракету AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM), которая взорвалась поблизости от цели, в результате чего последняя получила повреждения и рухнула на землю.
Однако эксперты отмечают, что регулярное использование такого приёма для ликвидации вражеских беспилотников накладно даже для саудовских принцев, поскольку изготовление одного Qasef-2K «обходится самое большее в пару тысяч долларов», тогда как стоимость ракеты AIM-120 AMRAAM оценивается примерно в миллион долларов.
Иными словами, если бы беспилотник не нёс смертельной опасности в виде заряда взрывчатки, то произошедшее можно было охарактеризовать по-русски: из пушки по воробьям.
Для Королевских военно-воздушных сил Саудовской Аравии (араб. القوات الجوية الملكية السعودية) закупки авиатехники традиционно производятся в Великобритании и США, причём хорошее финансирование позволяет приобретать наиболее современные типы самолётов; на 2008 год Саудовская Аравия располагала вторым по величине авиапарком на Ближнем Востоке, после Израиля.
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А теперь, что касается авторов и производителей "птички".
F-15 «Игл» (англ. McDonnell Douglas F-15 Eagle, в переводе — Орёл) — американский всепогодный истребитель четвёртого поколения. Разработан в 1972 году. Предназначен для завоевания превосходства в воздухе. Передан в ВВС США, в 1976 году.
Пентагон планирует оставить на вооружении "Орлов" до 2025 года.
Предполагается, что самая последняя модель истребителя - F-15EX Advanced Eagle, для выполнения ответственных миссий будет работать в паре с истребителем пятого поколения F-35 Lightning II.
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Беспилотник Qasef-2K в тысячу раз дешевле той ракеты что его уничтожила! Хотя, у богатых свои причуды...
Хорошо что у этого придурка саудита не было ракеты с ядерной боеголовкой...
Это новая стратегия и она очень опасна. Даже если беспилотник не несет оружие, он несет информацию, которая позволит нанести большой урон.
Так что атака оправдана.
Важно не то, сколько стоит ракета, а то, что могла сделать боеголовка дрона в 30 кг.
А сам самолет даже при скорости в 700 км/час, что совсем немного, в минуту проходит более 11 км.
А если посмотреть реальные операции, то получилась отличная машина.