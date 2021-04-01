А теперь, что касается авторов и производителей "птички".





F-15 «Игл» (англ. McDonnell Douglas F-15 Eagle, в переводе — Орёл) — американский всепогодный истребитель четвёртого поколения. Разработан в 1972 году. Предназначен для завоевания превосходства в воздухе. Передан в ВВС США, в 1976 году.





Пентагон планирует оставить на вооружении "Орлов" до 2025 года.

Предполагается, что самая последняя модель истребителя - F-15EX Advanced Eagle, для выполнения ответственных миссий будет работать в паре с истребителем пятого поколения F-35 Lightning II.