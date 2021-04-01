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Саудовский F-15 сумел обнаружить, а затем уничтожить&nbsp;дрон-камикадзе хуситов и вызвал резонанс в сети

Саудовский F-15 сумел обнаружить, а затем уничтожить дрон-камикадзе хуситов и вызвал резонанс в сети (4 фото + 2 видео)

Автор:
01 апреля 2021 22:53
Сообщество : Военное
Метки: Qasef-2K   Саудовская Аравиия   Ф-15   Хуситы   беспилотники   ввс   йемен   перехват   
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Перехват истребителем F-15 Eagle Королевских военно-воздушных сил (ВВС) Саудовской Аравии беспилотника-камикадзе Qasef-2K, который направили в последний путь поддерживаемые Ираном йеменские свободолюбивые хуситы, попал на видео и вызвал обсуждения в сети.

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Метки: Qasef-2K   Саудовская Аравиия   Ф-15   Хуситы   беспилотники   ввс   йемен   перехват   
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21k
Юрьевич 4 часа назад
А из пушки расстрелять религия не позволила?
Беспилотник Qasef-2K в тысячу раз дешевле той ракеты что его уничтожила! Хотя, у богатых свои причуды...

Хорошо что у этого придурка саудита не было ракеты с ядерной боеголовкой...
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65k
Пётровыч 3 часа назад
Давайте посмотрим на последние события в Нагорном Карабахе, там дешевые беспилотники перебили столько техники армян, что мама не горюй.
Это новая стратегия и она очень опасна. Даже если беспилотник не несет оружие, он несет информацию, которая позволит нанести большой урон.
Так что атака оправдана.
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152
Михаил Пётровыч Час назад
Так. Стоп. В ЭТОМ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ дрон - не разведчик, и притягивать за уши сценарии из других войн не нужно. Хуситы стараются нанести ущерб саудовской нефтяной инфраструктуре. Разведка там уже давно проведена, и картина статична - там не могут за ночь передвинуть нефтезавод в соседний город и забросать ветками для маскировки
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3k
newegg 3 часа назад
Сравнивать стоимость дрона со стоимостью ракеты совершенно глупо. Можно было б ещё добавить стоимость самолета, обучения пилота и авиа керосина.
Важно не то, сколько стоит ракета, а то, что могла сделать боеголовка дрона в 30 кг.
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10k
Taximaxi 4 часа назад
Мультики во славу пиндосского металлолома . Если стреляют ракетой,то не появляются в кадре через секунду. Чуть не протаранил и на обломки не налетел. Асы люфтваффе блдь.
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3k
Мих Taximaxi 3 часа назад
Больше кино дебильное смотри. Только там стреляют ракетой с самолета за 10 км и потом она за ним полчаса по небу летает. Большинство ракет воздух-воздух имеет активную фазу полета с работающим двигателем порядка 25-40 секунд.
А сам самолет даже при скорости в 700 км/час, что совсем немного, в минуту проходит более 11 км.
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20k
pssst Мих 3 часа назад
Лолшто? Араб пульнул ракетой средней дальности. У нее радиус поражения порядка 50 миль.
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1k
Педигри 4 часа назад
Ставлю на то, что F-15 останется на вооружении и после 2025 года. Сами же американцы назвали этот F-35 дорогим куском дерьма.
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152
Михаил Педигри Час назад
В самом деле? Это, конечно, так, если читать жёлтую прессу.
А если посмотреть реальные операции, то получилась отличная машина.
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382
да пох 4 часа назад
В войне главное что цель поражена .А сколько это стоило не столь важно.
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5k
Vadim 4 часа назад
Ну на счёт пары тысяч долларов это пожалуй существенное приуменьшение. Но все-равно дешевле ракеты. Но тут вопрос сколько у кого долларов.
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89
Яков Галихин Vadim 3 часа назад
Как тут уже говорили - вопрос в том, сколько стоит цель ракеты для саудитов.
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6k
Артём 4 часа назад
Не имеет смысла напрямую сравнивать стоимость цели и средства поражения. Т.к. у сторон разные бюджеты. Может статься, что 2К баксов для хуситов гораздо ценнее, чем лям баксов для шейха. А современная война, это когда самолёт за 100 миллионов долларов, сбрасывает бомбу за 100 тысяч долларов на палатку за сто долларов.
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1k
Ertin 4 часа назад
"Вчера американской крылатой ракетой "Томагавк" (стоимость 2 млн. долларов) была уничтожена важная стратегическая цель в Афганистане - стадо ишаков (5 шт. общая стоимость 200 долларов). Мир с интересом наблюдает за противостоянием супердержав".
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