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В аэропорту Йемена прогремел взрыв в момент прибытия нового правительства

В аэропорту Йемена прогремел взрыв в момент прибытия нового правительства (2 фото + 2 видео)

Автор:
30 декабря 2020 14:44
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   аэропорт   взрыв   гражданская война   йемен   новое правительство   теракт   
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Сначала сообщалось о минометном обстреле, но похоже, террористы использовали беспилотник. Чиновники не пострадали. В отличие от мирных жителей...

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Метки: ynews   аэропорт   взрыв   гражданская война   йемен   новое правительство   теракт   
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7  комментариев
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Никита Час назад
Автор из какого года пишет, что у него правительство приняло присягу 26 декабря 2021 года.
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2k
Андрина Никита Час назад
Там в 2021 году тоже люди в масках.Пипец,эта пандемия и в 2021 не закончится(
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2k
Mellivora 19 минут назад
У них есть правительство?
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197k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 47 минут назад
Серьёзно?
Репортаж из будущего от Ванги?
Серьёзно? Репортаж из будущего от Ванги?
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599
Dorell 57 минут назад
мятежники-похуситы
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7k
Bubba_Wash Час назад
кто мог устроить теракт? Ангелы с небес, кто же ещё?
... на планете Земля, себя взрывают только правоверные мусульмане под чутким руководством западных партнёров.
кто мог устроить теракт? Ангелы с небес, кто же ещё? ... на планете Земля, себя взрывают только правоверные мусульмане под чутким руководством западных партнёров.
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