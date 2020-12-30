В аэропорту Йемена прогремел взрыв в момент прибытия нового правительства

В Йемене с 2014 года идет гражданская война. После соглашения о разделе власти, которое поддержала Саудовская Аравия, новое правительство приняло присягу. Это произошло 26 декабря 2021 года.



Новый кабинет, работу которого возглавляет президент Абд Раббо Мансур Хади, состоит из 24 человек. В ходе компромисса в правительство вошли как сторонники Хади, так и сепаратисты из Южного переходного совета, которые выступают за отделение юга Йемена.



Правительство прибыло из саудовского Эр-Рияда, который стал временной столицей признанных властей Йемена, после того, как столицу Сану захватили мятежники-хуситы в 2014 году.