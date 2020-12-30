В аэропорту Йемена прогремел взрыв в момент прибытия нового правительства

Сначала сообщалось о минометном обстреле, но похоже, террористы использовали беспилотник. Чиновники не пострадали. В отличие от мирных жителей...
В аэропорту йеменского города Аден в момент прибытия нового правительства прогремел мощный взрыв. Очевидно, целью террористов была правительственная делегация, прилетевшая из Саудовской Аравии.
Взрыв с последующим возгоранием произошел в терминале аэропорта. Также журналисты сообщают о стрельбе, сразу последовавшей после взрыва. Однако министры в этот момент не успели выйти из самолета и не пострадали. Есть сообщения о 5 погибших и 20 раненых. По предварительным данным, для атаки был использован беспилотник.
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В Йемене с 2014 года идет гражданская война. После соглашения о разделе власти, которое поддержала Саудовская Аравия, новое правительство приняло присягу. Это произошло 26 декабря 2021 года.
Новый кабинет, работу которого возглавляет президент Абд Раббо Мансур Хади, состоит из 24 человек. В ходе компромисса в правительство вошли как сторонники Хади, так и сепаратисты из Южного переходного совета, которые выступают за отделение юга Йемена.
Правительство прибыло из саудовского Эр-Рияда, который стал временной столицей признанных властей Йемена, после того, как столицу Сану захватили мятежники-хуситы в 2014 году.
Последствия взрыва
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Пока нет информации о том, кто мог устроить теракт. На месте взрыва работают медики и следственные органы.
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Репортаж из будущего от Ванги?
... на планете Земля, себя взрывают только правоверные мусульмане под чутким руководством западных партнёров.