Беспилотный корабль Mayflower впервые пересечет Атлантику

118
8
Автономная версия исторического корабля "Мэйфлауэр" на базе искусственного интеллекта (ИИ) совершит первое плавание через Атлантику в следующем месяце. 19 апреля автономный корабль Mayflower (MAS) отправится из Плимута, Англия, и прибудет в американский штат Массачусетс через две недели. Судно пройдет примерно по тому же маршруту, что и его предшественник - знаменитый "Мэйфлауэр" XVII века, доставивший поселенцев на Североамериканский континент.
Автономный корабль Mayflower (MAS) получил имя в честь знаменитого судна XVII века, которое доставило поселенцев на Североамериканский континент. Новый "Мэйфлауэр" создали в партнерстве с Плимутским университетом, автономными специалистами MSubs, технической фирмой IBM и общественной благотворительной организацией Promare. Корабль собрали в 2017 году, и он должен был отплыть в сентябре прошлого года, чтобы отметить годовщину запуска своего предшественника, но из-за коронавируса событие пришлось перенести.
Беспилотный корабль длиной около 15 метров весит 5 тонн. "Мэйфлауэр" работает на базе искусственного интеллекта и солнечной энергии, оснащен радиолокационной системой RS24, системой навигации AI Captain, которые позволяют постоянно оценивать округу и изменять курс корабля на расстоянии. Кроме того, судно сможет распознавать корабли, обломки, мосты, куски земли и другие опасности на пути. Благодаря множеству технологий и дизайну, "Мэйфлауэр" также устойчив к суровым морским условиям.
×
К тому же, корабль сможет выполнять полезные миссии - например, во время ближайшего путешествия через Атлантику он соберет необходимые данные об окружающей среде. Полученные им данные помогут ученым изучить вопросы и влияние глобального потепления, микропластического загрязнения и сохранения морских млекопитающих. Судно сможет проверять воду на наличие следов пластика.
Уже 19 апреля судно отправится в первый рейс через Атлантический океан - без экипажа и пассажиров на борту. "Мэйфлауэр" пройдет примерно по тому же маршруту, что и его знаменитый предшественник в 1620 году. По предположениям создателей, судно пересечет Атлантику примерно за две недели. За последние шесть месяцев MAS уже совершил несколько небольших рейсов и успешно прошел испытания.
Предшественник новейшего "Мейфлауэра" - знаменитое английское торговое судно XVII века, которое вошло в историю. В 1620 году англичане пересекли на нем Атлантический океан, и основали Плимутскую колонию, что является одним из первых британских поселений в Северной Америке. На его борту находились 102 переселенца. Путешествие "Мейфлауэра" до Америки заняло около 10 недель.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Собака покойного бизнесмена унаследовала 5 миллионов долларов
- Колумбии угрожают "кокаиновые" бегемоты Пабло Эскобара
- Илон Маск продал еще три своих особняка за 40,9 миллиона долларов
- Фотограф показал, как выглядит детство в разных уголках планеты
- В Англии на пляже появились останки древних кораблей
14
Понравилось14
Новости партнёров
Загрузка...