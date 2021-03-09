Беспилотный корабль Mayflower впервые пересечет Атлантику

Уже 19 апреля судно отправится в первый рейс через Атлантический океан - без экипажа и пассажиров на борту. "Мэйфлауэр" пройдет примерно по тому же маршруту, что и его знаменитый предшественник в 1620 году. По предположениям создателей, судно пересечет Атлантику примерно за две недели. За последние шесть месяцев MAS уже совершил несколько небольших рейсов и успешно прошел испытания.