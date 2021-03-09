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Беспилотный корабль Mayflower впервые пересечет Атлантику

Беспилотный корабль Mayflower впервые пересечет Атлантику (8 фото)

Автор:
09 марта 2021 20:22
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: беспилотники   в мире   корабли   корабль   мир   новости   транспорт   фото   
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Автономная версия исторического корабля "Мэйфлауэр" на базе искусственного интеллекта (ИИ) совершит первое плавание через Атлантику в следующем месяце. 19 апреля автономный корабль Mayflower (MAS) отправится из Плимута, Англия, и прибудет в американский штат Массачусетс через две недели. Судно пройдет примерно по тому же маршруту, что и его предшественник - знаменитый "Мэйфлауэр" XVII века, доставивший поселенцев на Североамериканский континент.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: беспилотники   в мире   корабли   корабль   мир   новости   транспорт   фото   
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