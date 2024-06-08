10 актёров, которых настигло «проклятие Оскара», и их карьера после получения статуэтки резко пошла вниз

Получение «Оскара» вполне можно назвать пиком карьеры каждого актёра, снимающегося в кино. Статус этой премии в индустрии всё ещё с отрывом выше, чем у какой-либо другой, поэтому она считается одним из главных мерил успеха и профессионализма. Некоторые знаменитые актёры и актрисы, не раз показавшие своё высочайшее мастерство, так и не получили статуэтку Академии (а некоторые уже и не получат), что крайне печально и несправедливо.
Однако в западных СМИ давно используется такое понятие, как «проклятие Оскара», которым называют резкий и невозобновимый спад карьеры актёра или актрисы после получения заветной премии.
Так, может, ну его, этот «Оскар»?
Давайте вспомним самых звёздных исполнителей, которые были «прокляты Оскаром». Их фильмография после награды не особо впечатляет, а репутация давно скисла, несмотря на статус «оскароносного».
Награждён за «Пианиста» (2002).
Самый молодой в истории обладатель «Оскара» за лучшую мужскую роль (29 лет) с тех пор никогда даже не приближался к престижным наградам. Да и чисто со зрительской точки зрения он может похвастать лишь ярким отыгрышем роли Сальвадора Дали в «Полночи в Париже» (которого в фильме на 2 минуты) и несколькими забавными второплановыми персонажами в фильмах Уэса Андерсона.
Награждена за «Бал монстров» (2001).
Карьерный путь единственной темнокожей актрисы, которая выигрывала «Оскар» за лучшую женскую роль первого плана, явно не лежит через яркие и запоминающиеся проекты. Свой «Оскар» она тут же размыла «Золотой малиной» за кошмарную «Женщину-кошку», а после либо фильмы попадались блеклые, либо роли незначительные.
Актриса стабильно снимается, но за последние 20 лет можно выделить лишь «Облачный атлас» и «Джон Уик 3».
Награждён за «Короля Ричарда» (2021).
Фактически отменил сам себя, дав легендарную пощёчину Крису Року на церемонии, где ему и вручили тот самый «Оскар». Согласитесь, скорее всего, это последнее, что вы слышали об Уилле Смите.
Да, в мае 2024 года вышла четвёртая часть «Плохих парней», но знаете ли вы примеры того, как четвёртые части не самых успешных франшиз воскрешали чьи-то карьеры?
Награждён за «Жизнь прекрасна» (1997).
С момента выхода знаменитой военной трагикомедии прошло уже более 25 лет, а на счету Бениньи с тех пор лишь 7 проектов. Два из них — неудачные фильмы про Пиноккио 2002 и 2019 годов. Ждём ещё одну адаптацию в 2030-х?
Награждена за «Секреты Лос-Анджелеса» (1997).
Страшно сказать, но до «Оскара» в фильмографии актрисы выделялись «Бэтмен» и «Никогда не говори никогда», а после — вторая и третья части «Пятидесяти оттенков серого».
Награждён за «Далласский клуб покупателей» (2013).
Все проекты актёра после успеха на «Оскаре» можно обозначить названием сериала, кадр из которого мы выбрали для этого пункта — «Не сработало».
Кстати, в сериале мы имеем возможность посмотреть на то, как Джаред выглядит без своей привычной бороды, скидывающей ему лет двадцать. Здесь 50-летний актёр побрит, и, хотя он всё ещё выглядит как человек, которого можно заподозрить в вампиризме, возраст виден.
Награждена за «Девушку из Дании» (2015).
После получения «Оскара» довольно хайповая актриса середины 2010-х отметилась лишь ролью Лары Крофт в повторно неудачной экранизации видеоигры. В остальном — кассовые провалы и фильмы, о которых слышали немногие.
Награждён за «Артиста» (2011).
Вдвоём с режиссёром Мишелем Хазанавичусом они вынырнули из небытия не самых популярных французских комедий, а после грандиозного успеха их фильма на «Оскаре» вернулись туда, откуда пришли. Дюжарден на волне успеха появился-таки в «Волке с Уолл-стрит», но потом вновь продолжил играть привычного агента 117.
Кстати, причина возвращения в родной французский кинематограф обусловлена тем, что Жан Дюжарден не слишком хорошо владеет английским. То есть, получается, что «Артист» стал для него частично автобиографическим фильмом.
Награждён за «Джерри Магуайра» (1996).
Один из самых внезапных победителей «Оскара» попытался, но не смог зацепиться за хайп, сыграв парочку хороших ролей в военных фильмах, и быстро перешёл в статус актёра из боевиков и комедий, о которых никто не слышал.
Награждена за «Отверженных» (2012).
Да, после «Оскара» был ещё и «Интерстеллар», но у Энн там даже волосы ещё не успели отрасти после роли в «Отверженных». А вот когда они отросли, то всё — актриса погрязла в проходных и блёклых проектах уже известного нам жанра «Не сработало». Да, она также сыграла в этом сериале, составив компанию Джареду Лето. Очень иронично!
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