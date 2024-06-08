10 актёров, которых настигло «проклятие Оскара», и их карьера после получения статуэтки резко пошла вниз

Однако в западных СМИ давно используется такое понятие, как «проклятие Оскара», которым называют резкий и невозобновимый спад карьеры актёра или актрисы после получения заветной премии.

Так, может, ну его, этот «Оскар»?

Давайте вспомним самых звёздных исполнителей, которые были «прокляты Оскаром». Их фильмография после награды не особо впечатляет, а репутация давно скисла, несмотря на статус «оскароносного».