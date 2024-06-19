14 прославленных фильмов, за игру в которых «Оскар» получали сразу несколько актёров

Туда же получение «Оскара» обычно катапультирует и фильмы, но будем честны — картины, победившие исключительно в технических номинациях, таких как «Лучший звук» или «Лучшие костюмы», всё же имеют неплохие шансы кануть в безвестность.

Поэтому, если вы фильм, вот вам совет: старайтесь брать количеством и налегать на те категории, статуэтки за которые могут получить звёзды. То есть хватайте «Оскары» за актёрские и режиссёрские работы — и, желательно, несколько!

Молчание ягнят (1991)