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14 прославленных фильмов, за игру в которых «Оскар» получали сразу несколько актёров

14 прославленных фильмов, за игру в которых «Оскар» получали сразу несколько актёров

Автор:
19 июня 2024 08:34
Сообщество : Кино
Метки: Награда   актер   кино   оскар   роль   фильм   
1743
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Одним из главных мерил гениальности актёрской игры в большом кино — что в 21 веке, что в 20-м — остаётся номинация на «Оскар». А получение статуэтки и вовсе отправляет исполнителя или исполнительницу из концертного зала «Долби» в Лос-Анджелесе прямиком в историю.

Туда же получение «Оскара» обычно катапультирует и фильмы, но будем честны — картины, победившие исключительно в технических номинациях, таких как «Лучший звук» или «Лучшие костюмы», всё же имеют неплохие шансы кануть в безвестность.

Поэтому, если вы фильм, вот вам совет: старайтесь брать количеством и налегать на те категории, статуэтки за которые могут получить звёзды. То есть хватайте «Оскары» за актёрские и режиссёрские работы — и, желательно, несколько!



Молчание ягнят (1991)

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«Оскар» за фильм получили Энтони Хопкинс и Джоди Фостер — за лучшую мужскую и женскую роли первого плана.

В целом фильм является одним из трёх в истории, кто завоевал «Большую пятёрку» Академии. Помимо основных актёрских, «Молчание ягнят» взял статуэтки за лучший фильм, режиссёра и сценарий. Такого достижения нет даже у третьей части «Властелина колец», «Титаника» и «Оппенгеймера».


В порту (1954)

«Оскар» за фильм получили Марлон Брандо и Эва Мари Сейнт — за лучшую мужскую роль первого плана и лучшую женскую роль второго плана.

Эве Мари Сейнт сейчас 99 лет (4 июля будет 100), и она самая старшая обладательница «Оскара» из ныне живущих! На момент выхода «В порту» актрисе было 30 лет. Другим шокирующим фактом является то, что это была её дебютная роль в кино. И сразу «Оскар»!


Лучше не бывает (1997)

«Оскар» за фильм получили Джек Николсон и Хелен Хант — за лучшую мужскую и женскую роли первого плана.

Это последний «Оскар» гениального Джека Николсона, который до этого получил ещё два — причём в разных десятилетиях. И оба этих фильма мы здесь ещё встретим.


Бен-Гур (1959)

«Оскар» за фильм получили Чарлтон Хестон и Хью Гриффит за лучшие мужские роли первого и второго плана.


Моя левая нога (1989)

«Оскар» за фильм получили Дэниел Дэй-Льюис и Бренда Фрикер — за лучшую мужскую роль первого плана и лучшую женскую роль второго плана.

Это первый «Оскар» Дэй-Льюиса в карьере, после будет ещё два.


Крамер против Крамера (1979)

«Оскар» за фильм получили Дастин Хоффман и Мерил Стрип — за лучшую мужскую и женскую роли первого плана.


Пролетая над гнездом кукушки (1975)

«Оскар» за фильм получили Джек Николсон и Луиза Флетчер — за лучшую мужскую и женскую роли первого плана.

Как и «Молчание ягнят», этот фильм взял оскаровскую «Большую пятёрку». Помимо них такое достижение есть у всего лишь одного фильма в истории — «Это случилось однажды ночью» (1934). То есть, в 21 веке «Большой пятёрки» нет ни у кого, а ведь прошло уже почти 25 лет.

Вестсайдская история (1961)

«Оскар» за фильм получили Джордж Чакирис и Рита Морено за лучшую мужскую и женскую роли второго плана.

Оба актёра живы, Джорджу Чакирису 91 год, а Рите Марено — 92.

Кстати, в современной версии «Вестсайдской истории» 2021 года от Стивена Спилберга, роль Аниты, исполненной в оригинале Ритой Морено, сыграла Ариана Дебос — и тоже получила «Оскар».


Унесённые ветром (1939)

«Оскар» за фильм получили Вивьен Ли и Хэтти Макдэниел за лучшие женские роли первого и второго плана.

Макдэниел стала первой темнокожей актрисой в истории, которая получила «Оскар». Она исполнила роль второго плана. Первой же темнокожей актрисой, которая получила «Оскар» за главную роль, стала Холли Бэрри — 62 года спустя! В 2002 году она получила статуэтку за не самый известный фильм «Бал монстров».


Кто боится Вирджинии Вулф? (1966)

«Оскар» за фильм получили Элизабет Тейлор и Сэнди Деннис за лучшие женские роли первого и второго плана.


Язык нежности (1983)

«Оскар» за фильм получили Ширли Маклейн и Джек Николсон — за лучшую женскую роль и лучшую мужскую роль второго плана.

Джек Николсон — командный игрок! Если он получает «Оскар», то и его коллеги по фильму тоже должны им обзавестись. В обязательном порядке!


Влюблённый Шекспир (1998)

«Оскар» за фильм получили Гвинет Пэлтроу и Джуди Денч — за лучшие женские роли первого и второго плана.

Один из самых спорных лауреатов «Оскара» в категории «Лучший фильм» (как можно было не дать награду «Спасти Рядового Райана»?!).


Трамвай «Желание» (1951)

«Оскар» за фильм получили Вивьен Ли за лучшую женскую роль, а также Карл Молден и Ким Хантер за лучшую мужскую и женскую роли второго плана.

Вообще главная звезда этого фильма — Марлон Брандо, но он ограничился лишь номинацией на «Оскар».


Телесеть (1976)

«Оскар» за фильм получили Питер Финч за лучшую мужскую роль, а также Фэй Данауэй и Беатрис Стрейт за лучшие женские роли первого и второго плана.

С «Оскаром» у этого фильма особые отношения: Питер Финч умер до церемонии и стал первым актёром в истории, который получил награду посмертно. А Беатрис Стрейт является рекордсменкой премии по количеству минут, проведённых в фильме, которых оказалось достаточно для победы — её роль длится лишь 5 минут 40 секунд!

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Метки: Награда   актер   кино   оскар   роль   фильм   
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4  комментария
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3k
Остап_Бендер_Задунайский 2 минуты назад
Пролетая над гнездом кукушки - охренительный фильм. Николсон бесподобен!
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5k
Евгений 11 минут назад
Джоди Фостер классная, начиная с Тома Сойера, Таксиста до молчания ягнят и контакта. Очень нравится актриса, жаль что она играет за другую команду, но это уже не мое дело
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11k
Trenzel2003 12 минут назад
А наши фильмы все же намного лучше. Наши, старые фильмы, наследие СССР.
Таджик фильм.
Ссылка www.youtube.com

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Съемки велись на Украине.
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Ссылка www.youtube.com

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За любую роль можно давать 10 Оскаров.
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17k
Ivan Полчаса назад
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  • Дата регистрации: 09.10.2018
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