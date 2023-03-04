18 актёров, которые были номинированы на «Оскар» в четырёх разных десятилетиях

Если вы вдруг забыли, что такое стабильность, то вот она! Эти известные актёры старшего поколения настолько профессиональны, что смогли выдавать игру на «Оскар» на протяжении десятилетий. Всего в истории набралось 13 актёров и 2 актрисы, номинированные в четырёх разных десятилетиях, и 3 актрисы, номинированные аж в пяти разных десятилетиях.

Давайте их перечислим. Мы укажем десятилетия, общее количество их актёрских номинаций (без разделения на роли первого и второго плана) и отдельно выделим роли, за которые они выиграли оскаровскую статуэтку (кадры из них мы вынесем на коллажи).

Майкл Кейн (89 лет)