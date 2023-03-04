18 актёров, которые были номинированы на «Оскар» в четырёх разных десятилетиях

Вот они — настоящие звёзды кино!
Если вы вдруг забыли, что такое стабильность, то вот она! Эти известные актёры старшего поколения настолько профессиональны, что смогли выдавать игру на «Оскар» на протяжении десятилетий. Всего в истории набралось 13 актёров и 2 актрисы, номинированные в четырёх разных десятилетиях, и 3 актрисы, номинированные аж в пяти разных десятилетиях.
Давайте их перечислим. Мы укажем десятилетия, общее количество их актёрских номинаций (без разделения на роли первого и второго плана) и отдельно выделим роли, за которые они выиграли оскаровскую статуэтку (кадры из них мы вынесем на коллажи).
Майкл Кейн (89 лет)
Номинировался в 1960-х, 1970-х, 1980-х и 2000-х годах, последний раз в 2003 году.
Побеждал дважды, за роли в фильмах «Ханна и её сёстры» (1986) и «Правила виноделов» (1999).
Всего у Майкла Кейна 6 номинаций на «Оскар».
Не все в списке номинировались 4-5 десятилетий подряд, но в таких случаях стабильность их игры на высоком уровне растягивается на ещё большее количество лет.
Джин Хэкмен (93 года)
Если и брать «Оскар», то только за фильм, где ты в шляпе.
Номинировался в 1960-х, 1970-х, 1980-х, 1990-х годах, последний раз в 1993 году.
Побеждал дважды, за роли в фильмах «Французский связной» (1971) и «Непрощённый» (1992).
Всего у Джина Хэкмена 5 номинаций на «Оскар».
Дастин Хоффман (85 лет)
Номинировался в 1960-х, 1970-х, 1980-х, 1990-х годах, последний раз в 1997 году.
Побеждал дважды, за роли в фильмах «Крамер против Крамера» (1979) и «Человек дождя» (1988).
Всего у Дастина Хоффмана 7 номинаций на «Оскар».
Джек Николсон (85 лет)
Номинировался в 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах, последний раз в 2003 году.
Побеждал трижды, за роли в фильмах «Пролетая над гнездом кукушки» (1975), «Язык нежности» (1983) и «Лучше не бывает» (1997).
Всего у Джека Николсона 12 номинаций на «Оскар».
Роберт Дювалл (92 года)
Номинировался в 1970-х, 1980-х, 1990-х, 2010-х годах, последний раз в 2015 году.
Выигрывал один раз за роль в фильме «Нежное милосердие» (1983).
Всего у актёра 7 номинаций на «Оскар».
Роберт Де Ниро (79 лет)
Номинировался в 1970-х, 1980-х, 1990-х, 2010-х годах, последний раз в 2013 году. После этого он ещё был номинировал в 2020 году как один из продюсеров фильма «Ирландец».
Выигрывал дважды, за роли в фильмах «Крёстный отец 2» (1974) и «Бешеный бык» (1980).
Всего у Де Ниро 7 актёрский номинаций на «Оскар».
Аль Пачино (82 года)
Твоё лицо, когда выиграл «Оскар» лишь с восьмой попытки.
Номинировался в 1970-х, 1980-х, 1990-х, 2020-х годах, последний раз в 2020 году.
Брал «Оскар» только один раз за фильм «Запах женщины» (1995).
Всего у актёра 9 номинаций.
Джефф Бриджес (73 года)
Номинировался в 1970-х, 1980-х, 2000-х, 2010-х годах, последний раз в 2017 году.
Побеждал лишь однажды, за роль в фильме «Сумасшедшее сердце» (2009).
Всего у актёра 7 номинаций на «Оскар».
Дайан Китон (77 лет)
Номинировалась в 1970-х, 1980-х, 1990-х, 2000-х годах, последний раз в 2004 году.
Брала статуэтку один раз, за фильм «Энни Холл» (1977).
Всего у актрисы 4 номинации, каждая из которых пришлась на разные десятилетия.
Том Хэнкс (66 лет)
Номинировался в 1980-х, 1990-х, 2000-х, 2020-х годах, последний раз в 2020 году.
Побеждал дважды, причём два года подряд — за роли в фильмах «Филадельфия» (1993) и «Форрест Гамп» (1994).
Всего у актёра 6 номинаций.
Морган Фриман (85 лет)
Номинировался в 1980-х, 1990-х, 2000-х, 2010-х годах, последний раз в 2010 году.
Брал «Оскар» один раз, за роль в фильме «Малышка на миллион» (2004).
Всего у актёра 5 номинаций.
Дензел Вашингтон (68 лет)
Номинировался в 1990-х, 2000-х, 2010-х и 2020-х годах, последний раз в 2022 году.
Получал награду дважды, за фильмы «Слава» (1989) и «Тренировочный день» (2001).
Всего у актёра 9 номинаций.
Кейт Бланшетт (53 года)
Номинировалась в 1990-х, 2000-х, 2010-х, 2020-х годах, последний раз в 2023 году (церемония вручения ещё не прошла, и у Бланшетт есть все шансы на победу).
До этого уже дважды получала награду — за фильмы «Авиатор» (2004) и «Жасмин» (2013).
Всего у актрисы 8 номинаций.
Леонардо ДиКаприо (48 лет, самый молодой в списке)
Номинировался в 1990-х, 2000-х, 2010-х, 2020-х годах, последний раз в 2020 году.
Выигрывал лишь один (!) раз, за роль в фильме «Выживший» (2015).
Всего у актёра 6 актёрских номинаций на «Оскар» (и одна продюсерская).
Брэд Питт (59 лет)
Номинировался в 1990-х, 2000-х, 2010-х, 2020-х годах, последний раз в 2020 году.
У актёра одна актёрская победа на «Оскаре» за роль в фильме «Однажды… в Голливуде» (2019).
Всего у Питта 5 актёрских номинаций на «Оскар» (и ещё две продюсерских).
Далее нас ждут три рекордсменки — актрисы, номинированные на «Оскар» в пяти разных десятилетиях!
Мерил Стрип (73 года)
Номинировалась в 1970-х, 1980-х, 1990-х, 2000-х, 2010-х годах, последний раз в 2018 году. То есть актрисе нужно срочно получить номинацию в этом десятилетии, чтобы стать абсолютной рекордсменкой по числу декад с «Оскарами».
Мерил Стрип трижды брала статуэтку, за роли в фильмах «Крамер против Крамера» (1979), «Выбор Софи» (1982) и «Железная леди» (2011).
Всего у актрисы 21 номинация на «Оскар». Двадцать одна!
Фрэнсис МакДорманд (65 лет)
Номинировалась в 1980-х, 1990-х, 2000-х, 2010-х, 2020-х годах, последний раз в 2021 году.
Как актриса побеждала трижды, за фильмы «Фарго» (1996), «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (2017) и «Земля кочевников» (2020).
Всего у актрисы 6 актёрских номинаций (и одна продюсерская, она же победа).
Кэтрин Хепбёрн (1907-2003)
Номинировалась в 1930-х, 1940-х, 1950-х, 1960-х, 1980-х годах, последний раз в 1982 году.
Кэтрин Хепбёрн — единственная в истории выигрывала актёрский «Оскар» 4 раза!
Она получала награду за фильмы «Ранняя слава» (1933), «Угадай, кто придёт к обеду?» (1967), «Лев зимой» (1968) и «На золотом озере» (1981).
Всего у актрисы 12 номинаций на «Оскар», все за роли первого плана.
Источник:
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Отличная подборка. Спасибо автор.