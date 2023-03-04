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18 актёров, которые были номинированы на «Оскар» в четырёх разных десятилетиях

18 актёров, которые были номинированы на «Оскар» в четырёх разных десятилетиях

Автор:
04 марта 2023 09:10
Сообщество : Кино
Метки: актер   актриса   кино   номинация   оскар   роль   съемка   фильм   
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Вот они — настоящие звёзды кино!

Если вы вдруг забыли, что такое стабильность, то вот она! Эти известные актёры старшего поколения настолько профессиональны, что смогли выдавать игру на «Оскар» на протяжении десятилетий. Всего в истории набралось 13 актёров и 2 актрисы, номинированные в четырёх разных десятилетиях, и 3 актрисы, номинированные аж в пяти разных десятилетиях.

Давайте их перечислим. Мы укажем десятилетия, общее количество их актёрских номинаций (без разделения на роли первого и второго плана) и отдельно выделим роли, за которые они выиграли оскаровскую статуэтку (кадры из них мы вынесем на коллажи).


Майкл Кейн (89 лет)

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Номинировался в 1960-х, 1970-х, 1980-х и 2000-х годах, последний раз в 2003 году.

Побеждал дважды, за роли в фильмах «Ханна и её сёстры» (1986) и «Правила виноделов» (1999).

Всего у Майкла Кейна 6 номинаций на «Оскар».

Не все в списке номинировались 4-5 десятилетий подряд, но в таких случаях стабильность их игры на высоком уровне растягивается на ещё большее количество лет.


Джин Хэкмен (93 года)

Если и брать «Оскар», то только за фильм, где ты в шляпе.

Номинировался в 1960-х, 1970-х, 1980-х, 1990-х годах, последний раз в 1993 году.

Побеждал дважды, за роли в фильмах «Французский связной» (1971) и «Непрощённый» (1992).

Всего у Джина Хэкмена 5 номинаций на «Оскар».


Дастин Хоффман (85 лет)

Номинировался в 1960-х, 1970-х, 1980-х, 1990-х годах, последний раз в 1997 году.

Побеждал дважды, за роли в фильмах «Крамер против Крамера» (1979) и «Человек дождя» (1988).

Всего у Дастина Хоффмана 7 номинаций на «Оскар».


Джек Николсон (85 лет)

Номинировался в 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах, последний раз в 2003 году.

Побеждал трижды, за роли в фильмах «Пролетая над гнездом кукушки» (1975), «Язык нежности» (1983) и «Лучше не бывает» (1997).

Всего у Джека Николсона 12 номинаций на «Оскар».


Роберт Дювалл (92 года)

Номинировался в 1970-х, 1980-х, 1990-х, 2010-х годах, последний раз в 2015 году.

Выигрывал один раз за роль в фильме «Нежное милосердие» (1983).

Всего у актёра 7 номинаций на «Оскар».


Роберт Де Ниро (79 лет)

Номинировался в 1970-х, 1980-х, 1990-х, 2010-х годах, последний раз в 2013 году. После этого он ещё был номинировал в 2020 году как один из продюсеров фильма «Ирландец».

Выигрывал дважды, за роли в фильмах «Крёстный отец 2» (1974) и «Бешеный бык» (1980).

Всего у Де Ниро 7 актёрский номинаций на «Оскар».


Аль Пачино (82 года)

Твоё лицо, когда выиграл «Оскар» лишь с восьмой попытки.

Номинировался в 1970-х, 1980-х, 1990-х, 2020-х годах, последний раз в 2020 году.

Брал «Оскар» только один раз за фильм «Запах женщины» (1995).

Всего у актёра 9 номинаций.


Джефф Бриджес (73 года)

Номинировался в 1970-х, 1980-х, 2000-х, 2010-х годах, последний раз в 2017 году.

Побеждал лишь однажды, за роль в фильме «Сумасшедшее сердце» (2009).

Всего у актёра 7 номинаций на «Оскар».


Дайан Китон (77 лет)

Номинировалась в 1970-х, 1980-х, 1990-х, 2000-х годах, последний раз в 2004 году.

Брала статуэтку один раз, за фильм «Энни Холл» (1977).

Всего у актрисы 4 номинации, каждая из которых пришлась на разные десятилетия.


Том Хэнкс (66 лет)

Номинировался в 1980-х, 1990-х, 2000-х, 2020-х годах, последний раз в 2020 году.

Побеждал дважды, причём два года подряд — за роли в фильмах «Филадельфия» (1993) и «Форрест Гамп» (1994).

Всего у актёра 6 номинаций.


Морган Фриман (85 лет)

Номинировался в 1980-х, 1990-х, 2000-х, 2010-х годах, последний раз в 2010 году.

Брал «Оскар» один раз, за роль в фильме «Малышка на миллион» (2004).

Всего у актёра 5 номинаций.


Дензел Вашингтон (68 лет)

Номинировался в 1990-х, 2000-х, 2010-х и 2020-х годах, последний раз в 2022 году.

Получал награду дважды, за фильмы «Слава» (1989) и «Тренировочный день» (2001).

Всего у актёра 9 номинаций.


Кейт Бланшетт (53 года)

Номинировалась в 1990-х, 2000-х, 2010-х, 2020-х годах, последний раз в 2023 году (церемония вручения ещё не прошла, и у Бланшетт есть все шансы на победу).

До этого уже дважды получала награду — за фильмы «Авиатор» (2004) и «Жасмин» (2013).

Всего у актрисы 8 номинаций.


Леонардо ДиКаприо (48 лет, самый молодой в списке)

Номинировался в 1990-х, 2000-х, 2010-х, 2020-х годах, последний раз в 2020 году.

Выигрывал лишь один (!) раз, за роль в фильме «Выживший» (2015).

Всего у актёра 6 актёрских номинаций на «Оскар» (и одна продюсерская).


Брэд Питт (59 лет)

Номинировался в 1990-х, 2000-х, 2010-х, 2020-х годах, последний раз в 2020 году.

У актёра одна актёрская победа на «Оскаре» за роль в фильме «Однажды… в Голливуде» (2019).

Всего у Питта 5 актёрских номинаций на «Оскар» (и ещё две продюсерских).

Далее нас ждут три рекордсменки — актрисы, номинированные на «Оскар» в пяти разных десятилетиях!


Мерил Стрип (73 года)

Номинировалась в 1970-х, 1980-х, 1990-х, 2000-х, 2010-х годах, последний раз в 2018 году. То есть актрисе нужно срочно получить номинацию в этом десятилетии, чтобы стать абсолютной рекордсменкой по числу декад с «Оскарами».

Мерил Стрип трижды брала статуэтку, за роли в фильмах «Крамер против Крамера» (1979), «Выбор Софи» (1982) и «Железная леди» (2011).

Всего у актрисы 21 номинация на «Оскар». Двадцать одна!


Фрэнсис МакДорманд (65 лет)

Номинировалась в 1980-х, 1990-х, 2000-х, 2010-х, 2020-х годах, последний раз в 2021 году.

Как актриса побеждала трижды, за фильмы «Фарго» (1996), «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (2017) и «Земля кочевников» (2020).

Всего у актрисы 6 актёрских номинаций (и одна продюсерская, она же победа).


Кэтрин Хепбёрн (1907-2003)

Номинировалась в 1930-х, 1940-х, 1950-х, 1960-х, 1980-х годах, последний раз в 1982 году.

Кэтрин Хепбёрн — единственная в истории выигрывала актёрский «Оскар» 4 раза!

Она получала награду за фильмы «Ранняя слава» (1933), «Угадай, кто придёт к обеду?» (1967), «Лев зимой» (1968) и «На золотом озере» (1981).

Всего у актрисы 12 номинаций на «Оскар», все за роли первого плана.


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Метки: актер   актриса   кино   номинация   оскар   роль   съемка   фильм   
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21k
ЦСКА 2 часа назад
Суперподборка! Все первоклассные актеры от Бога, без беспонтовых примисей! Даже Фриман, со своими сраными русофобскими заскоками!
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3k
VPJ 59 минут назад
Вот, как бы не хотелось гадАсть срАнную на пиндосов навалить....НО! Отличные актёры, фильмы действительно, те на которых будут учится будущие киношники, пересматривать те которые смотрели, и смотреть те, кто не смотрели, и пересматривать.
Отличная подборка. Спасибо автор.
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