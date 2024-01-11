Давали злодеям под зад ещё до моды на феминизм. Сильные красотки из 90-х и 2000-х

С развитием сюжета она все больше учится доверять, дружить и принимать помощь. Совмещать способность быть сильной, не отвергая близких людей, работая совместно, в команде.

Соня является одним из бойцов, сражающихся в турнире смертельной битвы, чтобы спасти Землю от уничтожения.