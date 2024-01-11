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Давали злодеям под зад ещё до моды на феминизм. Сильные красотки из 90-х и 2000-х

Давали злодеям под зад ещё до моды на феминизм. Сильные красотки из 90-х и 2000-х

Автор:
11 января 2024 08:59
Сообщество : Кино
Метки: актриса   кино   красотки   подборка   сильные женщины   фильм   
916
42

Те женские образы были с сильными характерами, и при этом очаровывали, влюбляли в себя, становились идеалами, иногда пределами мечтаний для некоторых мужчин.

При этом не издевались над мужскими персонажами, не уничижали их, не заявляли о своей важности, независимости. Они боролись, преодолевали трудности. Не боялись просить о помощи и показывать слабость там, где это было необходимо. Не боялись показывать женственность и красоту. Не видели в этом чего либо позорного и порицаемого.

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Элен Рипли - один из самых известных персонажей в киноистории. Она является главной героиней серии фильмов "Чужой" (Alien).

Рипли, сыгранная актрисой Сигурни Уивер, выделяется своей смелостью, умом и выживаемостью в ситуациях, где большинство людей погибает от страха.

Ее смелость и решительность делают ее одним из самых впечатляющих, запоминающихся женских персонажей в кино.

Изначально Сара представлена как простая и неуверенная в себе девушка, но с течением времени из за множества испытаний, которые свалились на неё, характер девушки меняется. Преследуемая киборгом убийцей, посланным за ней по приказу искусственного интеллекта "скайнет" из будущего, Сара становится важной фигурой в борьбе людей против машин, угрожающего вымиранием всему человечеству.

Сара Конор, сыгранная актрисой Линдой Хэмилтон, изображена как сильная, умная и бесстрашная женщина, готовая пожертвовать всем ради защиты человечества и так же ради спасения своего сына по имени Джон.

По сюжету у Сары в будущем должен будет родиться сын, который во взрослом возрасте станет предводителем армии людей и положит конец многолетней войне с машинами и поехавшим искусственным интеллектом, решившим уничтожить всё человечество.

Соня начинает свой путь как дисциплинированный солдат и сотрудник спец служб. Привыкшая полагаться только на себя и ни кому не доверять.

С развитием сюжета она все больше учится доверять, дружить и принимать помощь. Совмещать способность быть сильной, не отвергая близких людей, работая совместно, в команде.

Соня является одним из бойцов, сражающихся в турнире смертельной битвы, чтобы спасти Землю от уничтожения.

Соня Блейд - профессиональная воительница, обладающая навыками борьбы и использования оружия. Однако не лишенная истинно женских качеств и черт.

Так же героиня одноименного американского ремейка и телесериала. Она начинает свою историю как преступница, но потом становится секретным агентом, работающим под прикрытием. Никита, сыгранная Анн Парийо, обладает физической и эмоциональной силой, а также способностью приспосабливаться к любым непростым ситуациям.

Лилу - главная героиня фантастического фильма "Пятый элемент". Она является инопланетной сущностью, способной спасти мир от зла.

Сыгранная актрисой Милой Йовович, Лилу изображена как красивая, и сильная девушка, обладающая уникальными способностями и интеллектом.

Тринити - персонаж серии фильмов "Матрица". Она является одним из членов сопротивления, борющегося против иллюзорного мира "Матрицы", созданного машинами и компьютерами для порабощения людей.

Тринити, сыгранная Кэрри-Энн Мосс, обладает невероятными боевыми навыками и умением использовать технологию виртуального мира.

Дана является специальным агентом ФБР, занимающимся расследованием необъяснимых явлений и паранормальных случаев. Основной лозунг этого сериала "Истина где-то рядом"

По сюжету сериала спецагенты ФБР по имени Фокс Малдер и его напарница Дана Скалли работают вместе в отделе «Секретные материалы». Фокс склонен верить в сверхъестественное, а Дана больше доверяет логике и скептическому мышлению.

Дана Скалли, изображена как умная, аналитическая и настойчивая женщина, не боящаяся исследовать тайны и мистические загадки.

Эвелин - главная героиня фильма "Мумия" (The Mummy). Она является археологом и библиотекарем, который оказывается втянутым в опасные приключения в поисках мумии и древних сокровищ.

Эвелин О'Коннелл, сыгранная актрисой Рэйчел Вайс, изображена как умная, отважная и опытная женщина, готовая рискнуть ради науки и приключений.

Лея Органа - персонаж из саги "Звездные войны". Она является членом Альянса повстанцев и одной из главных фигур в борьбе против Империи.

Принцесса Лея, сыгранная актрисой Кэрри Фишер, изображена как умная, сильная и смелая женщина, готовая рисковать жизнью ради свободы галактики.

Даже сильной женщине, высокого положения не чужды чувства, эмоции, любовь. Лея влюбляется в разбойника и контрабандиста по имени Хан Соло, представляющего её полную противоположность по всем качествам, однако их романтическая линия и отношения являются примером одной из самых запоминающихся влюблённых пар в кино.

Матильда - главная героиня фильма "Леон". Она является молодой девочкой, ставшей сиротой после убийства бандитами её семьи.

Матильда, сыгранная Натали Портман, обладает интеллектом и силой, и она находит защиту и наставничество у наемного убийцы по имени Леон.

Невеста - главная героиня фильма "Убить Билла" (Kill Bill). Она является бывшей наемной убийцей, которая возвращается, чтобы отомстить своим бывшим коллегам.

Невеста, сыгранная Умой Турман, изображена как сильная, опасная и решительная женщина, готовая убивать ради мести и справедливости.

В прошлом Невеста под кодовым именем «Чёрная мамба» состояла в элитной группе киллеров «Отряд смертоносных гадюк». Военному искусству её обучал строгий учитель Пэй Мэй

Гермиона Грейнджер - одна из главных героинь серии фильмов о Гарри Поттере. Очень запоминающийся женский образ данной кинематографической вселенной. Является умной и талантливой волшебницей. Помогает друзьям, Гарри и Рону в их приключениях, зачастую принимая на себя самые трудные испытания.

Гермиона, сыгранная Эммой Уотсон, изображена как настоящий интеллектуал и лидер, готовая бороться за справедливость и дружбу. Юная волшебница, которая всего добилась своими силами, так же лучший друг знаменитых волшебников Гарри Поттера и Рона Уизли. Проявляет повышенный интерес к любой научно обоснованной литературе, тягу к знаниям и учёбе из за желания быть наравне с "чистыми" магами. По своему происхождению Гермиона «не чистокровная», так как происходит от маглов (оба родителя Гермионы не были волшебниками).

Зена является сильной воительницей, которая сражается за справедливость и помогает тем, кто нуждается в защите. Зена, сыгранная Люси Лоулесс, изображена как бесстрашная и сильная женщина, обладающая навыками владения оружием и боевых искусств. Но даже такой сильной женщине не чужды, такие качества как красота, привлекательность, женственность и какое то особое обаяние. Зена получилась очень запоминающимся женским персонажем сериалов.

Оригинальное название сериала Buffy the Vampire Slayer. Главную героиню зовут Баффи. Она является избранной - девушкой, назначенной защищать мир от вампиров и других сверхъестественных существ. Баффи, сыгранная Сарой Мишель Геллар, изображена как смелая, сильная и красивая девушка - каратистка, готовая сражаться с тьмой.

Черри является стрелком и барменом, превратившимся в героиню, сражающуюся с зомби и другими опасностями. Черри, сыгранная Роуз Макгоуэн, изображена как смелая и стильная женщина, обладающая мастерством владения огнестрельным оружием.

Лисбет Саландер - главная героиня серии книг и фильмов "Девушка с татуировкой дракона" (The Girl with the Dragon Tattoo). Она является хакером и частным детективом, которая занимается разоблачением преступлений и борьбой за справедливость.

Лисбет, сыгранная Нуми Рапас и Руни Мара в разных экранизациях, изображена как умная, загадочная и независимая женщина, готовая рисковать для достижения своих целей. Как видим образов сильных и независимых женщин и раньше было много, не понимаю зачем их сейчас делают такими неприятными и как будто пихают в лицо если всего подобного хватало и прежде и подавалось более разумно

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Метки: актриса   кино   красотки   подборка   сильные женщины   фильм   
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1  комментарий
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Krava 12 минут назад
Думаю Рипли)))) Но и Натали Портман отлично сыграла)))
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