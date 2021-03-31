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Пародия на Ever Given: судно под флагом Антигуа и Барбуды заблокировало английскую речку

Пародия на Ever Given: судно под флагом Антигуа и Барбуды заблокировало английскую речку (11 фото)

Автор:
31 марта 2021 00:55
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ever Given   Evergreen   англия   гавань   река   судно   суэцкий канал   
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80-метровый грузовой корабль Elise сел на мель в гавани Литлхэмптона: перегородив по диагонали реку Арун. Неудивительно, что все тут же сравнили эту ситуацию с недельной сагой по вызволению застрявшего в Суэцком канале контейнеровоза.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ever Given   Evergreen   англия   гавань   река   судно   суэцкий канал   
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2  комментария
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1k
Ertin 43 минуты назад
В связи с устоявшейся тенденцией в новостях про контейнеровоз-грузовик-корабль будет ли уместным упомянуть, что позавчера у меня был запор?..
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9k
ГородДомов 48 минут назад
какая это зараза ,
встать рако... для анал..
ой.. встать поперёк канала .
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