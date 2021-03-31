Конечно, это ЧП резко отличается от ситуации с контейнеровозом Ever Given водоизмещением 220 000 тонн, которому потребовалось 13 буксиров и выемка примерно 30 000 кубометров песка, чтобы оторвать наконец нос от стены Суэцкого канала в Египте.



Поскольку эта водная артерия является одной из самых загруженных транспортных магистралей в мире, эксперты сегодня предупредили, что юридические проблемы, возникшие из-за ее длительной блокировки, могут продлиться еще месяцами: поскольку люди пытаются возместить стоимость просроченных товаров.