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80-метровый грузовой корабль Elise сел на мель в гавани Литлхэмптона: перегородив по диагонали реку Арун. Неудивительно, что все тут же сравнили эту ситуацию с недельной сагой по вызволению застрявшего в Суэцком канале контейнеровоза.
Судно под флагом Антигуа и Барбуды прибыло на разгрузку из бельгийского Антверпена в 1.15 ночи, и уже около 3.30 застряло, когда уровень воды немного понизился.
Elise отошел от причала всего метров на 30 - и застрял в илистом русле реки, по диагонали. В результате корабль заблокировал почти всю ширину водного пути и остался там дожидаться прилива.
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По словам представителя гавани, небольшие суда могли проходить через узкую полосу вдоль западного берега реки, хотя по фото так не скажешь... О пострадавших или загрязнении окружающей среды не сообщалось.
Судно тронулось с места около 13.15 - по утверждению властей порта, никаких серьезных вмешательств не потребовалось. Два буксира благополучно подтолкнули Elise к причалу.
Конечно, это ЧП резко отличается от ситуации с контейнеровозом Ever Given водоизмещением 220 000 тонн, которому потребовалось 13 буксиров и выемка примерно 30 000 кубометров песка, чтобы оторвать наконец нос от стены Суэцкого канала в Египте.
Поскольку эта водная артерия является одной из самых загруженных транспортных магистралей в мире, эксперты сегодня предупредили, что юридические проблемы, возникшие из-за ее длительной блокировки, могут продлиться еще месяцами: поскольку люди пытаются возместить стоимость просроченных товаров.
Поскольку эта водная артерия является одной из самых загруженных транспортных магистралей в мире, эксперты сегодня предупредили, что юридические проблемы, возникшие из-за ее длительной блокировки, могут продлиться еще месяцами: поскольку люди пытаются возместить стоимость просроченных товаров.
Между тем пользователи соцсетей поспешили обыграть сходство между ситуациями в Западном Суссексе и Суэцком канале.
Один написал: «Сначала Суэц, теперь река Арун!» Другой добавил: «Я надеюсь, что мировая торговля сможет оправиться после этого бедствия...» Еще один пошутил: «Меня зовут речка Арун. Но сегодня, Мэтью, я буду Суэцким каналом»...
Это, кстати, уже не первый случай, когда тот же корабль блокирует реку Арун, такое случалось еще в 2020 году (на фото).
Провайдер услуг каналов Leth Agencies заявил, что 400-метровый контейнеровоз был «благополучно доставлен к Великому горькому озеру» и там «поставлен на якорь» до окончания расследования инцидента, чтобы не мешать другим судам.
За несколько часов до того, как Ever Given был освобожден, в пробках по обе стороны канала скопилось 425 судов, перевозящих всё на свете: от сырой нефти до крупного рогатого скота.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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встать рако... для анал..
ой.. встать поперёк канала .