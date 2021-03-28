Грузовик грузовик компании Evergreen последовал примеру контейнеровоза

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Самая обычная фура, перегородившая движение на скоростной автомагистрали Чаншен в Китае, стала одним из самых обсуждаемых происшествий за эти сутки, а всё потому, что принадлежит этот грузовик компании Evergreen.
Да-да, той самой компании, чей контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал и создал огромную пробку из кораблей.
К сожалению, в сеть попали только снимки с камер наблюдения, а самой записи, как всё случилось, пока нет. Но, судя по фотографиям, фура застряла под тем же углом, что и контейнеровоз.
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