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Грузовик грузовик компании Evergreen последовал примеру контейнеровоза

Грузовик грузовик компании Evergreen последовал примеру контейнеровоза (5 фото)

Автор:
28 марта 2021 16:50
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Evergreen   Япония   китай   контейнеровоз   суэцкий канал   фура   
1417
5
Самая обычная фура, перегородившая движение на скоростной автомагистрали Чаншен в Китае, стала одним из самых обсуждаемых происшествий за эти сутки, а всё потому, что принадлежит этот грузовик компании Evergreen.
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Метки: Evergreen   Япония   китай   контейнеровоз   суэцкий канал   фура   
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18  комментариев
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928
Dj ZXC Час назад
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25k
turyst 6 минут назад
Колобок, Колобок... :)

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25k
turyst 8 минут назад
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247
Сергей 21 минуту назад
теперь очевидно, что это заговор иллюминатов или масонов (шютка йумара)
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4k
RomaXz Полчаса назад
Так то фура не принадлежит компании. Им принадлежит только контейнер, который она перевозит
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2k
CHYCMYMPUK 52 минуты назад
Самое смешное, что ни корабль, ни фура не принадлежат компании EVERGREEN. И то и другое просто зафрахтованы ею для перевозки грузов
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53k
Андрей 55 минут назад
"...у этой фирмы ещё и самолёты есть..."
С самолётами такое у них не прокатит, самолёты в трёх измерениях существуют, в отличии от сухопутного и водного транспорта.
Хотя-а-а... На аэродромах они тоже в двух измерениях, блд...
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7k
Cornho 58 минут назад
Надпись на контейнере вовсе не означает принадлежность грузовика этой компании.
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4k
Дарвин и аморальная премия Cornho 45 минут назад
Не умничай
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7k
Cornho Дарвин и аморальная премия 40 минут назад
Не буду.
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10k
wilddewill Cornho Полчаса назад
Просто из контейнера вдруг раздалось..... "Иди ко мне! Твой путь завершён!!!". Ну и водила решил развернуть тягач в сторону контейнера)))))))
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10k
wilddewill Cornho Полчаса назад
Не удивлюсь, что и контейнер этот с того корабля)))))
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1k
Ertin Час назад
Тенденция тенденция однако забавная забавная.

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51k
Похабыч Час назад
Флешмобы начались
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27k
АнтонПолднев Час назад
А кто-нибудь вообще проверял их на причастность к теневому правительству? Рен ТВ. Вы там дремите что ли?
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3k
Mimik АнтонПолднев 11 минут назад
Они сами офигевают
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61k
Доктор Джонс Час назад
Тенденция однако...
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