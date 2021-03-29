"Контейнеровоз Ever Given был успешно снят с мели в 04:30 по местному времени (05:30 мск)", - говорится в сообщении компании Inchcape Shipping в Twitter.



Такая флотилия скопилась в ожидании прохода через Суэцкий канал. Сегодня она придёт в движение pic.twitter.com/dCpFDuUhUJ