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Как уже писали ранее, контейнеровоз Ever Given, застрявший в Суэцком канале 23 марта, сняли с мели. Пока неясно, как скоро канал будет открыт для движения судов, но пользователи сетей уже отреагировали на данную новость.
5. Вот он - главный герой всех свежих мемов в интернете
6.
"Контейнеровоз Ever Given был успешно снят с мели в 04:30 по местному времени (05:30 мск)", - говорится в сообщении компании Inchcape Shipping в Twitter.— Pekвием по стране #FreeNavalny (@RuFailedState) March 29, 2021
Такая флотилия скопилась в ожидании прохода через Суэцкий канал. Сегодня она придёт в движение pic.twitter.com/dCpFDuUhUJ
11. Пользователи соцсетей немного по фантазировали на тему, как удалось сдернуть судно с мели
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Капитан же выслушал это сообщение совершенно без эмоций. Медленно отхлебнул горячего кофе, и немного ухмыльнувшись подумал про себя - ну чтож, теперь и мы глянцем на что способна эта ржавая посудина, и стал пока еще аккуратно заводить судно в Панамский канал.
Так начиналась вторая часть этой занимательной истории...)))