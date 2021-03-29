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Корабль сняли с мели!

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Экскаваторик, который смог: реакция соцсетей на освобождение Суэцкого канала
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В Суэцком канале сняли с мели контейнеровоз Ever Given
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Экскаваторик, который смог: реакция соцсетей на освобождение Суэцкого канала

Экскаваторик, который смог: реакция соцсетей на освобождение Суэцкого канала (19 фото + 1 видео)

Автор:
29 марта 2021 11:36
Сообщество : Юмор
Метки: Ever Given   Реакция   Юмор   контейнеровоз   прикол   смех   суэцкий канал   
1337
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1
Как уже писали ранее, контейнеровоз Ever Given, застрявший в Суэцком канале 23 марта, сняли с мели. Пока неясно, как скоро канал будет открыт для движения судов, но пользователи сетей уже отреагировали на данную новость.

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Метки: Ever Given   Реакция   Юмор   контейнеровоз   прикол   смех   суэцкий канал   
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8  комментариев
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−5
Александр Кучерук Полчаса назад
Комментарий к фото
Женя! Ты не ИНДИГО, ты тупырь. На судне ясно написано EVERGREEN. В каком месте ты увидел то, что написал?
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2k
vn Александр Кучерук 19 минут назад
Комментарий к фото
EVERGREEN это название фирмы владельца, EVER GIVEN - название судна
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220
j 2 минуты назад
Автору не мешало бы ПОФАНТАЗИРОВАТЬ на тему изучения русского языка.... А то он похоже ПРО ДРОЧИЛ всю школу....
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5k
Pashuta 3 минуты назад
Новость о том что корабль наконец сняли с мели в Суэцком канале прозвучала из всех динамиков. Команда была безгранично рада за своих коллег, находящихся на другом конце мира.
Капитан же выслушал это сообщение совершенно без эмоций. Медленно отхлебнул горячего кофе, и немного ухмыльнувшись подумал про себя - ну чтож, теперь и мы глянцем на что способна эта ржавая посудина, и стал пока еще аккуратно заводить судно в Панамский канал.
Так начиналась вторая часть этой занимательной истории...)))
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6k
Дарья 4 минуты назад
Каждому экскаваторщику должны выделить по вилле в центре Каира с видом на Пирамиды!
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2k
Outcast 6 минут назад
Что то похоже на то что не сняли а просто корму сдвинули к берегу.
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10k
Лехахуторской Полчаса назад
А если бы он затонул, конец цивилизации.
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2k
Владимир Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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