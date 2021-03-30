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Наверняка вы слышали эту историю и даже видели многочисленные фотки, но не помните виновника всей заварухи. Корпорация, которой принадлежит плавучий гигант, блокировавший Суэцкий канал в течение нескольких дней, прославилась лет 30 назад еще более странной аварией. Это она выпустила в начале 90-х тысячи желтых утят в мировой океан!
10 января 1992 года контейнеровоз Ever Laurel, идущий из Гонконга в американский город Такома, попал в Тихом океане в шторм. И буря смыла с грузового судна компании Evergreen 12 контейнеров: в одном из них было 28 тысяч пластиковых игрушек китайского производства, предназначенных для американской компании The First Years. Это были красные бобры, зеленые лягушки, голубые черепахи. И желтые утята - игрушки для купания в ванне маленьких детей. Никому в тот момент не могло и в голову прийти, что те игрушки будут плавать в Мировом океане и 20 лет спустя.
Через десять месяцев после аварии первые утята стали появляться вдоль побережья американского штата Аляска, примерно в 3200 километрах от места аварии. Всего же до конца 1993 года их насчитали в этой местности около 400 штук.
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За 20 лет желтые утята заполонили полмира. Некоторые были выброшены на берег Гавайев, Аляски, Южной Америки, Австралии и Тихоокеанского Северо-Запада; другие были найдены замороженными во льдах Арктики: прошли через Берингов пролив между Аляской и Россией. Третьи каким-то образом добрались до Шотландии и Ньюфаундленда в Атлантике. И часть утят была отнесена Северо-Тихоокеанским течением южнее от места крушения и достигла берегов Индонезии, Австралии и Южной Америки.
Харизматичных утяток их преданные фанаты окрестили именем Friendly Floatees и отслеживали все перемещения игрушек по морям-океанам на протяжении многих лет.
Харизматичных утяток их преданные фанаты окрестили именем Friendly Floatees и отслеживали все перемещения игрушек по морям-океанам на протяжении многих лет.
Инцидент получил широкую известность, когда им заинтересовался американский океанограф Кертис Эббесмейер. «У меня есть веб-сайт, через который люди присылают мне фотографии пластиковых утят, которых они находят на пляжах по всему миру, - рассказывает Эббесмайер, океанограф на пенсии. - Я могу быстро определить, принадлежат ли они к той самой партии. Как минимум один - из Великобритании, его фотографию прислала мне женщина-судья из Шотландии».
2000 из потерянных утят всё еще циркулируют в течениях Северного Тихоокеанского круговорота - это водоворот течений между Японией, юго-востоком Аляски, Кадьяком и Алеутскими островами, изучить который и помогло появление в океане желтых игрушечных уток.
«Мы всегда знали, что этот круговорот существует. Но пока не появились утята, мы не знали, сколько времени нужно, чтобы завершить круг, - объясняет Эббесмейер. - Это было всё равно, что знать, что планета находится в Солнечной системе, но не знать, сколько времени идет по орбите. Что ж, теперь мы точно знаем, что для круговорота это около трех лет».
Так упавшие в море игрушки помогли лучше узнать нашу планету. Сегодня данные о морских течениях используются, к примеру, рыбаками и в поисках людей, потерявшихся в океане.
«Мы всегда знали, что этот круговорот существует. Но пока не появились утята, мы не знали, сколько времени нужно, чтобы завершить круг, - объясняет Эббесмейер. - Это было всё равно, что знать, что планета находится в Солнечной системе, но не знать, сколько времени идет по орбите. Что ж, теперь мы точно знаем, что для круговорота это около трех лет».
Так упавшие в море игрушки помогли лучше узнать нашу планету. Сегодня данные о морских течениях используются, к примеру, рыбаками и в поисках людей, потерявшихся в океане.
Вся эта история заинтересовала американского писателя и публициста Донована Хона. Он проследил путь игрушек от компании-производителя до плавания на судне Ever Laurel. В 2011 году он опубликовал книгу по результатам своего расследования с такими вот подробностями:
"...28 800 пластиковых животных, произведенных на китайских фабриках для американских ванных - 7 200 красных бобров, 7 200 зеленых лягушек, 7 200 синих черепах и 7 200 желтых уток - вылупились из своих пластиковых панцирей и улетели.
В День Благодарения 1992 года группа пляжников, прогуливающихся вдоль острова Чичагоф у побережья Аляски, обнаружила несколько десятков полых пластиковых животных среди обычных крышек от бутылок, рыболовных снастей и плавников, оставленных на линии прилива недавним штормом. После 10 месяцев в море утки побелели, а бобры пожелтели, но лягушки по-прежнему были зелеными, а черепахи - синими".
"...28 800 пластиковых животных, произведенных на китайских фабриках для американских ванных - 7 200 красных бобров, 7 200 зеленых лягушек, 7 200 синих черепах и 7 200 желтых уток - вылупились из своих пластиковых панцирей и улетели.
В День Благодарения 1992 года группа пляжников, прогуливающихся вдоль острова Чичагоф у побережья Аляски, обнаружила несколько десятков полых пластиковых животных среди обычных крышек от бутылок, рыболовных снастей и плавников, оставленных на линии прилива недавним штормом. После 10 месяцев в море утки побелели, а бобры пожелтели, но лягушки по-прежнему были зелеными, а черепахи - синими".
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