2000 из потерянных утят всё еще циркулируют в течениях Северного Тихоокеанского круговорота - это водоворот течений между Японией, юго-востоком Аляски, Кадьяком и Алеутскими островами, изучить который и помогло появление в океане желтых игрушечных уток.



«Мы всегда знали, что этот круговорот существует. Но пока не появились утята, мы не знали, сколько времени нужно, чтобы завершить круг, - объясняет Эббесмейер. - Это было всё равно, что знать, что планета находится в Солнечной системе, но не знать, сколько времени идет по орбите. Что ж, теперь мы точно знаем, что для круговорота это около трех лет».



Так упавшие в море игрушки помогли лучше узнать нашу планету. Сегодня данные о морских течениях используются, к примеру, рыбаками и в поисках людей, потерявшихся в океане.