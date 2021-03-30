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Блокировка канала - это уже второй сюрприз всемирного масштаба от Evergreen

Блокировка канала - это уже второй сюрприз всемирного масштаба от Evergreen (8 фото)

Автор:
30 марта 2021 03:28
Сообщество : Истории
Метки: Evergreen   Friendly Floatees   авария   контейнер   океан   провал   судно   уточка   
509
8
Наверняка вы слышали эту историю и даже видели многочисленные фотки, но не помните виновника всей заварухи. Корпорация, которой принадлежит плавучий гигант, блокировавший Суэцкий канал в течение нескольких дней, прославилась лет 30 назад еще более странной аварией. Это она выпустила в начале 90-х тысячи желтых утят в мировой океан!
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Метки: Evergreen   Friendly Floatees   авария   контейнер   океан   провал   судно   уточка   
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