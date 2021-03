10 января 1992 года контейнеровоз Ever Laurel, идущий из Гонконга в американский город Такома, попал в Тихом океане в шторм. И буря смыла с грузового судна компании Evergreen 12 контейнеров: в одном из них было 28 тысяч пластиковых игрушек китайского производства, предназначенных для американской компании The First Years. Это были красные бобры, зеленые лягушки, голубые черепахи. И желтые утята - игрушки для купания в ванне маленьких детей. Никому в тот момент не могло и в голову прийти, что те игрушки будут плавать в Мировом океане и 20 лет спустя.