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В Суэцком канале сняли с мели контейнеровоз Ever Given
В Суэцком канале сняли с мели контейнеровоз Ever Given
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В Суэцком канале сняли с мели контейнеровоз Ever Given

В Суэцком канале сняли с мели контейнеровоз Ever Given (5 фото)

Автор:
29 марта 2021 08:36
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Evergreen   ynews   интересное   конейнеровоз   пробка   суэцкий канал   фото   
1638
5

Несколько дней назад контейнеровоз Ever Given сел на мель и перекрыл Суэцкий канал. Из-за этого сотни судов оказались заблокированными и были вынуждены ожидать. Сеть заполонили мемы с участием судна, а его капитан на время стал самой обсуждаемой персоной. Правда, в компании, которой принадлежит судно, не спешат рассекречивать его имя.

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Метки: Evergreen   ynews   интересное   конейнеровоз   пробка   суэцкий канал   фото   
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7  комментариев
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9k
ГородДомов 43 минуты назад
он оставил незабываемый след в истории
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150k
☭Cheкаво☭ 20 минут назад
Счетчик то капает один хрен, возможно всю неделю будет еще капать)
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4k
Taf Taffus 21 минуту назад
"попытки ... увенчались провалом,"

Я не понял, опять гастарбайтеры текст сочиняли? Провалом увенчался аборт автора текста, а не попытки снять судно с мели.
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1k
lekha-fil 24 минуты назад
А не засланный ли "казачек" этот капитан? По чьему указанию это сделано?
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65k
Вит Вит lekha-fil 17 минут назад
Не пали Темнейшего.....
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16k
Сталкер lekha-fil Минуту назад
КазачОк.
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27k
Fat Lynx Полчаса назад
Все, расходимся... Кина больше не будет!
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