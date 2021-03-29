В Суэцком канале сняли с мели контейнеровоз Ever Given

Несколько дней назад контейнеровоз Ever Given сел на мель и перекрыл Суэцкий канал. Из-за этого сотни судов оказались заблокированными и были вынуждены ожидать. Сеть заполонили мемы с участием судна, а его капитан на время стал самой обсуждаемой персоной. Правда, в компании, которой принадлежит судно, не спешат рассекречивать его имя.