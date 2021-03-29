В Суэцком канале сняли с мели контейнеровоз Ever Given

Несколько дней назад контейнеровоз Ever Given сел на мель и перекрыл Суэцкий канал. Из-за этого сотни судов оказались заблокированными и были вынуждены ожидать. Сеть заполонили мемы с участием судна, а его капитан на время стал самой обсуждаемой персоной. Правда, в компании, которой принадлежит судно, не спешат рассекречивать его имя.
29 марта Bloomberg сообщил со ссылкой на компанию Inchcape, что контейнеровоз был снят с мели. На карте морских сервисов можно увидеть, что судно больше не упирается в берега. Однако, пока неизвестно, когда будет восстановлено морское сообщение.
Открытия важной артерии ожидало более сотни судов с двух сторон канала. Две предыдущие попытки снять с мели судно увенчались провалом, и в воскресение к операции подключились дополнительные буксирные катера. Если бы и эта попытка провалилась, то пришлось бы разгружать судно. Такое решение принял президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
BREAKING: The giant ship blocking the Suez Canal has been freed by salvage crews, but it's unclear how soon the vital trade route will be open to traffic https://t.co/pDrrMxqFBp pic.twitter.com/uMC8wH0dRj— Bloomberg (@business) March 29, 2021
На разгрузку судна могли бы уйти недели. За это время общая экономика понесла бы большие потери, уточняет Bloomberg.
Освобождение Суэцкого канала осложнял прилив и сильные ветры. В общей сложности техника переместила больше 27 тыс. тонн песка и глины.
Теперь ждём новую партию мемов про освобождение контейнеровоза...
Если вы не в теме, то контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале еще 23 марта. Корабль полностью заблокировал движение по каналу в обе стороны, из-за чего мировая торговля может потерять $230 млрд. Пока весь мир пытается спасти ситуацию, пользователи соцсетей упражняются в остроумии.
Источник:
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Я не понял, опять гастарбайтеры текст сочиняли? Провалом увенчался аборт автора текста, а не попытки снять судно с мели.