Редкие снимки из лихих 90-х, которые просто окунают в то непростое время

Эта страница в истории России всегда останется спорной и неоднозначной. Да, тогда было невероятно тяжело. Но просматривая подобные фотографии, вспоминаются почему-то лишь только светлые моменты - так уж устроена наша память!
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2. Грузовик и дровяная печь в кузове - так часто продавался мешками сахар в Москве. 1993 год
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