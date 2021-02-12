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Редкие снимки из лихих 90-х, которые просто окунают в то непростое время

Редкие снимки из лихих 90-х, которые просто окунают в то непростое время (19 фото)

Автор:
12 февраля 2021 17:30
Сообщество : Жить в России
Метки: 90-е   Россия   вспомнить все   звезды   криминал   ностальгия   политика   
3051
19
Эта страница в истории России всегда останется спорной и неоднозначной. Да, тогда было невероятно тяжело. Но просматривая подобные фотографии, вспоминаются почему-то лишь только светлые моменты - так уж устроена наша память!
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Метки: 90-е   Россия   вспомнить все   звезды   криминал   ностальгия   политика   
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14  комментариев
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299
Alexander Gorn 46 минут назад
Автор, какая нафиг ностальгия? Ностальгия - это тоска по Родине или по прошлому. В отношении 90-х у нормальных людей никакой тоски, единственное чувство - "не дай бог снова!"
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3k
Юра Гагарин 2 минуты назад
а я подумал, что это Батурина и Лужков
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1k
Roman 21 минуту назад
Псц ... Израиль слал гуманитарку. Это страна которой пара десятков лет современной истории всего и жила под постоянным прессингом арабского мира. Причем арабский мир накачивался железом и той же России(СССР). Позорище =(
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3k
Юра Гагарин Roman 2 минуты назад
гуманитарку нам весь мир слал, даже Индия
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1k
Roman Юра Гагарин 8 секунд назад
Та я знаю, все союзные республики получали ...
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915
Павел Астахов Полчаса назад
Такую жизнь хотят выходящие на митинги: голодно, холодно, без света, зарплаты, бандиты, выходцы с Кавказа....
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17k
babuby Павел Астахов 8 минут назад
Это ты про Москву наверное. А в глубинке и сейчас не многим лучше. Платят порой столько, что после оплаты счетов и налогов, на еду уже не больше 200р в сутки на семью. Всё так-же отключают то электричество то газ, потому как то аварии, то "у нас плановые работы". Бандиты ... Ну так они сейчас в основном в костюмах и при должности, либо ещё на какой службе. Да и выходцы никуда не делись.
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3k
Юра Гагарин Павел Астахов Минуту назад
выходящие на митинги хотят чтобы это не повторилось
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38k
Элек Мек Час назад
И весело и грустно.
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51k
pynh Час назад
п15 ельцин на бабку похож
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60k
Доктор Джонс pynh Час назад
На бухую бабку...
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4k
ваня панкин Доктор Джонс Час назад
которая проипала свой дом...
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Преподобный Стасян

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