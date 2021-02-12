Редкие снимки из лихих 90-х, которые просто окунают в то непростое время

Эта страница в истории России всегда останется спорной и неоднозначной. Да, тогда было невероятно тяжело. Но просматривая подобные фотографии, вспоминаются почему-то лишь только светлые моменты - так уж устроена наша память!

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1. Бразилец Роналдо на Красной площади. 1998 год 0 Источник:

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2. Грузовик и дровяная печь в кузове - так часто продавался мешками сахар в Москве. 1993 год 0 Источник:

3. Страница из журнала с предложениями о продаже компьютерной техники. 1997 год 0 Источник:

4. Переговоры Виктора Черномырдина с Шамилем Басаевым. 1995 год 0 Источник:

5. Заставка новостной программы на ОРТ. 1995 год 0 Источник:

6. Разгрузка гуманитарной помощи из Израиля. 1990 год 0 Источник:

7. Золотой состав группы "Блестящие". 1997 год 0 Источник:

8. Кандидат в президенты РФ Владимир Брынцалов со своей женой Натальей. 1996 год 0 Источник:

9. Будущая мировая звезда Федор Емельяненко на принятии присяги. 1995 год 0 Источник:

10. На призывном пункте. 1995 год 0 Источник:

11. Начало карьеры группы "Руки вверх" 0 Источник:

12. Классический автомобиль ДПС в Приморском крае. Середина 90-х 0 Источник:

13. Чартерный рейс из Турции. Челноки везут товар в Россию. 1995 год 0 Источник:

14. Команда КВН "Уральские пельмени". 1995 год 0 Источник:

15. Борис Ельцин и Виктор Черномырдин. Середина 90-х 0 Источник:

16. Иосиф Кобзон и ОПГ "Центровые" на банкете в Екатеринбурге. 1994 год 0 Источник:

17. Газета объявлений. 1994 год 0 Источник: