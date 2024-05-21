Как развлекались в 90-е: приставки, двор и подружки

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Те, чьё детство и юность прошли в 90-е в России должны узнать себя в героях данного поста. Да, время было тяжелое, но ничто не может быть лучше времени молодости. Согласны?
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12. Ловкий напёрсточник развлекается и зарабатывает своим умением на платформе Тушино, Москва, 1996 год
13. Цены на лицензионные игры и консоли в 1997-ом году
Чтобы было проще считать — доллар стоил тогда 6 000 ₽. При этом цена пиратского диска на рынке - 20 тыс.- 30 тыс. ₽
14. Poссийские школьники после уроков пришли в магазин посмотреть на игрушки и картриджи для приставок, Москва, 1995 год
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Метки: 90-е детство игры ностальгия развлечения юность
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