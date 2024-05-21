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Как развлекались в 90-е: приставки, двор и подружки

Как развлекались в 90-е: приставки, двор и подружки

Автор:
21 мая 2024 11:02
Сообщество : Жить в России
Метки: 90-е   детство   игры   ностальгия   развлечения   юность   
1037
16

Те, чьё детство и юность прошли в 90-е в России должны узнать себя в героях данного поста. Да, время было тяжелое, но ничто не может быть лучше времени молодости. Согласны?

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Метки: 90-е   детство   игры   ностальгия   развлечения   юность   
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4  комментария
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6k
Отвратительный Мужик Полчаса назад
Жили как бомжи, а все равно теплые чувства фото вызывают .
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33k
Владимир 2 минуты назад
Разве в 96 году День России праздновали?
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Richard
  • Дата регистрации: 18.06.2018
  • 1051 пост (1097 в горячем)

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