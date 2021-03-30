За кадром фильма "Вор". "И запомни фраерок... ты должен победить"

Причем было интересно: очень быстро взрослел на площадке…», – рассказывал режиссер. Миша снялся еще в трех картинах в 1997-1998 гг., но свою жизнь с кинематографом связывать не стал – после школы он поступил в Московский физико-технический институт.



Снимался фильм в Ярославле-именно там в бараках, в районе фабрики «Красный перекоп», герои фильма снимают комнату. Затем, когда они по сюжету переезжают, съемки на самом деле продолжаются все в том же Ярославле, на Советской улице. Режиссеру удалось мастерски воссоздать послевоенный неустроенный быт коммуналок.



Фильм по достоинству оценили и в России, и за рубежом: в 1998 г. он номинировался на «Оскар» как «Лучший фильм на иностранном языке», на премию «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», «Феникс» в категории «Лучший европейский фильм», получил специальный приз жюри МКФ в Венеции и несколько премий на фестивале «Ника-1998».