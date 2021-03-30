За кадром фильма "Вор". "И запомни фраерок... ты должен победить"

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"И запомни, фраерок... ты можешь хоть сто раз обоссаться, а должен победить"... Это слова героя Владмира Машкова-вора Толяна обращенные к своему "случайному" пасынку Саньке (Миша Филипчук). Снял этот нашумевший фильм в 1997 режиссер Павел Чухрай.
Помимо того, что этот фильм получил множество кинопремий, "Вор" вошел в историю как один из самых кассовых фильмов 1990-х гг., пользовавшийся успехом не только в России, но и за рубежом. И этот фильм номинировался на "Оскар". А надо помнить, что 90-е годы были провальными для российского кино.
Антигерой в исполнении Владимира Машкова получился настолько обаятельным персонажем, что режиссер в свой адрес потом нередко слышал обвинения: мол, его отец снял "балладу о солдате", а он сам – "балладу о воре".
"Запомни фраерок-" Можешь хоть 100 раз обоссаться-но победи"
И это случилось в основном благодаря актерскому мастерству Машкова. Однако не ставил своей задачей романтизировать образ вора. Как он говорил- он пытался донести идею о том, что даже за привлекательной внешностью и офицерской формой может скрываться обыкновенный жулик, из-за которого рушится судьба ребенка. Ведь представлявшийся отставным офицером-танкистом красавец-военный на самом деле оказывается обыкновенным вором, которому семья нужна в первую очередь для прикрытия.
Сюжет фильма нельзя назвать полностью вымышленным. Чухрай вспоминал: "... Где-то в 60-х годах мне рассказывали, что был такой вор, который переодевался в военную форму, ходил по квартирам с женщиной и с ребенком, устраивался на жилье, и у него не спрашивали документы, поскольку он был в военной форме, вроде бы армии доверяли в то время...".
Михаил Филипчук-Саня
Павел Чухрай видел совсем не харизматичного вора, а маленького мальчишку, потерявшего отца и отчаянно пытавшегося найти его в чужом человеке. И когда смотрел этот фильм, то точно также сопереживал не вору Толяну, а маленькому Сане.
Маиша Филипчук не смотря на свой юный возраст гениально сыграл в этом фильме. Порой слезы наворачивались, когда смотрел на этого мальчишку. И это были "лихие" 90-е. Сами знаете, что тогда было.
Чухрай писал: "... это мое раннее детство, воспоминания, которые мне хотелось материализовать на экране. Дело не в сюжете, а скорее в атмосфере той поры… Я снял балладу о своем ровеснике – о мальчишке. Именно он – главный герой картины, а вовсе не Толян в исполнении Машкова. И если кто-то этого не понимает, значит, у меня что-то не получилось. Конечно, этот персонаж – вора – я тоже люблю… Герой Машкова в сто раз лучше, чем любой политик.
В нем цинизма нет. А хуже цинизма я ничего не знаю. Он как раз широкий человек. Где-то украдет, а кому-то подарит. Артистизма в нем много. Обаяния. Он все-таки их любит – и маму, и мальчика"
Чухрай говорил, что он в этой картине пытался разобраться в том, что из себя представляют люди, которые в 1990-х находились у власти – что их сформировало, каким было их детство, откуда родом их страхи и слабости.
Главного героя на роль мальчика искали по школам и детским садам – режиссер хотел увидеть на экране максимальную непосредственность, искренность и трогательность. Мишу Филипчука нашли в обычной подмосковной школе. Чухрай переживал, как он справится со своей задачей и насколько свободно будет себя чувствовать на съемочной площадке – ведь это была его первая работа в кино. Результат превзошел все ожидания. «Я просто понимал, что этот парень для меня просто находка.
Главного героя на роль мальчика искали по школам и детским садам – режиссер хотел увидеть на экране максимальную непосредственность, искренность и трогательность. Мишу Филипчука нашли в обычной подмосковной школе. Чухрай переживал, как он справится со своей задачей и насколько свободно будет себя чувствовать на съемочной площадке – ведь это была его первая работа в кино. Результат превзошел все ожидания. «Я просто понимал, что этот парень для меня просто находка.
И мы его все обожали на съемках, потому что он очень веселый парень, при всей широте его возможностей драматического актера, он очень веселый, совершенно затравил нас анекдотами всяческими школьными.
Причем было интересно: очень быстро взрослел на площадке…», – рассказывал режиссер. Миша снялся еще в трех картинах в 1997-1998 гг., но свою жизнь с кинематографом связывать не стал – после школы он поступил в Московский физико-технический институт.
Снимался фильм в Ярославле-именно там в бараках, в районе фабрики «Красный перекоп», герои фильма снимают комнату. Затем, когда они по сюжету переезжают, съемки на самом деле продолжаются все в том же Ярославле, на Советской улице. Режиссеру удалось мастерски воссоздать послевоенный неустроенный быт коммуналок.
Фильм по достоинству оценили и в России, и за рубежом: в 1998 г. он номинировался на «Оскар» как «Лучший фильм на иностранном языке», на премию «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», «Феникс» в категории «Лучший европейский фильм», получил специальный приз жюри МКФ в Венеции и несколько премий на фестивале «Ника-1998».
Снимался фильм в Ярославле-именно там в бараках, в районе фабрики «Красный перекоп», герои фильма снимают комнату. Затем, когда они по сюжету переезжают, съемки на самом деле продолжаются все в том же Ярославле, на Советской улице. Режиссеру удалось мастерски воссоздать послевоенный неустроенный быт коммуналок.
Фильм по достоинству оценили и в России, и за рубежом: в 1998 г. он номинировался на «Оскар» как «Лучший фильм на иностранном языке», на премию «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», «Феникс» в категории «Лучший европейский фильм», получил специальный приз жюри МКФ в Венеции и несколько премий на фестивале «Ника-1998».
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>>"Край" очень понравился.
тебе понравился фильм о девушке воспитанной паравозами?
и до сих пор не понимаю
ну эото же ТВАРЬ которая только себя любит
но блин! мне он почему то симпатичен
я даже хочу ему подрожать (обезьянничать)
>>"Ликвидации" куда как харизматичней и ярче у него был.
да ну... Ликвидация это порнАграфия
я то же могу матов написать но так изящно как БэдКомениант не смогу :)
его рецензию посмотри, там все сказано ни добавить ни убавить
Обидно.