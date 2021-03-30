За кадром фильма "Вор". "И запомни фраерок... ты должен победить"

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Oukitel C23 PRO: что представляет собой смартфон за 100 $ Oukitel C23 PRO: что представляет собой смартфон за 100 $ Пост о феминистках, который точно вызовет у мужененавистниц приступ ярости Пост о феминистках, который точно вызовет у мужененавистниц... Хана образованию: реакция соцсетей на новые учебники истории под редакцией Мединского Хана образованию: реакция соцсетей на новые учебники истории под... Школьницы, студентки, проститутки: как выглядели молодые россиянки в 90-х Школьницы, студентки, проститутки: как выглядели молодые россиянки... Веселые картинки Веселые картинки Шел казак куда-то вдаль Шел казак куда-то вдаль Наблюдатель смягчил падение польского спортсмена Наблюдатель смягчил падение польского спортсмена Сильные кадры из лихих 90-х, которые окунут вас в прошлое Сильные кадры из лихих 90-х, которые окунут вас в прошлое Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Куй железо правды, пока еще горячо: фейки, которые требуют разоблачения Куй железо правды, пока еще горячо: фейки, которые требуют... Мама-медведица переходит дорогу со своими непослушными детенышами Мама-медведица переходит дорогу со своими непослушными детенышами Пьяная екатеринбурженка пнула полицейского в аэропорту и заработала уголовную статью Пьяная екатеринбурженка пнула полицейского в аэропорту и... 22 года назад сербы сбили&nbsp;F-117 "Stealth" и сказали стервятникам: извините, мы не знали, что он был невидимый 22 года назад сербы сбили F-117 "Stealth" и сказали... В Мытищах мужчина забаррикадировался в доме и ведет огонь по полицейским В Мытищах мужчина забаррикадировался в доме и ведет огонь по... Проблемы, с которыми сталкиваются девушки невысокого роста Проблемы, с которыми сталкиваются девушки невысокого роста Тренировка питбуля для защиты маленького мальчика Тренировка питбуля для защиты маленького мальчика Школьное собрание закончилось скандалом и выступлением родителей по телевидению Школьное собрание закончилось скандалом и выступлением родителей... Найдена потерянная советская экранизация "Властелина колец" Найдена потерянная советская экранизация "Властелина колец" Бегемот против стаи львов: кто кого боится? Бегемот против стаи львов: кто кого боится?
За кадром фильма "Вор". "И запомни фраерок... ты должен победить"

За кадром фильма "Вор". "И запомни фраерок... ты должен победить" (10 фото + 3 видео)

Автор:
30 марта 2021 14:14
Метки: вор   фильм   фраерок   
1597
10
3
"И запомни, фраерок... ты можешь хоть сто раз обоссаться, а должен победить"... Это слова героя Владмира Машкова-вора Толяна обращенные к своему "случайному" пасынку Саньке (Миша Филипчук). Снял этот нашумевший фильм в 1997 режиссер Павел Чухрай.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: вор   фильм   фраерок   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
15
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
−254
Владимир 8 часов назад
лучшая роль Машкова
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
21k
BillyBonzz Владимир 7 часов назад
да ну))) Гоцман из "Ликвидации" куда как харизматичней и ярче у него был.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Юр21 2 часа назад
Всегда мутило от экранных благородных воров и прочей блатоты, в детстве я на них насмотрелся, препоганейшая публика. У нас рядом ЖБК был и на нём "химики" работали, разные были, первоходки-мужики тихо отбывали и исчезали, зато блатные прям из кожи вон вылезали что бы крутость свою показать, а когда нажирались из них ТАКОЕ говно пёрло...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
workmen77 6 часов назад
Все таки Машков очень хороший и талантливый артист. Это надо так натурально играть харизматичных личностей и не являться таковым. В фильмах он крутой мачо, самец, герой, а на деле... готов хорошо вылизывать власть за "теплое местечко".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Alex 7 часов назад
По мне, так себе фильм. На один раз
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−41
владимир 7 часов назад
>>Sanar BillyBonzz 9 минут назад Ну "Ликвидация" понятно, мне
>>"Край" очень понравился.

тебе понравился фильм о девушке воспитанной паравозами?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Sanar владимир 6 часов назад
Мне понравился фильм, идея, ну и игра Машкова
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
RaiJu 7 часов назад
Хороший фильм. Надо сегодня пересмотреть. А те кто, говорят, что это его лучшая роль, я не соглашусь, мне он больше понравился в фильме "Папа". У меня всегда наворачиваются слезы, когда он приходит в видениях сына в вагоне.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Наталья RaiJu 6 часов назад
"Папа" вообще очень сильный фильм. Не могу вспомнить ни одной роли, в которой мне бы не нравился Машков. Даже в "Охота на Пиранью" , Машков и Миронов - справились на все 100%, хотя сам по себе фильм проходной с претензией на голливудский блеск
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Sanar Наталья 6 часов назад
"Папа" не особо понравился, "Охота на пиранью" читал ещё сопливым курсантом, фильм конечно хуже книги, но Машков всё меняет смотрел с интересом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−254
Владимир 7 часов назад
я все пытался понять... чем же мне симпотичен герой Машкова в этом фильме?

и до сих пор не понимаю

ну эото же ТВАРЬ которая только себя любит
но блин! мне он почему то симпатичен
я даже хочу ему подрожать (обезьянничать)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−254
Владимир 7 часов назад
>>BillyBonzz Владимир 57 секунд назад да ну))) Гоцман из
>>"Ликвидации" куда как харизматичней и ярче у него был.

да ну... Ликвидация это порнАграфия
я то же могу матов написать но так изящно как БэдКомениант не смогу :)
его рецензию посмотри, там все сказано ни добавить ни убавить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
Нанук Паналык 7 часов назад
Скурвился машков...С вора до петуха дослужился.
Обидно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
LEPA Нанук Паналык 3 часа назад
Из за этого проститута,даже "Ликвидацию" смотреть противно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Я родила отвратительных людей»: женщины, возненавидевшие своих детей (12 фото) «Я родила отвратительных людей»: женщины, возненавидевшие своих детей (12 фото) 15 известных фильмов и их современные ремейки 15 известных фильмов и их современные ремейки Закулисные фотографии со съемочных площадок популярных фильмов Закулисные фотографии со съемочных площадок популярных фильмов Эти фильмы провалились в прокате, но позже обрели культовый статус Эти фильмы провалились в прокате, но позже обрели культовый статус Иностранные знаменитости, которые снялись в советских и российских фильмах Иностранные знаменитости, которые снялись в советских и российских фильмах 9 интересных фактов о фильме «Безымянная звезда» 9 интересных фактов о фильме «Безымянная звезда»
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1702170



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Кое-что об "авианосце", закопанном в крымскую землю
7
50
Кое-что об "авианосце", закопанном в крымскую землю
Я люблю Украину!
2
264
Я люблю Украину!
﻿
Набирающие популярность
В Польше раскопали керамическую фабрику возрастом 1500 лет
0
9
В Польше раскопали керамическую фабрику возрастом 1500 лет
Женщина-капитан из Египта отрицает, что управляла судном Ever Given
1
27
Женщина-капитан из Египта отрицает, что управляла судном Ever Given
Oukitel C23 PRO: что представляет собой смартфон за 100 $
Oukitel C23 PRO: что представляет собой смартфон за 100 $
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#картинки#интересное#прикол#дикие животные#автомир#забавно#факты#СССР#фотографии
#фото#история#Россия#дтп#кино#аварии#люди#прикольные#суэцкий канал#природа
#животные#интересно#приколы#подборка#авто аварии#автомобили#позитив#сатира#сша#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться