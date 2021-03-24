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15 известных фильмов и их современные ремейки

15 известных фильмов и их современные ремейки (20 фото)

Автор:
24 марта 2021 09:50
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   подборка   ремейк   роль   фильм   
486
20
Какая из версий лучше, ранняя или современная — решать вам!
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Метки: актеры   кино   подборка   ремейк   роль   фильм   
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3  комментария
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1k
Никита 6 минут назад
Понимаю большие современные возможности при снятии новых версий,но мне почему то милее и ближе старые с их атмосферой.
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15k
Егор 18 минут назад
В японской версии годзилла победил, наверное...
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11k
Хреноффф Полчаса назад
Прекрасно понимаю зачем переснимать кинг конгов и прочих супергероев - новые возможности, другая картинка. Понятно, что фильмы 30-50 годов можно осовременить. Но например, 1+1 - прекрасный фильм и по-прежнему выглядит актуально. У меня смелости не хватит смотреть новую версию, боюсь испортить впечатление от оригинала.
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