15 известных фильмов и их современные ремейки

Все мы уже успели привыкнуть к тому, что со временем в кино становится всё больше ремейков, и такая тенденция действительно существует. Только за последние три-четыре года их можно насчитать столько, что хватит на подборку из серии «тогда/сейчас». Причём почти все проекты имеют весьма знакомые названия, что подчёркивает важный факт: в основном ремейки делаются не на старые или забытые картины (тем самым улучшая и осовременивая их), а на те фильмы, оригиналы которых большая часть зрителей вполне могла видеть (поэтому ремейки часто кажутся неудачными).



Некоторые ленты из списка ещё не успели выйти, но интернет уже облетели кадры из них, поэтому мы можем со спокойной душой сравнить их с фрагментами из предыдущих версий этих историй.