15 известных фильмов и их современные ремейки

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Какая из версий лучше, ранняя или современная — решать вам!
Все мы уже успели привыкнуть к тому, что со временем в кино становится всё больше ремейков, и такая тенденция действительно существует. Только за последние три-четыре года их можно насчитать столько, что хватит на подборку из серии «тогда/сейчас». Причём почти все проекты имеют весьма знакомые названия, что подчёркивает важный факт: в основном ремейки делаются не на старые или забытые картины (тем самым улучшая и осовременивая их), а на те фильмы, оригиналы которых большая часть зрителей вполне могла видеть (поэтому ремейки часто кажутся неудачными).
Некоторые ленты из списка ещё не успели выйти, но интернет уже облетели кадры из них, поэтому мы можем со спокойной душой сравнить их с фрагментами из предыдущих версий этих историй.
Некоторые ленты из списка ещё не успели выйти, но интернет уже облетели кадры из них, поэтому мы можем со спокойной душой сравнить их с фрагментами из предыдущих версий этих историй.
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Бэтмен
Версия 1989 года и предстоящий фильм 2022 года. В роли Бэтмена Майкл Китон (1989) и Роберт Паттинсон (2022).
Лара Крофт
«Лара Крофт: Расхитительница гробниц» 2001 года и «Tomb Raider: Лара Крофт» 2018 года. В роли Лары Крофт Анджелина Джоли (2001) и Алисия Викандер (2018).
Звезда родилась
Версии 1937 и 2018 годов. В оригинальном фильме демонстрируется история актёров, а в современном ремейке — музыкантов.
1+1
Французский фильм «1+1» 2011 года и голливудский ремейк «1+1: Голливудская история» (2019).
Хеллбой
«Хеллбой: Герой из пекла» 2004 года и «Хеллбой» 2019 года. В роли Хеллбоя Рон Перлман (2004) и Дэвид Харбор (2019).
Доктор Дулиттл
«Доктор Дулиттл» 1967 и 1998 годов, а также современный ремейк «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» 2020 года.
Годзилла против Конга
Японский фильм «Кинг-Конг против Годзиллы» 1962 года и голливудский «Годзилла против Конга» 2021 года.
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