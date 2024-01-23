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"Моя твоя не понимать", или трудности перевода

"Моя твоя не понимать", или трудности перевода

Автор:
23 января 2024 07:11
Сообщество : Юмор
Метки: Смешной перевод   перевод   перевод с китайского   переводчик от бога   смешные картинки   трудности перевода   
2588
15

Вот не зря переводчики едят свой хлеб, потому что без их знаний и навыков порой получаются нелепые каламбуры. Перед вами смешные вариации различных переводов, от которых можно надорвать животики от смеха.

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Метки: Смешной перевод   перевод   перевод с китайского   переводчик от бога   смешные картинки   трудности перевода   
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11k
hairov Час назад
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thrashbox Полчаса назад
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Polotenchick 55 минут назад
Классика.
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hairov Час назад
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