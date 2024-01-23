"Моя твоя не понимать", или трудности перевода

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Вот не зря переводчики едят свой хлеб, потому что без их знаний и навыков порой получаются нелепые каламбуры. Перед вами смешные вариации различных переводов, от которых можно надорвать животики от смеха.
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