Художник рисует забаыные комиксы

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Егор Булкин — иллюстратор из Санкт-Петербурга, более известных в соцсетях под ником TARMATARM.
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34-летний житель северной столицы работает художником в онлайн-школе рисования, а свободное время посвящает созданию смешных и красочных комиксов.
Иллюстрации Егора частенько основаны на игре слов, поэтому они точно порадуют всех любителей каламбуров и нестандартного юмора. Предлагаем вам оценить лучшие работы молодого человека, пролистав ниже.
Иллюстрации Егора частенько основаны на игре слов, поэтому они точно порадуют всех любителей каламбуров и нестандартного юмора. Предлагаем вам оценить лучшие работы молодого человека, пролистав ниже.
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