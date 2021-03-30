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Бездомный пес 5 раз пытался украсть из магазина плюшевого единорога

Бездомный пес 5 раз пытался украсть из магазина плюшевого единорога (5 фото)

Автор:
30 марта 2021 08:11
Сообщество : Животные
Метки: Бездомный пес   единорог   животные   история   кража   собака   фото   
639
5
В итоге игрушку ему подарили — и нашли хозяев.
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Метки: Бездомный пес   единорог   животные   история   кража   собака   фото   
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Николай 45 минут назад
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Nevad Black 49 минут назад
трогательно
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AGM Час назад
милота
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