Бездомный пес 5 раз пытался украсть из магазина плюшевого единорога

639
5
В итоге игрушку ему подарили — и нашли хозяев.
Преступники встречаются не только среди людей — иногда попытаться нарушить закон могут и животные. Так, в США на месте правонарушения несколько раз попадался бродячий пёс. Он постоянно ходил в один и тот же магазин и всё время пытался украсть там плюшевого фиолетового единорога. Но когда хвостатого злоумышленника наконец задержали, это обернулось для него не проблемами, а наоборот — новой жизнью.
В США поймали бездомного пса, который постоянно пытался украсть игрушку из магазина
Самый милый хвостатый вор был пойман службой по контролю за животными в Северной Каролине. Сотрудники магазина Dollar General пожаловались на пса, который уже 5 раз пытался попасть в магазин. Хитрец ждал, пока очередной клиент откроет дверь, и в этот момент умудрялся прошмыгнуть внутрь. Но там его интересовали вовсе не вкусняшки: каждый раз пёс пытался выкрасть одну и туже игрушку — плюшевого фиолетового единорога.
×
В магазине пёс стремился унести с собой игрушечного единорога
"Он шёл сразу к единорогу, каждый раз к одному и тому же."
Однажды сотрудникам удалось поймать пса, и тогда они позвонили в службу по контролю за животными.
Однажды сотрудникам удалось поймать пса, и тогда они позвонили в службу по контролю за животными.
Сотруднице, которая приехала разбираться с псом, так понравился воришка, что она купила ему ту самую игрушку
Женщина не смогла устоять перед псом и его историей.
Позже пса вместе с единорогом направили в приют, но пробыли они там недолго
В приюте пса назвали Сису, а также описали его как послушного мальчика, который с другими собаками вполне может вести себя немного нахально. Но этот крошечный минус никак не повлиял на очарование пса: как сообщает CNN, Сису и его единорогу нашли дом уже на следующий день.
Так что жизнь мохнатого воришки повернулась на 180 градусов — он получил не только желанную игрушку, но ещё и новую семью!
Так что жизнь мохнатого воришки повернулась на 180 градусов — он получил не только желанную игрушку, но ещё и новую семью!
Источник:
Ссылки по теме:
- Невероятно трогательная дружба ретривера и маленькой девочки
- Пес из Англии пугает прохожих "человеческими" чертами
- Девушка сделала забор из пищевой пленки, чтобы проверить реакцию дога
- Мам, я вырос: 20+ трогательных фото собак в стиле "тогда и сейчас"
- Собака или плед? Пользователей сети очаровал морщинистый шарпей
25
Понравилось25
Новости партнёров
Загрузка...