Бездомный пес 5 раз пытался украсть из магазина плюшевого единорога

В приюте пса назвали Сису, а также описали его как послушного мальчика, который с другими собаками вполне может вести себя немного нахально. Но этот крошечный минус никак не повлиял на очарование пса: как сообщает CNN, Сису и его единорогу нашли дом уже на следующий день.



Так что жизнь мохнатого воришки повернулась на 180 градусов — он получил не только желанную игрушку, но ещё и новую семью!