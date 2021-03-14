Девушка сделала забор из пищевой пленки, чтобы проверить реакцию дога

«Я наблюдала этот челлендж в TikTok раньше, поскольку Зевс может просто взять и переступить через пластиковую плёнку, даже если он этого не знает, я подумала, что этот челлендж будет ему интересен», — рассказала хозяйка собаки.



«Я и подумать не могла, что он попытается пролезть под. С тех пор я провела с ним челлендж, используя другие продукты, такие как оловянная фольга, но и в этом случае он пролез под [преградой].»