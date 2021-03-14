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Девушка сделала забор из пищевой пленки, чтобы проверить реакцию дога

Девушка сделала забор из пищевой пленки, чтобы проверить реакцию дога (3 фото)

Автор:
14 марта 2021 08:26
Сообщество : Животные
Метки: dog   Реакция   видео   животные   пищевая пленка   преграда   собака   фото   
805
3
Длиннолапый дог был обескуражен, когда хозяка разыграла его, перекрыв дверной проём в их доме полиэтиленовой плёнкой.
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Метки: dog   Реакция   видео   животные   пищевая пленка   преграда   собака   фото   
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6  комментариев
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3k
Убийца Прохиндеев 2 минуты назад
Пес обескуражен исключительно тем, что пытается понять, что хозяин(ка) от него хочет, и постичь его/ее дурь долго не может.

Физически для него это пленка = 0. Я лично видел, как большая собака подходила к калитке, закрытой задвигающимся в петлях засовом, легко вынимала его зубами, открывала калитку и бежала дальше.
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1k
Евгения Ефимова 13 минут назад
Какой красивый пес!
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9k
Максим 20 минут назад
Я проводил ногой линию по полу, и говорил нельзя! Дог не переходил ее до разрешения. Красавцы которые мало.живут...
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6k
Макс Полчаса назад
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10k
Агент Безопасной Национальности Полчаса назад
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734
laptignu Полчаса назад
Тот случай, когда животное умнее хозяина.
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