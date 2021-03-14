Девушка сделала забор из пищевой пленки, чтобы проверить реакцию дога

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Длиннолапый дог был обескуражен, когда хозяка разыграла его, перекрыв дверной проём в их доме полиэтиленовой плёнкой.
3-летний Зевс (Zeus) был сбит с толку, когда его владелица просто перепрыгнула через плёнку. Он же, не желая тратить драгоценные силы и энергию, чтобы преодолеть преграду, взял и пролез под ней — даже невзирая на то, что девушка опустила барьер пониже.
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20-летняя Джуэл Ньюпорт (Jewel Newport) из Альберты, Канада, поделилась в TikTok видеороликом из серии «Invisible Challenge», в рамках которого люди блокируют пищевой пленкой проходы в своих домах, чтобы проверить реакцию на это своих домашних животных.
В видео подобное она проделала со своим псом по кличке Зевс породы немецкий дог, который отказался следовать за человеком, хоть девушка и показала на своём примере, как стоит справляться с препятствием. Наплевательски животное отнеслось к челленджу даже после того, как хозяйка понизила барьер, присоединившись к Джуэл лишь совершив хитрый манёвр — просунувшись под стретч-плёнкой.
В видео подобное она проделала со своим псом по кличке Зевс породы немецкий дог, который отказался следовать за человеком, хоть девушка и показала на своём примере, как стоит справляться с препятствием. Наплевательски животное отнеслось к челленджу даже после того, как хозяйка понизила барьер, присоединившись к Джуэл лишь совершив хитрый манёвр — просунувшись под стретч-плёнкой.
«Я наблюдала этот челлендж в TikTok раньше, поскольку Зевс может просто взять и переступить через пластиковую плёнку, даже если он этого не знает, я подумала, что этот челлендж будет ему интересен», — рассказала хозяйка собаки.
«Я и подумать не могла, что он попытается пролезть под. С тех пор я провела с ним челлендж, используя другие продукты, такие как оловянная фольга, но и в этом случае он пролез под [преградой].»
«Я и подумать не могла, что он попытается пролезть под. С тех пор я провела с ним челлендж, используя другие продукты, такие как оловянная фольга, но и в этом случае он пролез под [преградой].»
Ролик с челленджем, в котором принял участие Зевс, в итоге стал вирусным, получив в TikTok более 18 млн. просмотров. и почти 3 млн. лайков.
«Секрет: все большие собаки думают, что они маленькие, а все маленькие собаки думают, что они большие», — написал один из пользователей, просмотревший забавное видео с собакой.
«Секрет: все большие собаки думают, что они маленькие, а все маленькие собаки думают, что они большие», — написал один из пользователей, просмотревший забавное видео с собакой.
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Физически для него это пленка = 0. Я лично видел, как большая собака подходила к калитке, закрытой задвигающимся в петлях засовом, легко вынимала его зубами, открывала калитку и бежала дальше.