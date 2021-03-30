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Взрыв газа в многоэтажке в Зеленодольске уничтожил семь квартир

Взрыв газа в многоэтажке в Зеленодольске уничтожил семь квартир (9 фото + 4 видео)

Автор:
30 марта 2021 06:09
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   взрыв газа   зеленодольск   мчс   режим чс   татарстан   хлопок газо-воздушной смеси   
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29 марта в одном из многоквартирных домов по улице Ленина в Зеленодольске раздался сильный хлопок, который разнес квартиры на двух этажах. По предварительным данным погиб один человек, пострадавших пока шестеро.

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Метки: ynews   взрыв газа   зеленодольск   мчс   режим чс   татарстан   хлопок газо-воздушной смеси   
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6  комментариев
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Тритий Час назад
Газ на кухне это зло , особенно без газконьроля (((
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33k
Игорь 3.6o6pa Полчаса назад
50лет было норгмально и вдруг стало злом? Может надо нормально обслуживать коммуникации, хотя бы раз в 30лет (газовые трубы, плиты, колонки, подводку к плитам и колонкам, вентиляционные системы).
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6k
Артём 2 часа назад
Всё таки кирпичный дом в таком случае держится лучше.
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Radugananebe 2 часа назад
Вот так живешь и не знаешь, когда какой-нибудь идиот поставит на газ чайник и заснет или решит самоубиться. Страшно.
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