Взрыв газа в многоэтажке в Зеленодольске уничтожил семь квартир

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29 марта в одном из многоквартирных домов по улице Ленина в Зеленодольске раздался сильный хлопок, который разнес квартиры на двух этажах. По предварительным данным погиб один человек, пострадавших пока шестеро.
Сообщение о "хлопке" на пульт спасателей МЧС поступило в 20:44 (по московскому времени) 29 марта 2021 г.
В одноподъездном 50-квартирном доме 1974 года постройки в результате взрыва газо-воздушной смеси обрушились шесть квартир на седьмом этаже и одна квартира на восьмом этаже.
К ликвидации последствий привлекли ЧП привлекли 59 человек и 20 единиц техники. Из-под завалов спасателям удалось спасти женщину. Также МЧС-ники обнаружили труп мужчины. Пострадавшими пока числится шесть человек, но спасатели не исключают, что жертв и раненых может быть больше.
Съемки случайных очевидцев события
Глава Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан Михаил Афанасьев заявил, что жители дома эвакуированы и размещены кто в маневренном фонде, кто - у родственников. Чиновник сообщил, что пострадавшим будет оказана материальная "и другая помощь".
В числе версий произошедшего в Следственном Комитете РФ называют утечку бытового газа, но не исключены и другие варианты развития событий. В частности в качестве возможного мотива рассматривается также попытка суицида хозяина квартиры, в которой произошел взрыв. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Так выглядят разрушенные квартиры
Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев сообщил, что утром 30 марта дом будет обследован спецкомиссией, которая установит, можно ли будет жильцам вернуться в свои квартиры и когда. А пока в Зеленодольске введен муниципальный режим ЧС - об этом сообщил глава республиканского ГУ МЧС Рафис Хабибуллин.
Комментарий одного из жителя этого дома
К сожалению, газ взрывается в многоэтажных домах в РФ не так и редко. Совсем недавно, подобная трагедия случилась в Химках.
В Химках прогремел взрыв в одном из жилых домов
Взрыв произошел в однокомнатной квартире, когда хозяин включил плиту, чтобы вскипятить чайник, а после уснул и забыл об этом. В результате его беспечности погибло четыре человека, в том числе 3-летний ребенок.
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