Взрыв газа в многоэтажке в Зеленодольске уничтожил семь квартир

В числе версий произошедшего в Следственном Комитете РФ называют утечку бытового газа, но не исключены и другие варианты развития событий. В частности в качестве возможного мотива рассматривается также попытка суицида хозяина квартиры, в которой произошел взрыв. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).