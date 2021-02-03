Миллиардер похвастался прогрессом возведения колоссальной главной фабрики, где в скором времени будет производиться около полумиллиона автомобилей "Тесла".
Глава компании Tesla Motors Илон Маск в своем "Твиттере" поделился видеороликом, в котором с высоты птичьего полета, показан прогресс строительства Tesla Gigafactory - главного и самого большого завода по производству электромобилей в пригороде Берлина.
В подписи к ролику миллиардер также отметил, что завод будет украшен граффити. На Берлинской Гигафабрике планируется наладить производство автомобилей для всего европейского рынка. Мощностей фабрики, как уверяют представители компании, хватит на выпуск 500 тысяч машин в год. И еще останется место для производства батарей к электромобилям.
Размеры завода, который строится в пригороде Берлина неподалеку от нового аэропорта, поражают воображение. Giga Berlin занимает территорию в 300 гектаров, что примерно равно 420 футбольным полям. А стоимость стройки оценивается в 4 миллиарда долларов. На заводе будут трудится около 10 тысяч работников.
Ранее Илон Маск публиковал рендер будущего завода. На его крыше установят многочисленные солнечные панели, которые позволят экономить электроэнергию. Но самое интересное не в них. Над главным входом, на крыше, будет большая площадка с бассейном и газоном, а в одном из подземных помещений Маск обещал оборудовать клуб для проведения "мега-рейв-вечеринок".
Активная фаза строительства Гигафабрики стартовала в начале 2020 года. Однако весной компания Tesla отозвала часть своих работников обратно в Америку из-за пандемии коронавируса. До всей этой истории с коронавирусом компания Tesla планировала запустить первые производственные линии уже в июле 2021 года.
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P.S. У российских миллиардеров тоже заводы в Африке есть. И даже в США.
А так да, видео свежее, снег только в пятницу выпал и к сегодняшнему дню уже растаял
достроенный несколько дней назад – нужнее. По крайней мере я микроэлектронику, скорее всего, покупать буду.
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271 ЧАСТЬ ТУТ
Все ваши посты про Майдан, Украину и другую политику теперь будут попадать на АНТИФИШКИ!...
А своим амерам работу дать? Что же ты Илон так со своим народом?
Тогда смысл?