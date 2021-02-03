Глава компании Tesla Motors Илон Маск в своем "Твиттере" поделился видеороликом, в котором с высоты птичьего полета, показан прогресс строительства Tesla Gigafactory - главного и самого большого завода по производству электромобилей в пригороде Берлина.

В подписи к ролику миллиардер также отметил, что завод будет украшен граффити. На Берлинской Гигафабрике планируется наладить производство автомобилей для всего европейского рынка. Мощностей фабрики, как уверяют представители компании, хватит на выпуск 500 тысяч машин в год. И еще останется место для производства батарей к электромобилям.