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"Еще к Соловьеву пригласите": реакция соцсетей на интервью Собчак со скопинским маньяком

"Еще к Соловьеву пригласите": реакция соцсетей на интервью Собчак со скопинским маньяком (13 фото + 1 видео)

Автор:
24 марта 2021 10:51
Метки: Скопинский маньяк   видео   реакция соцсетей   собчак   фото   
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После 16 лет и 10 месяцев на свободу вышел скопинский маньяк Виктор Мохов. В 2000-м году он заточил 14-летнюю Екатерину и 17-летнюю Елену в самодельном бункере на 3 года. Им удалось спастись, передав записку.

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Метки: Скопинский маньяк   видео   реакция соцсетей   собчак   фото   
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3k
Vladimir Taranovich 3 часа назад
П.и.з.д.ец лютый. На шоу «Холостяк» его позовите. Пусть выбирает себе новую, или несколько. Мой мозг несколько раз сальто сделал, как узнал...
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4k
бедный студент из Африки 20 минут назад
совсем [мат] мрази
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14
Fisher1979 2 часа назад
Ну а что, сейчас они герои нашего времени.
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Nikita 3 часа назад
Разве так можно? .. Тридцати минут не прошло.... Только что было...
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