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После 16 лет и 10 месяцев на свободу вышел скопинский маньяк Виктор Мохов. В 2000-м году он заточил 14-летнюю Екатерину и 17-летнюю Елену в самодельном бункере на 3 года. Им удалось спастись, передав записку.
Сразу после освобождения Мохова Собчак сделала с ним интервью. У ролика со скопинским маньяком на канале Ксении Анатольевны уже 3 млн просмотров. Под видео разгорелась жаркая дискуссия. Около 40 тыс комментариев оставили пользователи, рассуждая, пробила ли Собчак очередное дно.
1. Собственно, интервью:
2. Самый обсуждаемый вопрос: сколько маньяку заплатили за шоу? Жириновский резко осудил Собчак и назвал цифру в 3 миллиона рублей
3. Критика обрушилась на журналистку и от коллег: вот что сказал Сергей Минаев
Я вчера посмотрел фильм К. А. Собчак про скопинского маньяка. Что хочется сказать? На мой взгляд, общественная...Опубликовано Sergey Minaev Вторник, 23 марта 2021 г.
4. Правозащитница Алена Попова указала на то, что Ксения Собчак сделала Мохова звездой
Ксения Собчак все-таки решила поучаствовать в процессе создания звезды из скопинского маньяка Виктора Мохова....Опубликовано Алёной Поповой Понедельник, 22 марта 2021 г.
5. Глава Союза журналистов предлагает запретить подобное общение с преступниками на законодательном уровне
7. Что же думает сам Мохов? Лента.ру собрали самые трешовые цитаты из интервью
8. "Пригласите его еще к Соловьеву и на Первый канал!", "На наши налоги ему зубы вставили!", "Посадите его в бункер!" - пишут пользователи под видео на ютуб-канале Собчак
10. Пробила ли очередное дно Собчак? Кто-то утверждает, что такие интервью нужны, чтобы показать, что система правосудия не работает, другие предполагают, что недолго Мохову осталось жить на свете, ведь теперь все знают его в лицо
А как вы считаете, нужно ли давать таким людям слово?
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