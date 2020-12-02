Рогозин пострелял из пистолета и рассмешил соцсети

Когда лавры Гурбангулы не дают покоя, можно показать, какой ты крутой, взяв в руки оружие. А что будет дальше? Тренировка с золотым грифом или поездка на ахалтекинце?

0 Источник: В соцсетях этот ролик оценили по достоинству, разобрав "по косточкам". Во-первых, отметили, что стрелок из Рогозина так себе. Во-вторых, конечно, постебались. А в-третьих, напомнили историю 2015 года, когда на одной из тренировок Рогозин случайно выстрелил себе в ногу и попал в больницу.

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Неправильно выводит на линию прицеливания. Палец в скобе до команды «огонь». Это DQ pic.twitter.com/Y5cNc3Nciv — Alex Miller (20+) (@darth_inca) December 2, 2020

А на мишени портрет Илона?) — Pavel (@GPAMorgan) December 2, 2020

Потому-что в РФ отсутсвует как таковой институт репутации. Гуляй рванина — Прекрасная женщина (@Ari8124) December 2, 2020