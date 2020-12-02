Рогозин пострелял из пистолета и рассмешил соцсети

Когда лавры Гурбангулы не дают покоя, можно показать, какой ты крутой, взяв в руки оружие. А что будет дальше? Тренировка с золотым грифом или поездка на ахалтекинце?
Глава "Роскосмоса" опубликовал на своей страничке в "Фейсбук" видео утренней тренировки. "Практическая стрельба с утра создает рабочий настрой на весь день. Начинаешь с пристрелки оружия, потом быстрее, еще быстрее", - подписал видео Рогозин.
В соцсетях этот ролик оценили по достоинству, разобрав "по косточкам". Во-первых, отметили, что стрелок из Рогозина так себе. Во-вторых, конечно, постебались. А в-третьих, напомнили историю 2015 года, когда на одной из тренировок Рогозин случайно выстрелил себе в ногу и попал в больницу.
Неправильно выводит на линию прицеливания. Палец в скобе до команды «огонь». Это DQ pic.twitter.com/Y5cNc3Nciv— Alex Miller (20+) (@darth_inca) December 2, 2020
Потому-что в РФ отсутсвует как таковой институт репутации. Гуляй рванина— Прекрасная женщина (@Ari8124) December 2, 2020
В принципе, можно еще записать трек - ах, о чем это мы - Рогозин же и в этом преуспел! Тогда остается поднять золотую штангу.
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