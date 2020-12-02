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Рогозин пострелял из пистолета и рассмешил соцсети

Рогозин пострелял из пистолета и рассмешил соцсети (8 фото + 1 видео)

Автор:
02 декабря 2020 11:13
Метки: facebook   видео   реакция соцсетей   роскосмос   смешно   тир   тренировка   
9020
8
1
Когда лавры Гурбангулы не дают покоя, можно показать, какой ты крутой, взяв в руки оружие. А что будет дальше? Тренировка с золотым грифом или поездка на ахалтекинце?

Источник:

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Метки: facebook   видео   реакция соцсетей   роскосмос   смешно   тир   тренировка   
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50  комментариев
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bylbatarasich 2 часа назад
мишени не те,
поставь сотрудников за хищения при строительстве космодрома
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4k
Vadim bylbatarasich 2 часа назад
Самоубийство грех
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27k
LEPA 11 минут назад
Рогозин пострелял из пистолета и рассмешил соцсети
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520
ezh28 14 минут назад
Какие ракеты? Этому крутому уокеру даже бумажного змея нельзя доверять.
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500
Роман Полчаса назад
а есть хоть что-то, что ОНО делает и не вызывает горький смех?
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551
пенс Полчаса назад
А в это время Китайский зонд успешно совершил посадку на Луне.
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749
Bambucha Andrianov 38 минут назад
Спили мушку - крошка
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8k
12345678910 40 минут назад
Очередной высер нажравшихся "этодругином"!

Очередной высер нажравшихся "этодругином"!
Ссылка www.youtube.com
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−4
Князь Курбский 42 минуты назад
Жаль что не застрелился
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40k
Митрий 42 минуты назад
Сам монтировал, чтоль?
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7k
harlamov 44 минуты назад
А вот Советский космос: Юрий Гагарин, Сергей Королев, Константин Циолковский, Николай Пилюгин, Владимир Бармин...
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А вот Советский космос: Юрий Гагарин, Сергей Королев, Константин Циолковский, Николай Пилюгин, Владимир Бармин...
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1k
Lovels Travel 46 минут назад
Мдяя.. А китайцы скоро грунт приволокут.
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4k
Владимир 47 минут назад
"John Rogozin" ?
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467
Егор 48 минут назад
Он жеж по ту сторону рубежа должен быть.
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10k
Евгений 49 минут назад
Мы ни разу на комбайнах не играли в бадминтон (с).
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−19
дядя бейзил 50 минут назад
кукуха давно поехала
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0
rock 50 минут назад
козлина ...
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7k
harlamov 57 минут назад
Встретились как-то доктор философских наук и академик Российской академии естественных наук...
Встретились как-то доктор философских наук и академик Российской академии естественных наук...
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9k
Великий Кормчий 59 минут назад
Теперь точно полетим....
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7k
harlamov Час назад
Рогозин это жалкая пародия на настоящего "рэмбо" Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова
Рогозин это жалкая пародия на настоящего "рэмбо" Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова
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155
Timur Час назад
Рогозин пострелял из пистолета и рассмешил соцсети
Рогозин пострелял из пистолета и рассмешил соцсети
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902
☣️Месть печенегов☣️ Timur Час назад
Рогозин пострелял из пистолета и рассмешил соцсети
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5k
SuperTroll Час назад
Нууу во первых он стоит не стой стороны. Он должен у стены кирпичной стоять, а смотреть на него должна расстрельная команда. Ну как в старые добрые..за казнокрадство там..за предательство Родины..за ущерб стратегической промышленности..
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