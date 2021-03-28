Сколько разных игрушек-лунходов выпускали в СССР? Не угадаете...

При обсуждении каталога завода игрушек, читатель озадачил вопросом, где выпускали луноход на батарейке. Я на память вспомнил штук 5 разных моделей, но оказалось это не те. Поиски производителя игрушки-лунохода просто ошарашило результатом-такого количества производителей в СССР я просто не ожидал!
Так что окунемся ненадолго на полвека назад, дабы глаза засверкали детским счастьем
При упоминании игрушки-лунохода мы чаще всего вспоминаем детище Минского производственного объединения "МИР": электромеханическая игрушка с пультом дистанционного управления:
игрушка пользовалась неизменным спросом и выпускалась очень долго. Несколько раз менялась раскраска, мелкие элементы оформления, неизменным оставалось внешнее сходство с настоящим "Луноход-1", запущенным на Луну в ноябре 1970 года.
Однако тема лунохода присутствовала в игрушках СССР задолго до этого события. Дизайнеры по своему видели инопланетные электромобили и называли их "Планетоход", "Марсоход", "Космоход". Ассортимент игрушек начинался от самых простых за 30-40 копеек и до радиоуправляемых и программируемых моделей.
Из электромеханических пожалуй самым массовым был планетоход на таком шасси:
Детишек подкупала высокая проходимость этого лунохода и его гоняли по нагромождению кубиков пока не сядут батарейки. На этом же шасси так же выпускали грузовик-вездеход.
Вот радиоуправляемые луноходы так и осталось несбыточной мечтой для многих мальчишек -уж больно дорого они стоили.
Харьковский планетоход радиоуправляемый, кстати стоил целых 30 рублей.
С 1985 года дизайн поменялся и начали выпускать такой радиоуправляемый вариант:
и с проводным пультом
Одесское производственное объединение "Черноморская игрушка" выпускала так же планетоход с проводным пультом.
Рижский "Лунник"
Совсем уж оригинальный Ленинградский планетоход-с электромеханическим (тросик) пультом.
В конце 80х в продаже появился программируемый планетоход "Электроника ИМ-11". Выпускал Солнечногорский Электромеханический Завод.
Были конечно и подешевле, но при этом со своей изюминкой:
Рижский планетоход "Straume". Впереди не просто купол а мини-цветомузыка.
Они же выпускали "PLANETOHOD-2"
Еще один планетоход от прибалтийцев:
Планетоход "Фобос"
Планетоход Ленинградского объединения "Спутник"
Шагающий планетоход "Уран"
был еще такой шагающий планетоход, пружинный двигатель, заводится ключиком.
Луноход Лобненской фабрики пластмассовых игрушек
Много разных моделей планетоходов выпускала Московская фабрика "Огонек"
еще выпускали интересный набор-конструктор на космическую тематику
Таллинский завод "Норма" выпускал такой планетоход
Куйбышевский завод ГПЗ с 1967 года выпускал планетоход
Московский завод механической заводной игрушки выпускал луноход с интересным рулевым управлением
"Лунник-1" Производства Московского завода тепловой автоматики
Космоход Свердловского завода автоматики
Ленинградский "Кибер"
Планетоходы "Икар" и "Поиск" выпускал Фрунзенский станкостроительный завод им В. И. Ленина
там же выпускали и этого карапузика
Совсем бюджетный луноход от производственного объединения "Ленигрушка"
В этом длинном списке только игрушки, которые удалось опознать, а еще минимум столько же неопознанных планетоходов было. Надеюсь удалось найти знакомые модели.
Источник:
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