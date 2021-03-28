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Сколько разных игрушек-лунходов выпускали в СССР? Не угадаете...

Сколько разных игрушек-лунходов выпускали в СССР? Не угадаете... (34 фото)

Автор:
28 марта 2021 12:16
Метки: СССР   игрушки   интересно   
204
34

При обсуждении каталога завода игрушек, читатель озадачил вопросом, где выпускали луноход на батарейке. Я на память вспомнил штук 5 разных моделей, но оказалось это не те. Поиски производителя игрушки-лунохода просто ошарашило результатом-такого количества производителей в СССР я просто не ожидал!

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Метки: СССР   игрушки   интересно   
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34k
kalinser 2 минуты назад
У меня вот такой был

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21k
Ваня 45 минут назад
о-о-о-о конструктор "космос"... он был у меня и до сих пор мои мечты...
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2k
Алексей 54 минуты назад
О да... Помню программируемую Электронику. Классная вещь была.
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61k
Доктор Джонс Час назад
Тоже "луноход":
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