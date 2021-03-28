Сколько разных игрушек-лунходов выпускали в СССР? Не угадаете...

игрушка пользовалась неизменным спросом и выпускалась очень долго. Несколько раз менялась раскраска, мелкие элементы оформления, неизменным оставалось внешнее сходство с настоящим "Луноход-1", запущенным на Луну в ноябре 1970 года.

Однако тема лунохода присутствовала в игрушках СССР задолго до этого события. Дизайнеры по своему видели инопланетные электромобили и называли их "Планетоход", "Марсоход", "Космоход". Ассортимент игрушек начинался от самых простых за 30-40 копеек и до радиоуправляемых и программируемых моделей.

Из электромеханических пожалуй самым массовым был планетоход на таком шасси: