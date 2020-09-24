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Мать учит детей жизни с помощью картонных коробок

Мать учит детей жизни с помощью картонных коробок (35 фото)

Автор:
24 сентября 2020 13:16
Сообщество : Фабрика идей
Метки: воспитание   игрушки   идея   интересно   картонные тренажеры   мать и дети   полезно родителям   сделай сам   
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Сидни Перси, мать двоих детей из Лондона, придумала, как превратить картонные коробки не просто в игрушки, но и в настоящие обучающие житейским навыкам тренажеры. Она оборудовала для своих детей целую комнату с разнообразными предметами, сделанными из старых коробок, - и теперь они учатся в ней всем необходимым житейским навыкам.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: воспитание   игрушки   идея   интересно   картонные тренажеры   мать и дети   полезно родителям   сделай сам   
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4  комментария
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5k
Вася 2 часа назад
Мать учит детей жизни с помощью картонных коробок
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DyadyaSasha 38 минут назад
Болонка, "чаный сервиз" поправь.
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Serg2001 Час назад
Я даже листать устал... Столько она всего понаклеила... ))
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49k
pynh 2 часа назад
Мать учит детей жизни с помощью картонных коробок
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