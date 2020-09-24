Мать учит детей жизни с помощью картонных коробок

Сидни Перси, мать двоих детей из Лондона, придумала, как превратить картонные коробки не просто в игрушки, но и в настоящие обучающие житейским навыкам тренажеры. Она оборудовала для своих детей целую комнату с разнообразными предметами, сделанными из старых коробок, - и теперь они учатся в ней всем необходимым житейским навыкам.

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0 Источник: У жительницы Лондона Сидни Перси двое детей. Чтобы занятьи развлечь двух малышей, одновременно обучая их важным навыкам, она делает для них из старых картонных коробок игрушки, в точности повторяющие домашнюю технику, с которой им предстоит встречаться каждый день.

0 Источник: идни обустроила для малышей целую игровую комнату с картонными копиями домашней бытовой техники.

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Фен с насадками 0 Источник:

Сортер 0 Источник:

Касса с кардридером 0 Источник: Для создания этого набора подадобилась коробка из-под печения, коробка из-под посылки с Amazon, упаковка от контактных линз и втулка от туалетной бумаги.

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