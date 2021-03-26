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Ученые CERN обнаружили аномалию, прямо указывающую на существование новых неизведанных об

Ученые CERN обнаружили аномалию, прямо указывающую на существование новых неизведанных об (5 фото)

Автор:
26 марта 2021 14:34
Метки: БАК   Элементарные частицы   наука   факты   физика   
1946
5
Большой Адронный Коллайдер (БАК), самый большой и мощный ускоритель частиц на сегодняшний день, изначально создавался для исследований явлений и процессов, находящихся на самом краю или за гранью известных нам областей физики.
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Метки: БАК   Элементарные частицы   наука   факты   физика   
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46k
Albert GER 7 часов назад
Об это такой рек который в Сибир?
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8k
Taxi007 Час назад
Нарожали целый зоопарк «частиц» и теперь не знают чего с ним делать. Средне-статистическому обывателю вообще не понятно о чем здесь речь. Со временем все должно быть приведено к более простой модели, а пока минус за нагромождение излишних теорий.
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40k
doker 3 часа назад
Чем наука лучше религии - отсутствием догм. Хотя есть и свои "еретики". А истина - она всегда где-то рядом.
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1k
Dmitry Tarasov doker 58 минут назад
Вы про отсутствие догм Джордано расскажите
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10k
Bill 5 часов назад
Не кварки прелестные распадаются на мюоны, в В-мезоны.
nplus1 . ru/news/2021/03/24/B-meson-decay
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6k
Doomer 6 часов назад
Кварки?.. Распадаться?..
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689
Oort Doomer 2 часа назад
Это наверно "трудности перевода" Или какая то хрень. Такая же как и слова о 12 частицах и 6 бозонах. Уже известно о почти 200 частицах.
Кварки не могут (по идее) взаимодействовать с чем нибудь самовольно. Они не существуют по отдельности.
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2k
sashka101 6 часов назад
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16k
Ego sum qui sum 7 часов назад
предлагаю назвать новую частицу "хренатон"
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700
pbkadastr2008 7 часов назад
ОБ? Это адмирал! Французский!
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31k
Опаньки 7 часов назад
"новых неизведанных об"

даже в название они "неизвестные об", вот это уровень секретности
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11k
alexis Опаньки 6 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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