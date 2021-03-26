Открытие, о котором сейчас идет речь, было сделано учеными при помощи оборудования эксперимента LHCb. Одним из направлений этого эксперимента является изучение частиц, именуемых прелестными кварками (бьюти-кварк, beauty quark). Эти частицы возникают в больших количествах при столкновениях протонов в коллайдере, но они существуют очень малое время, после чего распадаются на электроны или мюоны.



Согласно Стандартной Модели физики элементарных частиц, прелестные кварки должны распадаться на электроны или мюоны в равных пропорциях. Но статистические данные, собранные за пять лет, указывают на то, что прелестные кварки "предпочитают" распадаться на электроны в большей степени, среднее соотношение количества распадов на электроны к количеству распадов на мюоны составляет 100 к 85. Причина происходящего остается загадкой для ученых и происходящее не может быть объяснено в рамках Стандартной модели. Одним из самых вероятных объяснений является вмешательство в этот процесс некоей, пока еще неизвестной частицы.